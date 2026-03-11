ミニマルなのに無機質でない心地よさ。ニュアンスグレー×オーク木目が織りなす上質で都会的な暮らしをリーズナブルな価格で実現したテレビボード『TONEA/トーニア』を販売開始！

株式会社エムール【TONEA_トーニア】テレビボード

身体に合った「寝る・座る・たたむ」を提供する健康家具ブランドEMOORを展開する株式会社エムール（東京都立川市：代表取締役 高橋 幸司/以下エムール）は、2026年3月10日より、ニュアンスグレーと温もりあるオーク木目を組み合わせたジャパンディスタイルのテレビボード『TONEA/トーニア』の販売を開始しました。

商品の詳細はこちら :https://emoor.jp/products/cf-tbtone

グレージュ×オークの上質な配色

ミニマルなのに温もりがあるデザイン

『TONEA/トーニア』は、ニュアンスグレーのグレージュを基調に温もりあるオーク木目の異素材ミックスデザインです。グレーの静かな都会的印象と、オークのナチュラルな素材感が調和することで、北欧テイストやミニマルな空間にもなじみやすく、リビングをすっきりと見せながら心地よい居住感を生み出すスタイルを手軽に実現できます。他の家具やソファとも自然になじみやすく、インテリア全体の統一感を高めます。

無駄を削ぎ落とした機能的デザイン

プッシュラッチ式フラップ扉を採用。

中央部のフラップ扉は軽く押すだけで開き、ソフトダウンステーによりゆっくり静かに閉まります。取っ手のないフラットな佇まいが空間をすっきりと整えます。安全性と上質な操作感を兼ね備えた設計です。

使いやすさを考えた収納設計

- プッシュラッチ式 … 軽く押すだけで開閉できる、取っ手不要の仕様- ソフトダウンステー … 見た目すっきり、毎日の動作はスムーズに。日常の使いやすさと美しい見た目を両立する収納設計

機器類の操作性や配線への配慮はもちろん、生活感をすっきり隠せる構造を徹底しました。「見せない収納」でリビングを整然とした印象に保ちます。

中央収納

中央扉の一部にはガラスを採用し、扉を閉めたままでもリモコン操作が可能です。内部には可変棚板を1枚備え、高さは3段階に調節できるため、収納物に合わせて高さ調節ができ、レコーダーやゲーム機、Wi-Fi機器などを効率よく整理できます。見た目の美しさと使いやすさを兼ね備えた設計です。

両サイド収納

中央扉の一部にはガラスを採用。扉を閉めたままリモコン操作OK

取り出しやすく仕舞いやすい、使い勝手の良い高さ約22.5cm。DVDや本もしっかり収納できます。手前に開くフラップ扉を採用しているので見せたくない機器や小物を隠し、リビングを整った印象に保ちます。

細かなところにもこだわり

両サイドの収納は仕切りなしの広々設計使いやすさを考えた収納設計

組立品だから手に取りやすい価格を実現

組立品

本商品は、お客様ご自身で組み立てていただく商品です。完成品配送に比べ物流コストを抑えることで、上質なデザインと機能性をリーズナブルな価格で実現しています。

見せない。扉を閉めるだけで、空間が静かに整う。

【TONEA/トーニア】テレビボード

健康家具ブランドEMOORについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51129/table/234_1_97d9a07d3205a3ab177aaaffa0f49ae5.jpg?v=202603111051 ]健康的な「寝る、座る、たたむ」を実現する

EMOOR(エムール)は『眠りで世界の人を元気にする』というビジョンのもと、2006年より「寝る・座る・たたむ」に専門性をもった商品・サービス開発、ECサイトの運営を行っています。人生100年時代において、健康であることは人生の中心と言えます。

EMOOR(エムール)は、睡眠学や人間工学を背景とした基礎研究と常時2,000種類を超える商品開発力、そしてECでの販売に特化することで、従来の「目で楽しむインテリア」ではなく「健康的な生活を支える道具」をお求めになりやすい価格でご提供しています。

株式会社エムール

会社名：株式会社エムール

本社：東京都立川市曙町1-25-12オリンピック曙町ビル9F

代表取締役：高橋 幸司

設立：2006年7月

資本金：4,500万円

事業内容：

・快適な「寝る、座る、たたむ」を実現する製品の企画開発

・国内および海外向けECサイトの運営

・睡眠教育サービスの企画開発

関連サイト：

・ホームページ

https://emoor.co.jp

・公式オンラインショップ

https://emoor.jp/

・ブランドサイト

https://emoor.world/jp/

体験ショールーム立川・青山：

https://emoor.world/jp/showroom/