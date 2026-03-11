【無料ウェビナー開催】AI時代に選ばれる「独自コンテンツ」と「運命の接触タイミング」で実現するストレスフリーな顧客体験設計セミナー

株式会社immedio

株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮）は、2026年3月12日（木）より開催される3社共催セミナーにて、AI時代に不可欠な「顧客体験の個別最適化」をテーマにした最新のマーケティング手法を公開いたします。

詳細はこちら :https://attendee.bizibl.tv/sessions/seyMklD2LCNy/0e1ed48c-52b9-4db9-b5f0-abb1ee13d55f

■なぜ今、このセミナーが必要なのか

生成AIの急速な普及により、マーケティングの現場はかつてない変革期を迎えています。

AI生成コンテンツが氾濫する中、見込み客が本当に価値を感じるのは「独自の調査データ」「最適な情報形式」「運命的とも言えるタイミングでのアプローチ」の三位一体です。

しかし多くのBtoB企業では、せっかく質の高いコンテンツを制作しても、顧客の温度感が最高潮に達した「その瞬間」を捉えられず、膨大な商談機会を損失し続けています。

本セミナーは、この課題を科学的・実践的に解決する3つのアプローチを一挙に公開します。

■ 公開される「次世代マーケティング」の3つの柱

Session 01 【コンテンツの罪】

登壇：株式会社IDEATECH 取締役 競 仁志 氏

AI量産時代に埋もれないために「調査リリース」が最強の武器になる理由を解説。

3,000件以上の企画立案・300社超の支援実績から導き出した、独自コンテンツで見込み客の信頼を獲得するための戦略を公開します。

Session 02 【摂取方法の最適化】

登壇：Bizibl Technologies カスタマーサクセス 前田 考歩 氏

「テキストで熟読したい派」と「動画で受動的に理解したい派」--顧客のタイプに合わせた情報提供のあり方を解説。

ウェビナーを核に置いたコンテンツ配信設計で、情報到達率と商談転換率を同時に最大化する手法を共有します。

Session 03 【運命のタイミング】

登壇：株式会社immedio マーケター 小牧 秀太郎 氏

資料を「何ページ・何秒」閲覧したかまでリアルタイムで可視化する「immediobox」の本質的価値を解説。

資料ダウンロード直後という“点”ではなく、顧客の温度感が最高潮に達した“瞬間”を捉えることで、「なんて運命的なタイミングだ」と顧客に感じさせる科学的な営業体験を実現します。

予約はこちら :https://attendee.bizibl.tv/sessions/seyMklD2LCNy/0e1ed48c-52b9-4db9-b5f0-abb1ee13d55f

■ このセミナーはこんな方に最適です

コンテンツマーケティングに取り組んでいるが、競合との差別化に悩んでいる経営者・マーケター

リードは集めているが、商談化率・受注率が思うように上がらない営業責任者

インサイドセールスのアプローチタイミングを最適化したい方

顧客の温度感をデータで可視化し、無駄なく有効商談を増やしたい方

AI時代においても「選ばれるコンテンツ」「選ばれるブランド」を作りたい方

■開催概要

イベント名： AI時代に選ばれる「独自コンテンツ」と「運命の接触タイミング」

日時：2026年3月12日（木）～ 3月16日（月）12:00 - 13:00

会場：オンライン（Bizibl）

定員：200名

お申し込みURL：https://attendee.bizibl.tv/sessions/seyMklD2LCNy/0e1ed48c-52b9-4db9-b5f0-abb1ee13d55f

株式会社immedio

immedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える AIインサイドセールスツール「immedio」を提供しています。

自分たちがつくったものを愛し、それで社会を変えようとする人。より良い明日をつくるために、新しいチャレンジを探す人。そんな「作り手」と「使い手」の出会いが、社会に新しい価値を流通させる。そんな2人が、出会うべきときに、ストレスなく出会える世界。

相手を想い、ともに未来をえがくことに、没頭できる世界。私たちは、想像力と技術の力で、そんな未来を実現していきます。

会社概要

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９

第一暁ビル 4F

代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮

設 立 日 ：2022年4月1日

事業内容：事業内容：有効商談オートメーション「immedio」の開発・提供

サービスHP ：immedio.io(https://www.immedio.io/)

immedio(https://www.immedio.io/)

決まる商談が増える

AIインサイドセールス

immedio Box(https://www.immedio.io/immedio-box)

隠れたホットリードから、商談が増える。

ハウスリストマーケティング

immedio Forms(https://www.immedio.io/immedio-forms)

展示会での商談化取りこぼしをゼロに

展示会リード効率化

その他

株式会社immedioのプレスリリース一覧はこちら(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/106428)

株式会社immedioの採用情報はこちら(https://immedio.notion.site/immedio-0d498b314195416898ea43c567590388)