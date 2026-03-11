可愛らしく、思わずハマるローグライクタワーディフェンス『ひっぱるなよ、串焼きマスター！』がSteamスプリングセールで10％OFF！

株式会社ハリソンワールド

Fake Owlsが開発し、HARRISONWORLDがパブリッシャーを務めるローグライク×タワーディフェンスゲーム『ひっぱるなよ、串焼きマスター！』が、Steamスプリングセールに参加します！セール期間中は、ゲーム本体を10％OFFの特別価格でご購入いただけます。

▼Steamストアページ

https://store.steampowered.com/app/3926160?utm_source=PR&utm_medium=boost_JPPR6&utm_campaign=Mar(https://store.steampowered.com/app/3926160?utm_source=PR&utm_medium=boost_JPPR6&utm_campaign=Mar)

■ セール情報

【期間】

第1弾：期間限定セール（10％OFF）3月11日（水）3:00 ～ 3月19日（木）3:00

第2弾：Steamスプリングセール（10％OFF）3月20日（金）2:00 ～ 3月27日（金）2:00

【価格】

通常価格：800円（税込） → セール価格：720円（税込）

■『ひっぱるなよ、串焼きマスター！』とは

グルメ×タワーディフェンスを融合したローグライクゲームです。プレイヤーは串焼きマスターとなり、押し寄せるネズミの大群から焼き台を守ります！

本作では、従来のタワーディフェンスとは一味違うドラッグ操作の攻撃システムを採用。食材を引っ張って敵にぶつけることで、焼き台を舞台にしたユニークなバトルを楽しめます！

■Steamの売上上位・話題の新作にランクイン！レビュー評価は「非常に好評」

リリースから1か月、本作は世界中のプレイヤーから「非常に好評」のレビュー評価を獲得しています。多くのプレイヤーからは、ユニークなタイトルだけでなく、食材や調味料を組み合わせた戦略的なビルドの奥深さが高く評価されており、思わず何度もプレイしたくなる中毒性も魅力として挙げられています。

ゲーム内には20人以上のキャラクター、40種類以上の食材、100種類以上の調味料強化効果が登場。プレイごとに異なるビルドを構築でき、毎回新しい戦術と体験を楽しめます！手頃な価格ながら、想像以上の遊びごたえを味わえる作品です。

テンポの良いバトルと戦略的なビルドが楽しめるインディーゲームをお探しの方は、ぜひこの機会に、焼き台を舞台にした爽快バトルを体験してみてください！

■ ゲーム概要

タイトル：Skewer Squad / ひっぱるなよ、串焼きマスター！

ジャンル：ストラテジー／カジュアル／インディー

対応プラットフォーム：Steam

対応言語：日本語、英語、中国語（簡体字／繁体字）、韓国語

開発元：Fake Owls

パブリッシャー：HARRISONWORLD

■ 公式リンク

Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/3926160?utm_source=PR&utm_medium=boost_JPPR6&utm_campaign=Mar(https://store.steampowered.com/app/3926160?utm_source=PR&utm_medium=boost_JPPR6&utm_campaign=Mar)

公式X（旧Twitter）：https://x.com/skewersquad_en(https://x.com/skewersquad_en)

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@skewersquad_en(https://www.youtube.com/@skewersquad_en)

公式Discordサーバー：https://discord.com/invite/WRDZph6YU2(https://discord.com/invite/WRDZph6YU2)