【FlexiSpot】新生活応援キャンペーン第2弾を3月11日より開催　新作デスク・チェア・ベッドが数量限定の段階割引で登場

Flexispot Japan 株式会社

Flexispot Japan株式会社（本社：埼玉県入間郡、代表取締役：斉冰白、以下「FlexiSpot」）は、2026年3月11日（水）より「新生活応援キャンペーン第2弾」を開催いたします。本キャンペーン期間中、新作の昇降デスク、オフィスチェア、ベッドフレームが登場し、数量限定の特別価格にてお求めいただけます。

【新生活応援キャンペーン第2弾】

2026年3月11日（水）10:00～4月10日（金）23:59

【キャンペーンページ】

https://www.flexispot.jp/newlife2026

【セール会場ページ】

https://www.flexispot.jp/spsale

新商品が登場！数量限定の段階割引キャンペーン

電動昇降式デスクセット・E7 Click：最大40％OFF

E7 Clickは、大人気モデル「E7」をさらに進化させた最新の電動昇降デスクです。

電動昇降デスクの購入検討者から多く寄せられる「組み立てが難しい」という声をもとに開発されました。

一般的な昇降デスクでは組み立てに1～2時間ほどかかる場合がありますが、E7 Clickでは初心者の方でも約10分で簡単に組み立てが可能です。専用のロック機構を採用しており、電動工具を使用せず、差し込むだけでしっかりと固定されます。

サイズは120cm / 140cmの2種類、カラーは全4色からお選びいただけます。

通常価格：\76,800(税込)から

限定10名様：40％OFF

限定100名様：35％OFF

限定300名様：30％OFF

限定500名様：25％OFF

オフィスチェア・C7 Pro2：最大40％OFF

C7 Pro 2は、FlexiSpotの人気オフィスチェアC7 Proが持つ高品質・高機能・高いコストパフォーマンスを継承しながら、姿勢・体格・作業環境の違いに応じた、より細かな調整を可能にしたエルゴノミクスチェアです。

アームレストには、三軸可動による7D調整機構を採用。ヘッドレストには前後スライド、角度調整、2軸回転に対応した4D構造を採用しています。さらに背もたれにはスプリング構造を採用し、さまざまな作業姿勢において身体をしっかりとサポートします。

通常価格：\59,800(税込)

限定10名様：40％OFF

限定50名様：35％OFF

限定100名様：30％OFF

限定200名様：25％OFF

木製ベッドフレーム・Kana Bed（ウォルナット色）：最大20％OFF

Kana Bedは、伝統的な木工技法である「木組み（ほぞ組み）」を採用した木製ベッドフレームです。

金属金具への依存を最小限に抑え、工具に頼らず組み立てやすい設計でありながら、高い静音性と耐久性を実現しています。

また、環境に配慮した天然ゴム集成材を使用し、シンプルで洗練されたジャパンディスタイルのデザインが暮らしに自然に溶け込みます。

新色「ウォルナット」は、リラックス空間に上質な雰囲気と深みをプラスします。

通常価格：\47,800(税込)から

限定10名様：20％OFF

限定50名様：17％OFF

限定100名様：15％OFF

限定200名様：10％OFF

6時間フラッシュセール

短時間限定で割引率がさらにアップする特別企画として、新生活応援キャンペーン期間中に6時間限定フラッシュセールを全4回開催予定です。

次回開催は2026年3月13日（金）18:00～23:59となります。

ラッキーサタデー！最大10万円キャッシュバック

2026年3月13日（金）18:00～23:59 対象商品- 電動昇降デスク E7 Pro：33％OFF- オフィスチェア C8：30％OFF- 電動リクライニングソファ X5 Basic：20％OFF- モニターシェルフ MS01：35％OFF2026年3月27日（金）18:00～23:59 対象商品- 電動昇降デスク EF1 Pro：30％OFF- オフィスチェア C5：35％OFF- 電動リクライニングソファ Waffle：30％OFF

毎週土曜日には、先着5名様限定で、ご注文金額が全額キャッシュバック（上限10万円）となる特別企画を実施いたします。

本企画は残り5回の開催を予定しており、いずれも0時スタートとなります。直近の開催は2026年3月14日（土）0:00です。

FlexiSpotについて

FlexiSpotは「New working, new living.」というブランドコンセプトを掲げ、最先端のリニア駆動技術を応用し、健康的なオフィス、スマートホーム、エンジニアリングプロジェクトを可能にするための研究、開発に日々取り組んでおります。

また、電動昇降デスクにおいては、ロングセラーモデルや最頻モデルを多く展開し、多くのお客様にご愛顧いただいております。座りすぎや、体に負担となる姿勢を取りがちな世界中すべてのデスクワーカーに向け、「効率的、健康的でインテリジェント」な、より良いパーソナルオフィスソリューションおよびホームソリューションの提供を今後とも目指してまいります。

関連サイト

HP：https://flexispot.jp

Instagram：https://www.instagram.com/flexispot_jp/

X：https://x.com/FlexiSpot_JP

YouTube：https://www.youtube.com/c/FLEXISPOTJP

製品に関するお問い合わせ先

FlexiSpotサポートセンター：contact@flexispot.jp