4月22日(水)「再エネ電力を利用した水素エネルギーシステムと水電解装置の動向・課題　～水電解４方式の特徴と国内外のプロジェクト事例～」Zoomセミナーを開講予定

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ


株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山　正夫、以下 AndTech）はR&D開発支援の一環として「水素エネルギーと水電解」の「技術動向」について解説します。



　水素エネルギー、水電解の全容と国内外の動向を知りたい方に向けた講座です！



　カーボンニュートラルの実現に向けて、再生可能エネルギーを利用したグリーン水素の製造が世界的に注目されています。本講座では、再エネ電力を活用した水素エネルギーシステムの基本から、水電解装置４方式（アルカリ、PEM、AEM、SOEC）の原理・特徴、国内外プロジェクトの導入状況、技術課題と今後の開発動向を解説します。




Live配信・WEBセミナー講習会　概要


テーマ：再エネ電力を利用した水素エネルギーシステムと水電解装置の動向・課題　～水電解４方式の特徴と国内外のプロジェクト事例～


開催日時：2026年04月22日(水) 13:00-16:00


参加費：38,500円（税込） ※ 電子にて資料配布予定


URL：https://andtech.co.jp/seminars/1f11c3a0-093b-673e-88c6-064fb9a95405


WEB配信形式：


　WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。


　詳細は、お申し込み後お伝えいたします。




セミナー講習会内容構成


東京大学　先端科学技術研究センター　教授　博士（工学）：河野　龍興　氏




本セミナーで学べる知識や解決できる技術課題


【第1部】


　１.再生可能エネルギーの現状と今後の展望


　２.再エネの導入拡大を支える調整力の役割と必要性


　３.グリーン水素の製造・貯蔵・利用


　４.再エネ電力を利用した水素エネルギーシステムの原理と開発


【第2部】


　１.水電解の原理、4つの方式の構造や特徴についての基本的な理解。


　２.国内外における水電解装置の具体的な活用事例と留意点。


　３.水電解装置コストの現状と低コスト化の方策、今後の開発課題、取組み状況等




下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）


【講演者について】


　　FH2Rをはじめとした実証試験や装置技術開発に関し、水電解装置の4方式のすべてに携わってきた講師が、分かりやすくポイントを解説します。



【プログラム】


　第1部　再エネ電力を利用した水素エネルギーシステム


　1．再生可能エネルギーの現状と今後の展望


　　1-1　再生可能エネルギーの種類、導入量


　　1-2　太陽光発電システム


　　1-3　風力発電システム


　　1-4　再生可能エネルギーの今後の展望


　2．再エネの導入拡大を支える調整力の役割と必要性


　　2-1　調整力の必要性


　　2-2　調整力の種類


　　2-3　蓄電池システム


　　2-4　水素製造システム


　3．グリーン水素の製造・貯蔵・利用


　　3-1　グリーン水素とは


　　3-2　グリーン水素の製造


　　3-3　水素の貯蔵


　　3-4　水素の利用


　4．再エネ電力を利用した水素エネルギーシステムの原理と開発


　　4-1　再エネ電力を利用した水素エネルギーシステムの原理


　　4-2　再エネ電力を利用した水素エネルギーシステムの開発


　　4-3　再エネ電力を利用した水素エネルギーシステムの導入事例



　第2部　グリーン水素製造向け水電解装置の開発動向


　1．グリーン水素と水電解の必要性


　　1-1　グリーン水素が求められる背景


　　1-2　グリーン水素の定義


　　1-3　今後の世界需要見通し


　2．水電解の原理と方式


　　2-1　水電解の基本原理


　　2-2　４つの方式（アルカリ、ＰＥＭ、ＡＥＭ、ＳＯＥＣ）の構造と特徴


　3．水電解装置の構成


　　3-1　システム構成


　　3-2　スタック構造と部材


　　3-3　電解液、補機等


　　3-4　スペックシートの読み方


　　3-5　装置取り扱いの留意点


　4．国内外の導入状況と課題


　　4-1　国内の導入状況と代表的プロジェクト例


　　4-2　海外の大規模プロジェクト例


　　4-3　大規模プロジェクト開発で直面している課題


　　4-4　国内外の主要水電解装置メーカー


　5．技術課題と開発動向


　　5-1　水素コストと水電解装置の開発目標


　　5-2　装置のコスト構造と低減に向けた取組み


　　5-3　主な技術開発課題


　　5-4　技術開発ロードマップ


　６．今後の展望


　　6-1　量産化に向けた展望


　　6-2　水電解４方式の今後


【質疑応答】




