4月22日(水)「再エネ電力を利用した水素エネルギーシステムと水電解装置の動向・課題　～水電解４方式の特徴と国内外のプロジェクト事例～」Zoomセミナーを開講予定

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）はR&D開発支援の一環として「水素エネルギーと水電解」の「技術動向」について解説します。

水素エネルギー、水電解の全容と国内外の動向を知りたい方に向けた講座です！

カーボンニュートラルの実現に向けて、再生可能エネルギーを利用したグリーン水素の製造が世界的に注目されています。本講座では、再エネ電力を活用した水素エネルギーシステムの基本から、水電解装置４方式（アルカリ、PEM、AEM、SOEC）の原理・特徴、国内外プロジェクトの導入状況、技術課題と今後の開発動向を解説します。

Live配信・WEBセミナー講習会 概要

──────────────────

テーマ：再エネ電力を利用した水素エネルギーシステムと水電解装置の動向・課題 ～水電解４方式の特徴と国内外のプロジェクト事例～

開催日時：2026年04月22日(水) 13:00-16:00

参加費：38,500円（税込） ※ 電子にて資料配布予定

URL：https://andtech.co.jp/seminars/1f11c3a0-093b-673e-88c6-064fb9a95405

WEB配信形式：

WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。

詳細は、お申し込み後お伝えいたします。

セミナー講習会内容構成

────────────

東京大学 先端科学技術研究センター 教授 博士（工学）：河野 龍興 氏

本セミナーで学べる知識や解決できる技術課題

───────────────────────

【第1部】

１.再生可能エネルギーの現状と今後の展望

２.再エネの導入拡大を支える調整力の役割と必要性

３.グリーン水素の製造・貯蔵・利用

４.再エネ電力を利用した水素エネルギーシステムの原理と開発

【第2部】

１.水電解の原理、4つの方式の構造や特徴についての基本的な理解。

２.国内外における水電解装置の具体的な活用事例と留意点。

３.水電解装置コストの現状と低コスト化の方策、今後の開発課題、取組み状況等

下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）

──────────────────────────────

【講演者について】

FH2Rをはじめとした実証試験や装置技術開発に関し、水電解装置の4方式のすべてに携わってきた講師が、分かりやすくポイントを解説します。

【プログラム】

∽∽────────────────────────────∽∽

第1部 再エネ電力を利用した水素エネルギーシステム

∽∽────────────────────────────∽∽

1．再生可能エネルギーの現状と今後の展望

1-1 再生可能エネルギーの種類、導入量

1-2 太陽光発電システム

1-3 風力発電システム

1-4 再生可能エネルギーの今後の展望

2．再エネの導入拡大を支える調整力の役割と必要性

2-1 調整力の必要性

2-2 調整力の種類

2-3 蓄電池システム

2-4 水素製造システム

3．グリーン水素の製造・貯蔵・利用

3-1 グリーン水素とは

3-2 グリーン水素の製造

3-3 水素の貯蔵

3-4 水素の利用

4．再エネ電力を利用した水素エネルギーシステムの原理と開発

4-1 再エネ電力を利用した水素エネルギーシステムの原理

4-2 再エネ電力を利用した水素エネルギーシステムの開発

4-3 再エネ電力を利用した水素エネルギーシステムの導入事例

∽∽────────────────────────────∽∽

第2部 グリーン水素製造向け水電解装置の開発動向

∽∽────────────────────────────∽∽

1．グリーン水素と水電解の必要性

1-1 グリーン水素が求められる背景

1-2 グリーン水素の定義

1-3 今後の世界需要見通し

2．水電解の原理と方式

2-1 水電解の基本原理

2-2 ４つの方式（アルカリ、ＰＥＭ、ＡＥＭ、ＳＯＥＣ）の構造と特徴

3．水電解装置の構成

3-1 システム構成

3-2 スタック構造と部材

3-3 電解液、補機等

3-4 スペックシートの読み方

3-5 装置取り扱いの留意点

4．国内外の導入状況と課題

4-1 国内の導入状況と代表的プロジェクト例

4-2 海外の大規模プロジェクト例

4-3 大規模プロジェクト開発で直面している課題

4-4 国内外の主要水電解装置メーカー

5．技術課題と開発動向

5-1 水素コストと水電解装置の開発目標

5-2 装置のコスト構造と低減に向けた取組み

5-3 主な技術開発課題

5-4 技術開発ロードマップ

６．今後の展望

6-1 量産化に向けた展望

6-2 水電解４方式の今後

【質疑応答】

株式会社AndTechについて

────────────

化学、素材、エレクトロニクス、自動車、エネルギー、医療機器、食品包装、建材など、幅広い分野のR&Dを担うクライアントのために情報を提供する研究開発支援サービスを提供しております。

弊社は一流の講師陣をそろえ、「技術講習会・セミナー」に始まり「講師派遣」「出版」「コンサルタント派遣」「市場動向調査」「ビジネスマッチング」「事業開発コンサル」といった様々なサービスを提供しております。

クライアントの声に耳を傾け、希望する新規事業領域・市場に進出するために効果的な支援を提供しております。

https://andtech.co.jp/

株式会社AndTech 技術講習会一覧

─────────────────

一流の講師のＷＥＢ講座セミナーを毎月多数開催しております。

https://andtech.co.jp/seminars/search

株式会社AndTech 書籍一覧

──────────────

選りすぐりのテーマから、ニーズの高いものを選び、書籍を発行しております。

https://andtech.co.jp/books

株式会社AndTech コンサルティングサービス

─────────────────────

経験実績豊富な専門性の高い技術コンサルタントを派遣します。

https://andtech.co.jp/business-consulting

本件に関するお問い合わせ

─────────────

株式会社AndTech 広報PR担当 青木

メールアドレス：pr●andtech.co.jp（●を@に変更しご連絡ください）

＊ 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上