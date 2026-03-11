Desigual、ロンドン拠点デザイナー Masha Popova との初コラボレーションコレクションを発表

INTS It’s not the same JAPAN株式会社

Desigual（デジグアル）は、ロンドンを拠点に活動するウクライナ出身デザイナー、マーシャ・ポポヴァとの初となるコラボレーションコレクションを発表します。本取り組みは、国際的なポジショニングをさらに強化するとともに、強い個性と現代性を備えたクリエイティブボイスを通じて、新たなオーディエンスとつながるというブランド戦略の一環です。

本コレクションは、Desigualのアーカイブとポポヴァの美学による創造的な対話から誕生しました。ブランドの歴史を丁寧に掘り下げる中で、デザイナーはDesigualらしさを形づくってきた要素のうち、自然な形で自身の表現とつながるものを選び取り、それを新しいかたちへと昇華しました。 Desigualのルーツに忠実でありながら、より生々しく、より官能的で、より反骨的な視点から再構築されています。

Desigualを象徴するボヘミアンなエネルギーは、より強く、より現代的な物語へと昇華。クラフツマンシップと質感に、ストレートで大胆な態度を掛け合わせ、柔らかさと強さ、伝統と挑発の間にある緊張感を探求します。そこに立ち上がるのは、“反逆”を起点に進化した、Desigualの新たなDNA像です。

THE COLLECTION

コレクションの中核をなすのは、ダブルウエストバンド。Desigualのアーカイブに繰り返し登場するこのディテールは、同時にマーシャ・ポポヴァのシグネチャーでもあります。この共通言語を起点に、レイヤードされたウエスト構造、内側のレイヤーを覗かせるウルトラローウエスト、構造そのものに組み込まれたカットアウトやピールド（剥離）表現、そして内側を露わにするリボンやサイドスリットなど、コラボレーションならではのディティールが施されたプロダクトが展開されます。

スカーフやフリンジに象徴されるボヘミアンな世界観も、重要な要素のひとつ。Desigualが紡いできたヒッピー的かつクラフト感あふれるブランドのDNAを起点に、より反骨的でグランジな感性で再提示しています。フリンジは編みや織りの技法によって表現され、装飾にとどまらない機能的・実用的なディテールとして昇華。スカーフは装飾性を超え、バッグの一部や、ジャケットのフロントパネルなど、構造的要素として組み込まれています。

DENIM, TEXTURE & CONSTRUCTION

デニムは本コレクションを貫くキー素材。生きたマテリアルとして捉え、加工、エイジング、フェードなどの手法を通じて多面的に表現されています。さらに、重なり合う構造によって触覚的でオーガニックな美しさを強調。ヴィンテージスカーフに着想を得たスエードフリンジは、スカーフフロントを備えたダブルブレストジャケットなどのアウターに取り入れられています。

すべてのピースには、確かなクラフト感と、飾らない本質的な魅力が宿っています。荒々しさを残した表面、完璧さを拒むテクスチャー、あえて可視化された構造。制作プロセスそのものと、手仕事の痕跡を讃える美学が全体を貫いています。

本コレクションが掲げる明確なビジョンは、Desigualが持つボヘミアンで多様なジャンルや要素を横断し、自由に掛け合わせてきたブランドとしてのルーツを、よりハードで官能的、そして現代的な表情へと落とし込むこと。柔らかなエネルギーと、さりげなくユーティリティを感じさせる構造が共存する、新しいDesigual像がここに提示されます。

マーシャ・ポポヴァが手がけたDesigualの最新コレクションは、2026年3月19日より一部の店舗および公式オンラインストアで展開いたします。

ABOUT MASHA POPOVA

マーシャ・ポポヴァは、ロンドンを拠点に活動するウクライナ出身のデザイナー。革新的なデニム表現と、既成概念にとらわれないフェミニニティの捉え方で知られています。セントラル・セント・マーチンズ卒業後、メゾン マルジェラやセリーヌで経験を積み、20世紀後半のハイファッションと、90～2000年代の美学が交差する独自の世界観を確立。デュア・リパ、ビリー・アイリッシュ、ベラ・ハディッド、カイリー・ジェンナーらが彼女の作品を着用しています。

ABOUT DESIGUAL

Desigual（デジグアル）は、1984年にバルセロナで創業したインターナショナルファッションブランド。ポジティブでオーセンティックな自己表現を軸に、唯一無二のクリエイションを通して世界中の人々にスタイルを提案しています。現在、約2,000名の従業員を擁し、95カ国において10の販売チャネル、282の単独店舗を展開。ウィメンズ、メンズ、キッズ、アクセサリー、シューズの5カテゴリーを手がけています。