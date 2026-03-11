【 全3回 ステップアップセミナー】AIに引用されるためのLLMO対策を基礎から実践まで丁寧に解説。AI検索時代に向けて、EXIDEAが独自検証により導き出した”勝ち筋”をご提案

株式会社ＥＸＩＤＥＡ

市場の”第一想起”を実現するカテゴリーブランディングを提供する 株式会社EXIDEA（本社：東京都中央区、代表取締役：小川 卓真）は、LLMO対策を基礎から実践まで網羅できる全3回のステップアップセミナーを無料配信することをお知らせいたします。

■ 開催の背景

詳細はこちら :https://emma.tools/magazine/category/seminar/

AIの登場によって、ユーザーの情報検索は「情報を探す」から「AIに答えを聞く」に変化しつつあり、

Webを用いたマーケティングは歴史的な転換点を迎えています。

EXIDEAはこの変化をいち早く捉え、コンテンツがAIに引用されるためのLLMO対策について独自検証を行ってきました。培ってきたSEO技術と検索エンジン研究の実践的なノウハウを踏まえ、全3回のセミナー配信をご覧いただけば、誰でもLLMO対策を始めていただけるようになる情報をお届けします。

■ セミナー概要 第１弾 ＜ 入門編 ＞

タイトル：ゼロから学ぶ「LLMO対策」 ～AI時代の検索市場を先取りして勝つには？～

配信日： ※各回の配信内容は同じです

- 3月10日（火）13:00～14:00- 3月11日（水）13:00～14:00- 3月12日（木）13:00～14:00

セミナーの概要：

初心者でも分かりやすく、LLMOの基本や主要AIの特性・違いを解説し、次世代のスタンダードとなるLLMOの進め方を解き明かします。

基本的な用語の解説から、なぜいまLLMO対策が必要なのかといった市況感まで、「意外と説明できない」もしくは「いまさら聞けない...？」そんな内容を解説します。

■ セミナー概要 第２弾 ＜ 始め方編 ＞

【入門編】を見る :https://emma.tools/magazine/20260310/

タイトル：LLMO対策の始め方 ～施策の優先度を松竹梅で解説～

配信日： ※各回の配信内容は同じです

- 3月17日（火）13:00～14:00- 3月18日（水）13:00～14:00- 3月19日（木）13:00～14:00

セミナーの概要：

LLMO施策の優先度を松竹梅の3段階に分けて、「まず梅だけやるならこれ」「次に竹で伸ばすならこれ」「松で勝ちに行くならここまで」と、優先度と実行順を具体的に解説します。

さらに、下記の5領域に整理しているので、やるべきことが散らからずに見えるようになります。

１.構造化データ

２.クローラビリティ

３.LLM可読性・文書構造

４.E-E-A-T／エンティティ

５.パフォーマンス・UX

■ セミナー概要 第３弾 ＜ 実践編 ＞

【始め方編】を見る :https://emma.tools/magazine/20260317/

タイトル：LLMO対策における”コンテンツ”攻略 ～AIに引用されるコンテンツ作りを解説～

配信日： ※各回の配信内容は同じです

- 3月24日（火）13:00～14:00- 3月25日（水）13:00～14:00- 3月26日（木）13:00～14:00

セミナーの概要：

LLMO視点でのコンテンツ戦略の立て方、AIに伝わる文章の書き方、引用されやすい構造化、そして信頼性の作り方を、ジャンル別に体系的に解説します。

今日から見直せるチェック観点と改善アプローチをお伝えしますので、早速明日からのコンテンツ作りに活かしていただける内容です。

■ 登壇者情報

【実践編】を見る :https://emma.tools/magazine/20260324/

株式会社EXIDEA（エクシディア）

CTO 兼 プロダクト事業責任者

梶野 尊弘

- 経歴 -

データ分析基盤や自然言語処理を専門とする。

新卒採用プラットフォームの開発運用に従事し、Webアプリ、スマホアプリの開発/運用、性能改善/PM/データ分析基盤/クラウドインフラなど、多岐に渡って経験。

現在はEXIDEAにて、CTOのほか、プロダクト開発を通したマーケティング業務の効率化やコンテンツマーケティングの支援を実行。

