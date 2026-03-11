グラビア界の登竜門「ミスFLASH」 2027年オーディションが開催決定！　6/16までエントリー受付！

株式会社マシェバラ

光文社発行 週刊誌『FLASH』の第21回イメージガールを選出するオーディション。

2027年に「ミスFLASH2027」として1年間活動する”グラビア界の逸材”をオーディションを通じて発掘/育成していきます。

オーディション参加者は、テレビ・ラジオ・FLASH誌面を始め、

大型イベントへの出演などオーディションを勝ち進むごとに貴重な経験を積むことができる仕組みになっています。

“ミスFLASH”は今後のタレント活動において大きな経験と経歴になります。ご参加お待ちしております！

ミスFLASH公式サイト：https://miss-flash.jp/

オーディション概要



【募集要項】

2026年12月1日に18歳以上で、明るく健康的な未婚の女性。

経験の有無は不問。

【選考方法】

●1次選考

書類審査

書類選考の合否に関しましては、合格者のみに通知となりますので、予めご了承ください。

●1stステージ

●セミファイナルステージ

●チャレンジバトル

●ファイナルステージ

1stステージ以降は、読者投票、撮影会、ライブ配信、リアルイベント、SNS審査など、複合的な審査が行われます。

最終結果は2026年12月発売の『FLASH』誌面、公式サイト、プレスにて発表いたします。

※審査スケジュール、方式は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

【オーディションスケジュール】

◆1stステージ

4月ブロック

エントリー締切：4月10日（金）正午12:00

審査期間：4月16日（木）～4月30日（木）



5月ブロック

エントリー締切：5月8日（金）正午12:00

審査期間：5月14日（木）～5月28日（木）



最終ブロック

エントリー締切：6月16日（火）正午12:00

審査期間：6月18日（木）～7月2日（木）

◆セミファイナル

7月18日（土）～8月12日（水）



◆チャレンジバトル

8月18日（火）～8月22日（土）



◆ファイナル

9月14日（月）～10月12日（月）



【各賞】

・グランプリ…最終ランキング第1位・第2位の方

・グランプリ FLASH特別賞枠…最終ランキング第3位～第8位から1名を選出

※サバイバルに取り組む姿勢や将来性を加味して選出

エントリーの流れ

▼アカウントの発行からエントリーまで自動で行う場合（フリーで活動されている方向け）

■STEP1：「マシェバラ」のアプリ、またはパソコン用サイトからアカウントを発行

・iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id878554907

・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vjsol.macheV.live

・パソコン用サイト：https://www.mache.tv/



■STEP2：メニュー内の「ライバー登録」から、ライバー（配信者）として登録

※アイコンにはお顔が分かるお写真をご登録ください



■STEP3：メニュー内の「募集中のイベント」からイベントにエントリー

※”ミスFLASH2027オーディション”というイベントにご応募ください。

書類審査後、イベントに正式エントリーとなります。

▼必要事項を記入して申し込む場合（プロダクションのご担当者様や、所属タレント様向け）

下記の応募フォームよりご応募ください。

https://mache.tv/event-entry/?entry=press_2027flash



参加希望のオーディション名は”ミスFLASH2027”とご記載ください。

書類審査通過後に「マシェバラ」の配信アカウントを発行し、アカウント情報をメールでお知らせ致します。



配信のやり方や機能の説明につきましては、アプリ内にマニュアルをご用意しております。



エントリー方法がご不明な場合は、サービス内のお問い合わせフォームからご連絡いただけましたらサポート致します。



【関連動画】

2025年12月に行われた「ミスFLASH2026」グランプリ発表記者会見の様子。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=D2bs93UuXJw ]

マシェバラについて https://www.mache.tv/(https://www.mache.tv/)

テレビ・雑誌・映画などメディアとのタイアップ企画や、ファン参加型のオーディション・ミスコンテスト、オンライン撮影会など、様々な配信を行っています。

配信を視聴することで無料ポイント「スマイル」が溜まり、スマイルを使ってライバーを応援したり、コミュニケーションを取ることができます。

【価格】基本無料

※一部、有料のギフトや有料の配信があります



