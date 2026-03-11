I＆CO × Chronicle、新Podcast番組「Brand Shift ～だれも教えてくれない経営とブランドの話～」を配信開始

I&CO合同会社

企業のビジネス戦略やブランド戦略を支援するI&COは、Podcast制作レーベル「Podcast Studio Chronicle」と共同で制作した新番組「Brand Shift ～だれも教えてくれない経営とブランドの話～」を、3月10日（火）より各音声プラットフォームにて配信開始いたしました。

本番組では、日本で誤解されがちな「ブランド」という概念を、経営戦略の中核として再定義。I＆CO共同創業パートナーのレイ・イナモトと、APAC COOの間澤崇が、AI時代の信頼のあり方や歴史的背景を紐解きながら、時代とともに変化するブランドの定義を丁寧に捉え直します。

■ブランドを「イメージ」ではなく「経営戦略」として捉える

昨今、日本でも「ブランド」が経営の文脈で語られる機会が増えました。しかし、依然として「広告」や「イメージ」といった表面的な議論に留まってしまうことも少なくありません。

本来、ブランドとは経営戦略の中核をなすものです。I＆COは本番組を通じて、世界水準の視点から「ブランドの本質」をアップデートすることを目指します。

■経営とブランドをアップデートする、初回配信の聴きどころ

#01 ブランドの意味の再定義

ソーシャルメディアやAIの普及により、情報の真偽が見えにくくなった現代。かつて「付加価値」や「世界観」で語られたブランドは、いまや「透明性」と「一貫性」から生まれる「信頼」に支えられています。初回では、2人の経歴と番組を立ち上げた背景を紹介しつつ、ブランドというテーマを語りあいます。

#02「間主観的現実」としてのブランド

第2回では、歴史家ユヴァル・ノア・ハラリの説を引用し、人類が獲得した「ストーリーを作る能力」からブランドを考察。多くの人が共通して信じることで成立する「間主観的現実」としてブランドを捉え直すことで、その正体に迫ります。

■ 番組概要

番組名：Brand Shift ～だれも教えてくれない経営とブランドの話～

出演者：レイ・イナモト（I＆CO 共同創業パートナー）、間澤崇（I＆CO APAC COO）

配信開始日：2026年3月10日（火）

配信頻度：毎週火曜日 配信プラットフォーム：Spotify、Apple Podcast、Amazon Music 等

制作：Podcast Studio Chronicle（代表：野村高文）

■ 各配信プラットフォームURL

Spotify：https://open.spotify.com/show/53kqwZLMXYHUaPH8X7UFev

Apple Podcast：https://podcasts.apple.com/jp/podcast/id1648834007

Amazon Music：https://music.amazon.co.jp/podcasts/01e89523-0f92-47a4-8553-e78af2c4c6b9

■ 出演者プロフィール

レイ・イナモト（I&CO 共同創業パートナー）

飛騨高山出身。スイスの高校を経てミシガン大学で美術とコンピュータサイエンスを専攻後、1999年にニューヨークへ移住。R/GAを経て、AKQAでナイキ、アウディ、Google、Xboxなど世界的ブランドのデジタル戦略・クリエイティブを担当。米Creativity誌「世界で最も影響力のある50人」、米Forbes誌「広告業界で最もクリエイティブな25人」に選出。カンヌ国際広告祭では、モバイル部門・デジタルクラフト部門の審査委員長を日本人として初めて務めた（2013年・2019年）。2016年にI&COを設立し、2019年には東京オフィスを開設。

間澤 崇（I&CO APAC COO）

愛知県豊田市出身。ニッセイアセットマネジメントでの資産運用業務を経て、アクセンチュアのストラテジーグループで金融・小売・通信・エネルギーなど幅広い業界の企業戦略コンサルティングに従事。2019年に、レイ・イナモト、高宮範有とともにI&CO Tokyoを設立。現在はAPAC地域統括COOとして、経営戦略・ブランド戦略・新規事業開発を手がける。

I&COについて（https://iandco.com/ja）

ブランドやプロダクトなど5つの領域に焦点を当て、企業やブランドの変革を成功に導くグローバル・イノベーション・ファーム。ニューヨークと東京、シンガポールに拠点を置き、これまでにTOYOTA、UNIQLO、Panasonic、Amazon Audibleなどをはじめ、国内外の数多くのブランドのプロジェクトを手がけている。