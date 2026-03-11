軽井沢国際カーリングの全試合を一投速報、8試合を無料ライブ配信

スポーツナビ株式会社

スポーツナビは、3月13日（金）～15日（日）に長野県軽井沢町で開催される「軽井沢国際カーリング」の全試合で一投速報を、さらに8試合をライブ配信いたします。

軽井沢国際カーリングは、1998年の長野オリンピックを記念して翌年の1999年に創設。2013年、軽井沢町に誕生した国内最大級の通年カーリング施設「軽井沢アイスパーク」が会場となって大会内容もさらに充実し、国内外から有力チームが集う大会になりました。

今大会には、女子はミラノ・コルティナダンペッツォ冬季オリンピックで金メダルを獲得したアンナ・ハッセルボリ、日本勢では昨年9月に行われた日本代表決定戦にも出場したSC軽井沢クラブ、強豪の北海道銀行が出場。男子も同じくミラノ・オリンピックに出場し4位という好成績を収めた、ノルウェーのマグナス・ラムズフェル、オリンピック世界最終予選に日本代表として出場したSC軽井沢クラブ、そのSC軽井沢クラブと日本代表の座を争ったコンサドーレなどが出場します。

【ライブ配信概要】

日程：3月13日（金）～3月15日（日）

配信予定：8試合のライブ・見逃し配信

※セッション6までは毎セッションシートCを配信予定

【大会概要】

大会名：軽井沢国際カーリング

日程：2026年3月13日（金）～15日（日）

会場：軽井沢アイスパーク（軽井沢風越公園内）

参加チーム：男子8チーム、女子8チーム