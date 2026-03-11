【日本限定カラー“紺色”決定】伝説のベクタースキャン機「光速船（Vectrex）」が1/2サイズで復活

FLYNN'S GENERATION

Flynn’s Generationは、1980年代に独自のベクタースキャン（線画）表示でゲームファンを魅了した伝説の家庭用ゲーム機「光速船（Vectrex）」を、約1/2サイズで現代仕様に再構築した『光速船 Mini』のクラウドファンディングプロジェクトを日本で開始しました。

本プロジェクトでは、日本のファン投票により日本限定カラー“紺色”の制作が決定。オリジナルへの最大限の敬意と現代技術を融合させた、“復刻”の枠を超える本格仕様モデルとして注目を集めています。

プロジェクトは開始即日1,000万円以上の支援を集め、現在は目標金額の2232%を超える、2,232万円の支援を達成し大きな注目を集めています。

■ 唯一無二の「ベクトル体験」を再現

◎ 5インチAMOLEDが描く鮮烈なベクターライン

光速船の象徴である、漆黒の背景に浮かぶシャープなベクターライン。その独特な映像体験を再現するために、5インチAMOLED（有機EL）ディスプレイを採用。高コントラストにより、当時のブラウン管が放っていた鋭い光の軌跡を、より鮮明に映し出します。

◎ 物理スクリーンオーバーレイも完全再現

ゲームごとに専用シートを画面へ重ねることで色彩を加える「物理オーバーレイ」も忠実に再現。単なるエミュレーションでは味わえない、当時ならではの没入体験をそのまま楽しめます。

■ 1/2スケールでも妥協なき再現性

本体サイズはオリジナルの約1/2スケール。しかし、筐体は当時同様の射出成形（インジェクション・モールディング）で製造予定。質感・存在感まで再現することにこだわりました。

パッケージも往年のデザインから着想を得た特別仕様。開封の瞬間からレトロゲームファンの記憶を呼び起こします。

■ 現代のプレイスタイルに合わせた進化

・Bluetoothワイヤレスコントローラー標準付属

（アナログジョイスティック＋4ボタン／自動センタリング機能搭載）

・HDMIまたはUSB-Cビデオ出力対応予定（製造時確定）

・USB-C給電（モバイルバッテリー対応）

・DB9ポート搭載（オリジナルコントローラー接続対応）

・micro-SDスロット搭載（ROMデータや自作ソフト追加想定）

・多機能クロックモード（Wi-Fi接続で時刻・日付・天気表示、アラーム機能）

■ 収録タイトルと拡張性

本体には14種類のゲームを内蔵予定。

さらにmicro-SDカードにより、所有ROMや世界中のファンによるホームブリュー作品の追加も想定されています。

【収録予定タイトルの一部】

『Bedlam（ベドラム）』

『Hyperchase（ハイパーチェイス）』

『Cosmic Chasm（コズミック・キャズム）』

『Spinball（スピンボール）』

『Rip Off（リップ・オフ）』

『Spike（スパイク）』

■ 製品仕様

■ プロジェクト概要

目標金額：1,000,000円

達成金額：22,328,800円

サポーター数：619人

プロジェクト期間：2026年2月25日～2026年4月23日 23:59

お届け予定：2026年9月目処（支援順）

プロジェクトはkibidangoならびにGREEN FUNDINGの共同開催によるクラウドファンディングサービスを活用し、日本時間4月23日23:59まで支援を受付中、2026年9月を目処にお届け予定です。

プロジェクトページ

kibidango

https://kibidango.com/projects/2885(https://kibidango.com/projects/2885)

GREEN FUNDING

https://greenfunding.jp/kibidango/projects/9280(https://greenfunding.jp/kibidango/projects/9280)

43年の時を超え、技術と情熱が融合した「光速船 Mini」。

あのベクトルの軌跡が、再びあなたのデスクに蘇ります。

ご支援・詳細はプロジェクトページをご覧ください。