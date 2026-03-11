参加特典あり・オンライン合同説明会開催／台湾華語研修なら「台湾散歩」
オンライン台湾華語教室「台湾散歩( https://taiwan-sanpo.com/ )」を運営する株式会社スモールブリッジ(本社：東京都渋谷区、代表取締役：橋爪小太郎)は、法人向け中国語（台湾華語）研修のためのオンライン合同説明会を2026年4月2日（木）3日（金）両日の11時～、16時～計4回開催します。
台湾の中国語研修ならオンラインで学べる「台湾散歩」
台湾散歩のオンライン合同説明会を開催します
日時
2026年4月2日（木）11時～、16時～
2026年4月3日（金）11時～、16時～
所要時間
所要時間は30分程度で、Zoomを使用します。
担当スタッフが法人様の中国語研修のご利用例や「台湾散歩」の使い方、料金、レッスン内容についてご案内いたします。ご参加者は匿名にてカメラ・マイクOFFでご参加いただけます。
お申し込み方法
お問合せフォームから、下記をご連絡ください。
・貴社名
・ご参加人数
・ご希望日時
・ご質問や知りたい情報など
内容
オンライン台湾華語スクール「台湾散歩」の活用例、実績
レッスン価格、割引条件
対応講師のご紹介
カリキュラムのカスタマイズについて
レベルチェック、目標設定について
受講レポートなど
【無料合同説明会にご参加いただいた方のみの2つのご参加特典】
台湾散歩のレッスン無料体験2回プレゼント（4,000円相当）
ご担当者様ご自身でサイトの使用感や講師の対応などを見ていただけるよう、25分の体験レッスンを2回お試しいただけるよう設定いたします。台湾の中国語の基本の挨拶や表現が学べるオリジナルテキストを使って体験受講いただけます。
5名様以上のご契約で料金割引あり（通常）に加え、無料合同説明会にご参加いただいた法人様のみ、学習を支えブーストする市販テキストをレベルに合わせて学習者1名様につき1冊ずつプレゼント（3,000円相当）いたします。
法人様向けページはこちら :
https://taiwan-sanpo.com/corporation/
▼会社概要
会社名 ：株式会社スモールブリッジ（ http://small-bridge.com ;）
代表者 ：代表取締役 橋爪小太郎
所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F
設立年月日 ：2010年2月1日
台湾散歩：https://taiwan-sanpo.com/
お問合せ先 ：小井土 https://taiwan-sanpo.com/inquiry/contact/