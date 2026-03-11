発売前にAmazon「CI・M＆A」カテゴリ1位獲得！個人でできるスモールM＆A実践録―銀座のネイルサロンを買収した中小企業診断士

株式会社ステラコンサルティング

中小企業診断士の木下綾子（株式会社ステラコンサルティング 代表取締役）は、中央経済社より2026年3月20日に書籍「個人でできるスモールM＆A実践録―銀座のネイルサロンを買収した中小企業診断士」を出版します。発売前の予約段階でAmazon「CI・M＆A」カテゴリランキング1位を獲得しました。

本書は、M＆Aアドバイザーとして事業承継支援を行ってきた著者が、自ら事業を買収する当事者となり経験したスモールM＆Aの実体験をまとめた一冊です。

理論ではなく、実際に事業を買ってみたからこそわかったリアルな意思決定やトラブルを紹介しています。

専門家が当事者として経験したスモールM＆A

近年、日本では後継者不足による中小企業の廃業が社会課題となっています。黒字であっても後継者がいないという理由だけで事業が消えてしまうケースも少なくありません。

その解決策の一つとして注目されているのが、中小企業を対象とする「スモールM＆A」です。近年はM＆Aマッチングプラットフォームの普及により、個人が買い手となるケースも増えています。

一方で、スモールM＆Aの現場では

- 情報が十分に整理されていない- 想定外のトラブル- 引き継ぎの難しさ

など、理論書では語られない課題も多く存在します。

本書では、M＆Aアドバイザーとして案件に関わってきた著者が、自ら買い手となり経験したスモールM＆Aの現実を、実体験をもとに解説しています。

銀座のネイルサロンの買収など実例を紹介

著者はこれまでに銀座のネイルサロンをはじめ、複数のスモールM＆Aを実際に経験しました。

本書では、買収後の経営改善や実際に起きたトラブルについて、専門家としての知見と当事者としての経験の両面から解説しています。

著者コメント

スモールM＆Aは決してきれいごとだけではありません。実際に事業を買収してみると、想定外のトラブルにも直面します。それでも私は、個人が経営に挑戦する現実的な選択肢としてスモールM＆Aに大きな可能性を感じています。本書では、そのリアルを包み隠さず書きました。

書籍概要

タイトル：個人でできるスモール M&A 実践録―銀座のネイルサロンを買収した中小企業診断士

著者 ： 木下綾子

価格 ： 2,860 円(税込)

発売日 ： ３月 20 日(金)

ページ数： 152 ページ

寸法 ： 14.8×1.3×21 cm

ISBN-10 : 450257631X

ISBN-13 : 978-4502576317

発行元 ：株式会社中央経済社

URL ： https://www.chuokeizai.co.jp/

＜目 次＞

1 章 スモール M&A が日本を救う

・「 敵対的買収」から 事業承継の手段」へ 他

２章 私がスモール M&A を始めた理由

・独立後に見えた中小企業診断士としての限界 他

３章 私のスモール M&A の進め方

・M&A の基本的な流れを押さえよう 他

４章 銀座のネイルサロン店の買収

・ネイルサロンを選んだ理由 他

５章 インポートアクセサリーの EC 事業の買収

・案件との出会い、EC 事業買収の経緯 他

６章 ネイルサロン名古屋店の売却

・売却して得たもの、失ったもの 他

著者プロフィール

木下 綾子（きのした あやこ）

株式会社ステラコンサルティング 代表取締役。中小企業診断士。神奈川県出身。電気電子情報工学修士・技術経営修士。メーカー勤務を経て中小企業診断士として独立後、事業再生・経営改善・M＆A支援に携わる。M＆Aアドバイザーとしての実務に加え、自らスモールM＆AでネイルサロンやEC事業等を買収・運営・売却した実体験を持つ。理論と実践の両面から、中小企業の成長と事業承継に向き合っている。

