保育学生だけじゃない？看護・福祉学生からも関心集まる「保育・療育の仕事」約1,000人が参加した業界研究セミナーで『園ぴった』紹介

保育業界に特化した人材サービスを全国で展開する株式会社アスカ（本社：群馬県高崎市、代表取締役会長：加藤秀明）は、2026年3月3日、Gメッセ群馬（群馬県高崎市）で開催された群馬医療福祉大学主催「医療・福祉業界研究セミナー」において、新卒保育学生採用支援サービス「園ぴった」を紹介しました。

本セミナーは、医療・福祉分野を目指す学生を対象に、業界理解を深めることを目的として開催されたイベントです。保育・福祉・医療分野の企業や団体が参加し、当日参加した約1,000名の学生が仕事内容やキャリアについて直接話を聞く機会となりました。

株式会社アスカのブースでは、保育施設と求職者のマッチングを支援するサービス「園ぴった」の紹介を行うとともに、保育業界の現状や働き方、就職活動のポイントなどについて説明を行いました。

学生からは、

「保育現場のリアルな話が聞けた」

「就職活動のイメージが具体的になった」

といった声が寄せられ、業界理解を深める機会となりました。

看護・福祉学生からも「保育施設や療育施設に興味がある」との声

来場者の多くは保育学生でしたが、社会福祉系や看護系の学生も多く訪れ、「保育施設や療育施設の仕事にも興味がある」という声が多く聞かれました。

「園ぴった」では、保育園だけでなく、児童発達支援施設や放課後等デイサービスなど、療育分野の求人も探すことができることを紹介。

「療育施設でも働ける選択肢があるんですね」

「保育だけでなく福祉の仕事も見てみたい」

といった声が寄せられ、関心を持って話を聞く様子が見られました。

保育士の退職理由とミスマッチの課題

弊社アンケート調査によると、約5人に4人が【人間関係のストレス】を理由に離職を検討しています。その他にも、仕事量や給料、労働時間など、勤務条件が希望と合わずに離職を検討するケースが多く見られます。

株式会社アスカ 保育士アンケート調査（2026年2月）

こうした状況を防ぐためには、園と学生の双方が、互いの考えや特徴を十分に理解した上で就職することが重要です。「園ぴった」では、求人情報を掲載するだけでなく、園と学生がチャット機能を通じて直接やりとりできるため、職場環境や働き方について事前に理解を深めることができ、ミスマッチの防止につながります。

保育・療育分野の人材確保に向けて

保育士・幼稚園教諭を養成する指定養成施設は、平成31年の688校をピークに減少傾向にあり、令和4年度には668校まで減少しています。近年では入試倍率が1倍を下回る保育士養成施設も増えており、保育学生の数が減少している状況です。（注1）

一方で、共働き世帯の増加や、児童発達支援・放課後等デイサービスなど発達支援のニーズの高まりを背景に、保育や療育へのニーズは依然として高く、保育士不足は全国的な社会課題となっています。こうした中、就職後のミスマッチや早期離職は、現場の負担増や保育の質の低下につながる要因の一つと指摘されています。

アスカでは、学生の段階から保育現場への理解を深める機会を提供することで、就職後のミスマッチを防ぎ、保育士一人ひとりが安心して長く働き続けられる環境づくりを目指しています。今後も教育機関との連携を通じて、次世代の保育を担う人材と保育現場をつなぎ、保育業界が抱える課題の解決に貢献してまいります。

（注1）こども家庭庁「一般社団法人 全国保育士養成協議会 2024年提出資料」より

園ぴったについて

保育士や幼稚園教諭、児童指導員など保育業界での就職を目指す新卒学生向けの就活応援サイト。新卒求人だけでなく、アルバイト・ボランティアや実習生の受け入れ情報など、在学生にも役立つ幅広い情報を掲載しています。全国すべてのエリアに対応しており、Uターン・Iターン就職にも活用が可能。さまざまな保育施設からのスカウトが届き、チャットでそのままやりとりできるため、手軽に多角的な情報収集ができます。

アスカグループについて

株式会社アスカは、保育に特化した人材紹介・派遣・ダイレクトリクルーティングサービスを全国21拠点で展開しています。保育士・幼稚園教諭をはじめ、看護師、児童指導員、放課後児童支援員、調理師、栄養士など多様な職種に対応。専任コーディネーターが園の課題を丁寧にヒアリングし、採用から定着までを一貫してサポートし、安心して子どもたちと向き合える職場づくりを支援しています。

運営サイト一覧

■保育専門求人サイト

『保育求人ガイド』 https://hoikukyuujin.com/

■療育専門求人サイト

『療育求人ガイド』 https://ryouikukyuujin.com/

■保育専門ダイレクトリクルーティングサイト

『保育士スカウト』 https://www.hoikushiscout.com/

■保育学生向け求人検索サイト

『園ぴった』 https://www.enpitta.com/

■保育士向けお役立ち情報サイト

『おしえて！保育求人ガイド』 https://hoikukyuujin.com/hoiku_club/

アスカグループ概要

■株式会社アスカ

代表者： 代表取締役会長 加藤秀明

所在地： 〒370-0849 群馬県高崎市八島町265 イノウエビル8F

設立： 1994年12月

事業内容： 一般労働者派遣事業／有料職業紹介事業

資本金： 3,900万円

■株式会社アスカクリエート

代表者：代表取締役会長 加藤秀明

所在地：〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル21階

設立：2004年9月

事業内容： 一般労働者派遣事業／有料職業紹介事業

資本金： 3,000万円

URL：https://www.asuka-hu.co.jp/