4月1日に海開きを迎える沖縄。マリンアクティビティと沖縄県内最大級のプールをオールインクルーシブで楽しむ【グランドメルキュール沖縄残波岬リゾート】へ春の旅

那覇空港から車で約1時間。沖縄本島中部の読谷村は、背の高いサトウキビ畑の向こうに透明度の高い海が広がり、美しい風景と穏やかな時間の流れを感じる、沖縄リピーターからも注目が高まる土地です。この読谷村に位置する「グランドメルキュール沖縄残波岬リゾート」（所在地：沖縄県中頭郡読谷村／総支配人：横井 昌宏）では目の前に広がる「残波ビーチ」でマリンアクティビティの一部を、ホテル敷地内では沖縄県内最大級の広さを誇る「オールデイプール」をオールインクルーシブで利用することができます。一足早く海開きを迎える沖縄で、お財布の心配をあまりせずに、海とプールを満喫するリゾートステイの魅力を紹介します。

1. オールインクルーシブで楽しむマリンアクティビティ

ホテルの目の前に広がる残波ビーチで提供するマリンアクティビティの一部も、オールインクルーシブで追加料金を支払うことなく楽しむことができます。小さなお子さまから大人まで、思い思いの過ごし方で残波ビーチの魅力が堪能できます。

海面に浮かんだ遊具に、子どもも大人も夢中になること間違いなしの「ざんぱウォーターアスレチック」透明度抜群の残波の海。風を切って走る爽快感を味わう「スタンドアップパドルボート」保護者が同伴すれば3歳以上から体験可能な「カヌー」。親子で力を合わせて残波の海に漕ぎ出す体験を強い日差しを遮るパラソルや、心地よい風を感じながら横たわるデッキチェアのレンタルもオールインクルーシブ

利用条件詳細（初回無料、2回目以降有料、延長料金、対象年齢など）は下記URLより確認ください。アクティビティにより利用条件が異なります。また事前予告無く、無料アクティビティが有料となる場合がございます。

2. 通年営業のプールで、春休みもゴールデンウィークもリゾート気分を満喫

マリンアクティビティの詳細はこちらから :https://grand-mercure-okinawacapezanpa-resort.jp/activities/#activity02

沖縄県内最大級の広さを誇る「オールデイプール」には、4つのプールと３つのウォータースライダーを完備。お子さまと一緒に思いっきりプールを楽しみたいファミリー、プールサイドでゆったりとしたひと時を過ごしたいカップルや女子旅など、様々なニーズに応える充実の施設です。

3. オールインクルーシブで沖縄を楽しみつくす

ホテル目の前に広がる残波の海と、広々としたプールエリアにリゾート気分が高まる日中とは全く異なる表情を見せる夕暮れ。早朝や夕暮れなど、時間ごとに表情を変える沖縄の自然を間近に感じるファミリーに一番人気の流れるプール、天の川を意味する「てぃんがーらプール」は全長約128メートル。冬季は温水になるため通年楽しめるのも魅力「うまんちゅ（＝みんな）プール」は水遊びを楽しむお子さまを見守る大人のためにラウンジャーを設置。まさに家族「みんなの」プール「ウルトラブーメラン」「ハイパースネーク」「スーパースネーク」、3種のスライダーを楽しめるのは県内唯一地上3階（全長86メートル）と2階（全長62メートル）の2つの高さ設定のあるスライダー（冬季は温水対応）大人専用の「ゆくる（＝休む）プール」ではゆったりと水に身体を預けたり、プールサイドのソファでリゾート時間を満喫（冬季は温水対応）お気に入りのビーチウェアやアイテムを身に着けて、リゾートテイストあふれる想い出の一枚をプールに入って冷えた身体を温める「ホットエリアテント」をプールサイドに設置。ボートコートの貸し出しも無料夕暮れ、残波の空を染める夕日を眺めるひと時を過ごす場所としてもお薦めオールデイプールの詳細はこちらから :https://grand-mercure-okinawacapezanpa-resort.jp/activities/

本リリースで紹介したマリンアクティビティやオールデイプールの他にも、オールインクルーシブで様々なサービスが楽しめるグランドメルキュール沖縄残波岬リゾート。食事、アルコール、自然を間近に感じる非日常の湯あみなど、1泊だけでは味わいつくせないサービスの一部を紹介します。

朝夕共に食事はビュッフェスタイルで提供。沖縄県産の素材を使ったメニューや郷土料理の他にもキッズメニューも充実し、子どもから大人まで幅広い世代に堪能いただけます。

また4月からは「街角のマルシェ」をテーマにビュッフェをパワーアップ。美味しさだけでなく香り、彩りなど五感を満たす食体験を提供します。

沖縄県産生まぐろが乗った海鮮丼が並ぶディナービュッフェ自分で作る沖縄そばが楽しめる朝食ビュッフェ「街角のマルシェ」をテーマにパワーアップするビュッフェ「五感を満たす食体験」の詳細はこちらから :https://accor-resorts-japan.jp/buffet/

食事時やラウンジで提供するアルコールを含むドリンク類も追加料金無しで存分に楽しめます。ディナータイムのレストランにはオリオンビールのドラフト、泡盛、スパークリングワインなど豊富なアイテムが並び、メニューに合わせてアイテムを変えマリアージュを楽しむのもお薦めです。

ラウンジでもコーヒーやソフトドリンク、アルコールを提供しているため、到着時に旅の疲れを癒したり、食後のひと時を過ごすのにも最適な空間とサービスを提供します。

ディナー会場に並ぶ泡盛や各種アルコールもオールインクルーシブ。料理に合わせて種類を変えて楽しめる1階ラウンジで提供されるアルコールやソフトドリンク、お菓子を片手に思い思いのひと時を沖縄随一と言われる残波の夕日を眺める展望風呂で非日常の湯あみをエイサーの動きを取り入れた「琉球ピラティス」もオールインクルーシブなので参加費無料（毎週土・日・月曜日開催、前日までに要予約）

【所在地】〒904-0328 沖縄県中頭郡読谷村字宇座1575番地

【TEL】03-6627-4738（予約センター）

【料金】オールインクルーシブ 1泊 29,500円～（2名1室1名あたり、税・サ込）

※一部のドリンク、アクティビティなどは有料。ランチは別途料金となります。

【公式サイト】 https://grand-mercure-okinawacapezanpa-resort.jp/

【アクセス】那覇空港から車で約70分

※提供サービスは予告無く変更、中止になる場合がございます。

※詳細は公式サイトでご確認ください。

