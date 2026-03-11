プレゼンティーイズム対策としての「食施策」 ― 生産性向上を目指す従業員向けセミナーを提供開始 ―
株式会社Smile meal（本社：東京都千代田区、代表取締役：渥美 まゆ美）は、健康経営支援の一環として、プレゼンティーイズム対策を目的とした「食とパフォーマンス向上セミナー」の提供を開始いたしました。
近年、健康経営や人的資本経営が重視される中、企業にとって大きな課題となっているのがプレゼンティーイズムです。これは、出勤しているものの健康問題などにより本来の能力を十分に発揮できていない状態を指し、生産性低下や企業業績にも影響を及ぼすとされています。
その背景の一つとして、日々の食習慣や生活リズムが挙げられます。
■ 食は日々のコンディションとパフォーマンスに直結する
集中力の低下、慢性的な疲労感、午後の眠気…。
これらは単なる気合いや根性の問題ではなく、食事内容や栄養バランス、食事のタイミング、更には睡眠や運動といった生活習慣と密接に関係しています。
本セミナーでは、専門知識を有する管理栄養士が科学的根拠に基づき、以下のテーマを中心に解説します。
・食事とパフォーマンスの関係
・基本の栄養バランスと効果的な食べ方
・朝食のメリットと欠食による影響
・睡眠や運動を含めた生活習慣全体の整え方
従業員のコンディションを整え、日々のパフォーマンス向上につなげる内容となっています。
■ 実践につながるプログラム設計
本セミナーでは理論だけで終わらせず、忙しいビジネスパーソンでもすぐに取り入れられる具体的な方法を紹介します。
・手軽に栄養バランスを整える方法
・コンビニや外食での食事の選び方
・午後のパフォーマンスを維持する食べ方
また、セミナー前後で食生活アンケートを実施することで、従業員の意識や体調の変化を可視化し、企業の健康施策の効果検証にも活用することが可能です。
■ 対面・オンライン・動画配信に対応 測定機器との組み合わせも可能
本セミナーは、対面開催に加え、オンライン開催や動画コンテンツとしての提供にも対応しています。全国に拠点を持つ企業様や、勤務形態が多様な組織にも柔軟に導入いただけます。
さらに、
・体組成計
・推定野菜摂取量測定器
・疲労ストレス計
などの測定機器を活用した可視化施策も実施可能です。測定と食施策を組み合わせることで、プレゼンティーイズム対策をより実効性の高い取り組みとして設計できます。
■ 次の一手に悩む企業様へ
健康経営優良法人を取得したものの、
「次に何を強化すべきか分からない」
「セミナーを実施しても行動変容につながらない」
といった課題を抱える企業様も少なくありません。
単発のセミナーだけでは、従業員の習慣を変えることは難しいのが現実です。重要なのは、可視化・具体策・継続設計を組み合わせた取り組みです。
Smile mealでは、食を切り口に
・プレゼンティーイズム対策
・生産性向上支援
・行動変容型セミナー
・測定機器を活用した可視化施策
・年間プログラム設計
まで一貫してサポートしています。
プレゼンティーイズムの改善や食事・栄養セミナーをお探しの企業担当者様は、ぜひ株式会社Smile mealまでお問い合わせください。健康経営の“次の一手”を、実効性のある食施策でご支援いたします。
■株式会社Smile mealについて
株式会社Smile mealは、「食を通して、おいしさと笑顔と健康を創り、社会に貢献する」をミッションに掲げる、管理栄養士を中心とした食のプロフェッショナルチームです。
健康を軸としたレシピ開発・商品開発・ケータリング事業を主軸に、料理撮影や動画制作までをワンストップで提供。また、食を切り口とした健康経営支援サービスを展開し、健康経営コンサルティング、食事・栄養セミナー、健康測定会、栄養相談会、料理教室などを実施しています。
従業員のウェルビーイング向上および生産性向上に寄与する、実効性の高い食施策の実装を支援しています。
■会社概要
企業名：株式会社Smile meal
所在地：東京都千代田区神田三崎町2-1-17 MC水道橋ビル3階
代表：代表取締役 渥美 まゆ美
設立：2016年11月
事業内容：
・健康経営支援（健康経営コンサルティング、食事セミナー、健康機器測定会・栄養相談会、料理教室等）
・レシピ開発、商品開発
・料理撮影、動画制作
・弁当・ケータリング事業
・イベント・メディア出演
・食に関するイベントのプロデュース
・コラム執筆
・栄養価計算、アドバイス
・キッチンスタジオレンタル
など
公式HP：https://www.smile-meal.com/
■お問い合わせ先
Mail：kenko@smile-meal.com
担当：坂本 ひかる （管理栄養士/健康経営エキスパートアドバイザー）