株式会社YKプランニング（所在地：山口県防府市、代表取締役社長：岡本 辰徳）は、企業向けに提供してまいりました経営支援クラウド「bixid（ビサイド）」のサービス内容を改定し、2026年6月1日（月）より新しいサービス内容と料金で提供させていただくことをお知らせします。

【導入拡大と利用ニーズの高度化への対応】

経営支援クラウド「bixid（ビサイド）」は、2017年の提供開始以来、多くの企業様にご利用いただき、35,000事業所を超える導入実績にまで成長して参りました。ここに厚く御礼申し上げます。



近年、bixidは会計事務所様を通じた提供に加え、一般企業様への直接提供を本格化し、導入企業規模の拡大や、より高度な予実管理・分析・意思決定支援に関するニーズが高まっております。

これらの利用実態の変化に対応するため、インフラ基盤の強化、機能拡充、サポート体制の充実等、サービス全体への継続的な投資を進めてまいりました。

本改定は、今後も安定した品質と価値提供を継続するための見直しとなります。

【サービス改定の内容】

＜対象＞

・2026年6月1日以降の新規契約

・2026年6月1日以降のプラン変更

・現スタンダードプランの契約



＜改定日＞

2026年6月1日（月）



＜サービス改定の対象プラン＞

スタンダードプラン、プランニングプラン、プロフェッショナルプラン



＜改定内容＞

・「プランニングプラン」および「プロフェッショナルプラン」の新規販売価格を改定

※既存契約は、本改定に伴う料金変更なし

・「シミュレーションプラン」の新規販売を開始

・「スタンダードプラン」の提供を終了

※bixider会員に提供中の「スタンダードライセンス」は引き続き利用可能



＜新サービスの改定詳細＞

サービス改定内容は以下の通りとなります。2026年6月1日より新サービスを提供いたします。

【新規契約・契約変更の場合】

＜新規契約の場合＞

2026年5月31日までに「プランニングプラン」および「プロフェッショナルプラン」を契約した場合、2026年6月1日以降も、本改定に伴う変更はなく、 改定前の契約内容・利用料金のまま、サービス利用が可能です。2026年6月1日以降に契約プランの変更を行う場合は、新プラン（新価格）での契約となります。

＜サービス契約中の場合＞

2026年5月31日までに「プランニングプラン」および「プロフェッショナルプラン」を契約した場合、2026年6月1日以降も改定前の契約内容・利用料金のまま、サービス利用が可能です。

2026年5月31日までに「スタンダードプラン」を契約した場合、2027年1月1日以降は「スタンダードプラン」の提供が終了となり、「シミュレーションプラン」に自動的に変更となります。

◇スタンダードプラン提供終了について

https://bixid.net/revision-plan/2026/standard.html(https://bixid.net/revision-plan/2026/standard.html)

◇サービス改定の詳細はこちらをご覧ください

https://bixid.net/revision-plan/2026/index.html(https://bixid.net/revision-plan/2026/index.html)

bixid（ビサイド）

https://bixid.net/

株式会社YKプランニングが企画・開発・販売・サポートする経営支援クラウドです。多種多様な会計ソフトのデータに対応し、会計データの自動チェック機能から月次の経営状況の把握・現状分析や経営計画の作成など多彩なコンテンツを提供しています。

また、企業や会計事務所だけでなくコンサルタント、金融機関等とデータを共有する機能も備えており、無料でご利用を開始していただけるようになっています。インターネットブラウザやスマホ・タブレットなどマルチデバイス対応をしています。

株式会社YKプランニング

会社名：株式会社YKプランニング

代表者：代表取締役社長 岡本 辰徳

設立日：1986年1月6日

所在地：山口県防府市佐波1丁目13番1号

URL：https://www.yk-planning.com/



YKプランニングは「独りぼっち経営者を0に」というミッションのもと、全国の税理士・会計事務所と共に中小企業に伴走し、中小企業の「今」と「未来」を創造する経営支援プラットフォームを実現します。全ての中小企業経営者に会社経営をオモシロく、チームや社員が強くなれるサービスを提供し続けます。