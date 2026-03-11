I＆CO × Chronicle、新Podcast番組「Brand Shift ～だれも教えてくれない経営とブランドの話～」を配信開始

合同会社野村事務所

Podcast制作レーベル「Podcast Studio Chronicle」（代表：野村高文、以下当社）は、グローバル・イノベーション・ファーム「I＆CO」による新番組『Brand Shift ～だれも教えてくれない経営とブランドの話～』を、2026年3月10日（火）より各音声プラットフォームにて配信開始いたしました。

本番組では、日本で誤解されがちな「ブランド」という概念を、経営戦略の中核として再定義。世界を舞台に活躍するレイ・イナモト氏（I&CO 共同創業パートナー）と間澤崇氏（I&CO APAC COO）が、AI時代の信頼のあり方や歴史的背景を紐解きながら、時代とともに変化するブランドのあり方を丁寧に捉え直します。

■ブランドを「イメージ」ではなく「経営戦略」として捉える

昨今、日本でも「ブランド」が経営の文脈で語られる機会が増えました。しかし、依然として「広告」や「イメージ」といった表面的な議論に留まってしまうことも少なくありません。

本来、ブランドとは経営戦略の中核をなすものです。本番組では、グローバル・イノベーション・カンパニー「I＆CO」共同創業パートナーのレイ・イナモト氏と、同社APAC COOの間澤崇氏が、世界水準の視点から「ブランドの本質」をアップデートします。

■経営とブランドをアップデートする、初回配信の聴きどころ

#01 ブランドの意味の再定義

ソーシャルメディアやAIの普及により、情報の真偽が見えにくくなった現代。かつて「付加価値」や「世界観」で語られたブランドは、いまや「透明性」と「一貫性」から生まれる「信頼」に支えられています。初回では、MC2人の経歴と番組を立ち上げた背景を紹介しつつ、ブランドというテーマを語りあいます。

#02「間主観的現実」としてのブランド

続く第2回では、歴史家ユヴァル・ノア・ハラリの説を引用し、人類が獲得した「ストーリーを作る能力」からブランドを考察。多くの人が共通して信じることで成立する「間主観的現実」としてブランドを捉え直すことで、その正体に迫ります。

■ 番組概要

番組名：Brand Shift ～だれも教えてくれない経営とブランドの話～

出演者：レイ・イナモト（I＆CO 共同創業パートナー）、間澤崇（I＆CO APAC COO）

配信開始日：2026年3月10日（火）

配信頻度：毎週火曜日

配信プラットフォーム：Spotify、Apple Podcast、Amazon Music 等

■ 各配信プラットフォームURL

Spotify：https://open.spotify.com/show/53kqwZLMXYHUaPH8X7UFev

Apple Podcast：https://podcasts.apple.com/jp/podcast/id1648834007

Amazon Music：https://music.amazon.co.jp/podcasts/01e89523-0f92-47a4-8553-e78af2c4c6b9

■ 出演者プロフィールレイ・イナモト（I&CO 共同創業パートナー）

飛騨高山出身。スイスの高校を経てミシガン大学で美術とコンピュータサイエンスを専攻後、1999年にニューヨークへ移住。R/GAを経て、AKQAでナイキ、アウディ、Google、Xboxなど世界的ブランドのデジタル戦略・クリエイティブを担当。米Creativity誌「世界で最も影響力のある50人」、米Forbes誌「広告業界で最もクリエイティブな25人」に選出。カンヌ国際広告祭では、モバイル部門・デジタルクラフト部門の審査委員長を日本人として初めて務めた（2013年・2019年）。2016年にI&COを設立し、2019年には東京オフィスを開設。

間澤 崇（I&CO APAC COO）

愛知県豊田市出身。ニッセイアセットマネジメントでの資産運用業務を経て、アクセンチュアのストラテジーグループで金融・小売・通信・エネルギーなど幅広い業界の企業戦略コンサルティングに従事。2019年に、レイ・イナモト、高宮範有とともにI&CO Tokyoを設立。現在はAPAC地域統括COOとして、経営戦略・ブランド戦略・新規事業開発を手がける。

■ 当社について｜リスナーの知的好奇心に応える番組を多数創出

Podcast Studio Chronicle（ポッドキャストスタジオ クロニクル）は、2022年1月に始動した音声コンテンツ制作レーベルです。「聴いたあと、世界がちょっと変わって見える」をコンセプトに、ビジネス・経済・教養領域を中心に、リスナーの知的好奇心を満たすストック性の高い番組を制作。年間約1000本のPodcastを制作し、週間アクティブリスナー数は10万人を超えるなど、音声メディアの可能性を追求し続けています。



当社は企画・編集・流通のいずれの段階においても、一気通貫でプロクオリティの番組を制作することに価値を発揮いたします。特に、豊富な番組制作経験とともに、テキスト編集の知見を活かした「ストック性の高い企画づくり」に強みを持ち、コンテンツを長期的な価値を生み出す資産にしていきます。これまでの制作番組は、公式サイトからご確認いただけます。

【Podcast Studio Chronicle 制作番組一覧】

https://chronicle-inc.net/works

最近ではトークの様子を動画としても配信する「ビデオPodcast」にも注力。看板番組である「News Connect あなたと経済をつなぐ5分間」の土曜日枠にて、ビジネス／文化／アカデミアの分野で活躍されている方々のロングインタビューを、動画としてSpotifyとYouTubeで配信しています。

Podcastならではの「じっくりと深く内容を届ける特性」を大切にしながら、動画ならではの拡散力を活かした新しいコンテンツづくりに取り組んでいます。

【Podcast Studio Chronicle 公式YouTube】

https://www.youtube.com/@PodcastStudioChronicle

【News Connect あなたと経済をつなぐ5分間 #ニュースコネクト】

https://open.spotify.com/show/1EiRggj17tBgkoZHpv34Cn

■ ブランドPodcastについて｜ビジネスにおける音声メディアの価値

Podcast Studio Chronicleは企業様や団体様のブランド価値を高める「ブランドPodcast」の制作を、 企画立案から収録・編集・配信まで、ワンストップでご支援しております。

プランドPodcastとは、企業・教育機関・自治体などがスポンサードし、ブランド価値向上などを目的として配信する音声コンテンツのことで、「オウンドメディアの音声版」とも位置づけられます。

SNSを中心に情報が氾濫する現代において、Podcastはリスナーと深く、信頼感のある関係を築けるメディアとして注目されています。特にビジネス領域では、単なる情報伝達を超え、発信者の「思考の原液」を届ける場としての価値が高まっています。

当社は、この「音声」というメディアを通じて、企業様や団体様の深いビジョンや思想を社会にお届けしています。

