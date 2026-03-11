【水陸両用】下着専門店の技術で「胸を潰さない」スポーツブラ誕生。tu-hacciからヨガもプールもこれ1着のマルチウェア発売

株式会社WaterAir

株式会社WaterAir（本社：広島県広島市 代表取締役：國安秀之輔）が運営するインナーファッションブランド『tu-hacci（ツーハッチ）』では、2025年3月11日（水）12:00より、下着専門店の設計思想を詰め込んだ「水陸両用 マルチフィットスポーツブラ＋選べるボトム4タイプ」を発売いたします。

美しいバストラインの維持と、ヨガからウォーターレジャーまで対応する汎用性を両立した、次世代のアスレジャーアイテムです。

水陸両用マルチフィットスポーツブラ＆レギンスの魅力とは？

■「魅せる」と「動く」を両立する、アスレジャーの新潮流

昨今、健康意識の高まりによりヨガやランニングが日常化する一方で、旅先でのウォーターレジャーやサウナなど、アクティブなシーンは多角化しています。これに伴い、ファッション界では「アスレジャー（アスレチック×レジャー）」という概念が定着。単なる運動着ではなく、水辺でもそのまま使えるシームレスなウェアへの需要が急速に拡大しています。

tu-hacciは、こうした市場背景を受け、従来のインナーブランドという枠組みを超え、女性のライフスタイルをトータルでサポートする「インナーファッションブランド」へと進化を続けています。



■スポーツブラ特有の「バストの潰れ」という課題に終止符を

多くの女性がスポーツウェアに抱く不満として、「ホールド力を重視するとバストが平坦に見えてしまう」「水着をスポーツウェアとして代用すると安定感に欠ける」といった声が上がっていました。特にグラマーサイズの方にとって、揺れを抑えることと美しいシルエットを維持することは相反する課題でした。

水陸両用マルチフィットスポーツブラは、下着専門店として長年女性の体型に向き合ってきたtu-hacciの技術で、スポーツ時の激しい動きからバストを守りつつ、女性らしい立体的なデコルテラインをキープできる設計を追求しました。



■シーンを選ばない「水陸両用」の革新性

今回発売する「水陸両用 マルチフィットスポーツブラ＋選べるボトム4タイプ」は、特殊な水陸両用生地を採用。優れた速乾性とUVカット機能を備え、ジムでのワークアウト後にそのままプールや海へ入ることも可能です。

さらに、ボトムスはスタイルや好みに合わせて

・ストレートType

・フレアType

・スカート付きストレートType

・スカート付きフレアType

4つのバリエーションから選択でき、気になる体型をカバーしながら自分らしい着こなしを楽しめます。

下着専門店ならではの「立体モールドカップ」設計

独自の立体モールドカップを採用することで、従来のスポーツブラにありがちだった「バストの圧迫感」を解消しました。高いホールド力で激しい運動時の揺れを最小限に抑えながら、専門店ならではの補正技術により、上向きでツンと尖った美しいバストシルエットを一日中キープします。インナーとしてだけでなく、これ一着で「魅せる」デザインを実現しました。

体型カバーと機能性を両立した「選べる4タイプのボトム」

ユーザーの体型や用途に合わせて、4つのシルエットから最適なボトムスを選べます。脚のラインを美しく見せるフレアシルエットや、ヒップラインをさりげなく隠すスカート付きタイプなど、フィットネスウェアに抵抗がある方でも挑戦しやすいラインナップです。また、全タイプにスマートフォンを収納できる隠しポケットを装備。ランニング時も身軽に動ける利便性を備えています。

水辺で馴染む「高密度アスレジャーデザイン」

透けにくく、適度な厚みと光沢を抑えた上質な生地感にこだわりました。フロントに施されたtu-hacciのオリジナルロゴタグがアクセントとなり、ジャケットやパーカーを羽織れば、そのまま街歩きもできるファッショナブルな仕上がりです。シックなブラックから、トレンドのアッシュブラウン、ペールグレーまで、大人の女性が着やすいカラー展開で、日常のあらゆるシーンに溶け込みます。

【商品概要】

商品名： 水陸両用 マルチフィットスポーツブラ＋選べるボトム4タイプ

発売日： 2025年3月11日（水）12:00

価格： \7,980（税込）～

カラー： ブラック / アッシュブラウン / ペールグレー

サイズ： S / M / L / XL（グラマーサイズ対応）

商品ページ： https://x.gd/ZuA3B

tu-hacciについて

- ブランドコンセプトEnrich your life.「下着もファッションのパーツ」をテーマに女性のライフスタイルを豊かにするアイテムを提供します。tu-hacciは、あなたの自由と自信を押し上げるインナーファッションブランド。自分らしく、美しく生きるためのデザインを信頼できるクオリティで、あなたの元へお届けします。【公式】tu-hacciオフィシャルサイトhttps://www.tu-hacci.co.jp/【公式SNS】LINE：@tu_hacciInstagram：@tu_hacciX（旧Twitter）：＠tu_haccitiktok：@tu_hacci_officialThreads：@tu_hacci【会社概要】株式会社Water Air（https://waterair.jp/）本社：広島県広島市西区三篠町3丁目24-19事業内容：レディース用インナーウェア、ルームウェア等の販売