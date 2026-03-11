「きのえね 春の大試飲会2026」2026年4月11日(土) 開催！

株式会社飯沼本家

株式会社飯沼本家 (本社：千葉県印旛郡、代表取締役：飯沼 一喜)は、2026年4月11日(土)「きのえね 春の大試飲会2026」を開催いたします。

きのえねの定番酒から限定酒まで、多彩な味わいを心ゆくまでご堪能いただける特別な時間。

春のお酒や人気酒に加え、本年はあのSNSで話題の「酒々井の諸事情」も登場予定。酒ハイボール・諸事ハイなども楽しめます。

大試飲会の会場は、飯沼本家敷地内の本蔵。酒蔵の息吹を感じながら日本酒を楽しみ、杜氏や蔵人ら酒造りに関わる人々との語らいも楽しみのひとつです。

さらに敷地内日本料理店「きのえねomoya」特製おつまみ弁当も付いて、当日は景品付きクイズ大会やその他楽しいアクティビティーも実施予定です。おいしいお酒とおつまみをご用意して、みなさまのお越しをお待ちしております。

【実施概要】

■開催日：2026年4月11日(土)

■時間 ：14時～16時

■会場 ：飯沼本家 本蔵(千葉県印旛郡酒々井町馬橋106)

■参加費 : 4,400円(税込) ※要事前予約

■予約サイト：飯沼本家オンラインショップ(https://www.iinumahonke.co.jp/products/recommend/3489722229a6)

【ご来場時の注意事項】

[ご来場について]

■当日中にお車を運転される方、20歳未満の方のご飲酒は固くお断りいたしますのでご了承ください。

■送迎バスはございません。公共交通機関をご利用ください。

■アルコール・食べ物の持ち込みは不可とさせていただきます。

■写真はイメージです。

代表銘柄は「甲子正宗」。

江戸元禄年間（1688年～1703年）創業、豊富な水源と閑静な森に囲まれた、酒造りに適した自然環境の中にあります。「SAKE文化創造企業」として、日本酒ファンの方はもちろん、これまでに日本酒に馴染みのなかったお客様にも受け入れられるような、美味しいと飲み方の提案目指して、日々活動しております。

＊株式会社飯沼本家オフィシャルサイト(https://www.iinumahonke.co.jp/)

〈本件に関するお問い合わせ先〉

株式会社 飯沼本家

担当: 小倉

TEL 043-496-1001

(平日9：00～16：00）

ogura@iinumahonke.co.jp