パルクール鬼ごっこボートレース大村カップ 2026

一般社団法人パルクール鬼ごっこ協会

BOAT RACE 大村で開催される「パルクール鬼ごっこボートレース大村カップ2026 」では、「あそびがカラダを作る！」をテーマに、パルクール鬼ごっこで楽しさとともに能力を向上させる、小学生以下及びその保護者を対象とした限定のイベントを3月28日(土)・29日(日)で2日間に渡り開催！

3月28日(土)開催の『パルクール鬼ごっこボートレース大村カップ2026』は小学生であればどなたでも参加が可能！

個人戦はもちろん、友達や兄弟姉妹でチーム戦にも参加して二冠を目指せる！

翌日の全国大会へ挑む、最後の出場者は、誰だ!!

究極の鬼ごっこスポーツのチャンピオンを目指してチャレンジしてみよう！

大会参加申し込みは先着順！

そして3月29日(日)は、パルクール鬼ごっこの全国大会「SGパルオニチャンピオンシップ」をボートレース大村で初開催！

全国の各地域から代表者が集結！初代SGパルオニ王者は誰だ!!

各種体験会では子どもだけでなく、親子参加もできるので、初めての方でも安心して遊んでいただけます！

皆様のご参加お待ちしております！

参加申し込み：https://peatix.com/group/16534341/events

大会特設ページ：https://pk-oni.or.jp/events/boatrace-omura-2026

一般社団法人パルクール鬼ごっこ協会公式ホームページ：https://pk-oni.or.jp/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/111029/table/33_1_57aa856b6ef8a3e9f2715c57161291d0.jpg?v=202603111051 ]