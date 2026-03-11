【日本限定カラー“紺色”決定】伝説のベクタースキャン機「光速船（Vectrex）」が1/2サイズで復活
Flynn’s Generationは、1980年代に独自のベクタースキャン（線画）表示でゲームファンを魅了した伝説の家庭用ゲーム機「光速船（Vectrex）」を、約1/2サイズで現代仕様に再構築した『光速船 Mini』のクラウドファンディングプロジェクトを日本で開始しました。
本プロジェクトでは、日本のファン投票により日本限定カラー“紺色”の制作が決定。オリジナルへの最大限の敬意と現代技術を融合させた、“復刻”の枠を超える本格仕様モデルとして注目を集めています。
プロジェクトは開始即日1,000万円以上の支援を集め、現在は目標金額の2232%を超える、2,232万円の支援を達成し大きな注目を集めています。
■ 唯一無二の「ベクトル体験」を再現
◎ 5インチAMOLEDが描く鮮烈なベクターライン
光速船の象徴である、漆黒の背景に浮かぶシャープなベクターライン。その独特な映像体験を再現するために、5インチAMOLED（有機EL）ディスプレイを採用。高コントラストにより、当時のブラウン管が放っていた鋭い光の軌跡を、より鮮明に映し出します。
◎ 物理スクリーンオーバーレイも完全再現
ゲームごとに専用シートを画面へ重ねることで色彩を加える「物理オーバーレイ」も忠実に再現。単なるエミュレーションでは味わえない、当時ならではの没入体験をそのまま楽しめます。
■ 1/2スケールでも妥協なき再現性
本体サイズはオリジナルの約1/2スケール。しかし、筐体は当時同様の射出成形（インジェクション・モールディング）で製造予定。質感・存在感まで再現することにこだわりました。
パッケージも往年のデザインから着想を得た特別仕様。開封の瞬間からレトロゲームファンの記憶を呼び起こします。
■ 現代のプレイスタイルに合わせた進化
・Bluetoothワイヤレスコントローラー標準付属
（アナログジョイスティック＋4ボタン／自動センタリング機能搭載）
・HDMIまたはUSB-Cビデオ出力対応予定（製造時確定）
・USB-C給電（モバイルバッテリー対応）
・DB9ポート搭載（オリジナルコントローラー接続対応）
・micro-SDスロット搭載（ROMデータや自作ソフト追加想定）
・多機能クロックモード（Wi-Fi接続で時刻・日付・天気表示、アラーム機能）
■ 収録タイトルと拡張性
本体には14種類のゲームを内蔵予定。
さらにmicro-SDカードにより、所有ROMや世界中のファンによるホームブリュー作品の追加も想定されています。
【収録予定タイトルの一部】
『Bedlam（ベドラム）』
『Hyperchase（ハイパーチェイス）』
『Cosmic Chasm（コズミック・キャズム）』
『Spinball（スピンボール）』
『Rip Off（リップ・オフ）』
『Spike（スパイク）』
■ 製品仕様
■ プロジェクト概要
目標金額：1,000,000円
達成金額：22,328,800円
サポーター数：619人
プロジェクト期間：2026年2月25日～2026年4月23日 23:59
お届け予定：2026年9月目処（支援順）
プロジェクトはkibidangoならびにGREEN FUNDINGの共同開催によるクラウドファンディングサービスを活用し、日本時間4月23日23:59まで支援を受付中、2026年9月を目処にお届け予定です。
プロジェクトページ
kibidango
https://kibidango.com/projects/2885(https://kibidango.com/projects/2885)
GREEN FUNDING
https://greenfunding.jp/kibidango/projects/9280(https://greenfunding.jp/kibidango/projects/9280)
43年の時を超え、技術と情熱が融合した「光速船 Mini」。
あのベクトルの軌跡が、再びあなたのデスクに蘇ります。
ご支援・詳細はプロジェクトページをご覧ください。