ワンダーステーキ大和郡山店、３月７日（土）に、大幅リニューアルオープン！３年振りのメニュー全面改訂を実施。更に！平日のランチタイムが超お得！最大トッピングが70％オフ！！

株式会社C-HUNDRED平日のランチタイム限定で300円オフを実施

ワンダーステーキ大和郡山店では、３月７日（土）から大幅リニューアルを行い、新たにリニューアルオープンを実施致します。グランドメニューの全面見直しを行い、更に、平日のランチタイムには、ステーキにプラスオンできるトッピングメニューとなる「ハンバーグ」「チキンステーキ」「フランクフルト2本」を３００円で提供します。

■そもそもワンダーステーキとは！？

「１０００円で本格ステーキをお腹一杯楽しめる！」をコンセプトにスタートした業態がワンダーステーキとなります。ワンダーステーキは、精肉加工工場（セントラルキッチン）を運営していることにより、大量仕入れと大量生産により、本格的なステーキの格安仕入れを実現しています。更に、お肉を美味しく食べて頂く為の「ご飯」「味噌汁orスープ」「惣菜orお漬物」などは、すべて食べ放題とさせて頂き、ご来店いただいた方がお腹一杯になっていただける業態を目指しております。

■グランドメニュー改定により、１０００円ステーキラインナップのさらなる強化

１０００円メニューのラインナップとしては、大人気商品である「とろけるハラミステーキ」、しっかりと赤身を味わえる「旨味赤身カットステーキ」、新たなラインナップとして加えられた「大トロビーフステーキ」があります。赤身が好きな方、霜降りが好きな方、柔らかいお肉が好きな方、、、肉好きのニーズをこの３種のステーキで大きく網羅させていただく所存です。

とろけるハラミステーキ大トロビーフステーキ

■平日ランチタイム限定企画！リニューアル記念セール「プラスオントッピング」を３００円！！

ワンダーステーキ大和郡山店では、今回のリニューアル記念セールに伴い、ご来店者全員にトッピングメニューを500円でご提供中ですが、なんと、大和郡山店では、ランチタイム限定で、この半額500円よりも下げた300円でトッピングのプラスオンを行っております。

キャンペーン半額

げんこつハンバーグ、ビックフランク（２本）、チキンステーキの３種の商品を、ステーキに追加する際に、通常の価格の半額でご提供！！

★げんこつハンバーグ 通常価格１０００円 → ５００円 → 平日ランチタイム限定300円

■超希少部位、「リブロイン」もワンダーステーキにいよいよメニューイン！

「リブロイン」という名前を聞きなれない方が多いとは思いますが、「リブロイン」とは、あの「サーロイン」のすぐ隣に位置する部位になります。その為、サーロインに匹敵する美味しさを誇る部位と言われております。肉と脂身のバランスがほどよく、一部のステーキ通の間では、サーロインよりも人気があります。その隠れた人気部位にワンダーステーキは、焦点を当て、今回のリニューアルオープンの目玉の一つとして展開してまいります。

■ごはん、味噌汁又はスープ、お惣菜、お漬物はお替わり自由

ごはん、味噌汁又はスープなどは、お惣菜の食べ放題は継続しております。ワンダーステーキにご来店いただければ、皆様お腹一杯間違いなしです。

【開催概要】

この特別な食べ放題企画は、以下の通りとなります。

- 企画内容：ワンダーステーキ大和郡山リニューアル記念セール開催 ランチ限定プラスオン

- 販売場所：ワンダーステーキ大和郡山店

- 店舗住所：奈良県大和郡山市筒井町1154ー1

- セール開始日：2026年3月7日（土）

- 価格：300円～

■リニューアルされたグランドメニュー

リニューアル後のグランドメニュー

1000円ステーキのラインナップ3種類増やし、更には、2種類のお肉を堪能できる合盛りセットの内容も充実。今回のリニューアルの目玉である「リブロイン」。総評当時から取り扱っている「ハラミステーキ」と「ヒレステーキ」。更には、今回のセールの対象となる「ハンバーグ」や「チキン」もそろっています。