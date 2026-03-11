俳優・濱尾ノリタカさんと小川李奈さんが描くコムサイズム、春の新ムービー＆ビジュアルを3月11日(水)より公開。コンテンポラリートラッドな装いで、新コンセプト”i′m ism.こだわりは佇まいになる”を表現

株式会社ファイブフォックス

(株)ファイブフォックス（東京都品川区）が展開する「コムサイズム」は、日本の文化や四季を大切にした服作りを提案するファミリーブランドです。この度、2026年春の新たなブランドの世界観を提示するプロモーションを、3月11日(水)より全国の店頭およびWEBにてスタートします。

■ 新ビジュアル・ムービー「再び惹かれ合う 篇」

今シーズンは、俳優として注目を集める濱尾ノリタカさんと小川李奈さんを起用。メインムービーでは、都会の街中で見慣れた二人が、その洗練された佇まいに目を奪われ、再び惹かれ合うストーリーを描いています。 横断歩道で交差する印象的な瞬間を切り取ったキービジュアルでは、今季のブランドを象徴する「コンテンポラリートラッド」な最新スタイルを披露。お互いの存在を引き立てる、凛とした佇まいと洗練されたスタイリングに注目ください。

「再び惹かれあう 篇（30秒）」 https://youtu.be/FsxI7p4yjco(https://youtu.be/FsxI7p4yjco)

■ 日常に寄り添う「1週間の着こなし」をWEB LOOKで公開

ビジュアル公開に合わせ、公式オンラインストアでは特設ページをアップします。濱尾さんと小川さんが、仕事から休日までを彩るリアルなスタイリングを披露。日々の何気ない瞬間を切り取ったようなナチュラルなビジュアルとともに、春の着こなしに役立つ「1週間の着回し」を提案します。

WEB LOOKはこちら :https://online.fivefoxes.co.jp/topics/ism-imism-look-2603

濱尾ノリタカ

1999年11月26日生まれ、東京都出身。2020年俳優デビュー。

2021年に『仮面ライダーリバイス』（テレビ朝日系）に出演。

その後、『笑うマトリョーシカ』（TBS系）、『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』（NHK）、『明日はもっと、いい日になる』（フジテレビ系）などに出演。

連続テレビ小説『あんぱん』では田川岩男役を演じ注目を集め、続くドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』第9・10話、映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』では十亀条役を務めるなど、若手俳優として注目を集めている。

現在は、1月期火9ドラマ『ラムネモンキー』（フジテレビ系）に鶴見巡査役で出演中。さらに、ドラマ『対決』（NHK BS）への出演も決定している。

小川李奈（おがわ・りな）

2000年1月22日生まれ。神奈川県出身。身長160cm。特技：絵を描くこと。

ドラマ、MV、広告などに数多く出演。

2025年フジテレビ「あなたを奪ったその日から」に出演し話題になった。

演技のほか、デザインの才能を持ち合わせており待機作も数多く準備中の注目女優。

