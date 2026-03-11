「外部倉庫在庫」と「モール在庫」が連携。GoQSystemが物流管理「GoQロジ」とのリアルタイム在庫同期機能をリリース
株式会社GoQSystem(本社：東京都中央区、代表：藤本 卓治)は、自社が提供するクラウド型通販一元管理システム「GoQSystem」において、物流支援機能「GoQロジ」との連携が強化されました。
アップデート概要
本アップデートにより、物流倉庫の実在庫数と各ECモールの販売在庫数を直接同期する仕組みが構築されます。 従来の受注・出荷による変動に加え、入庫情報を含めた最新の在庫状況が全店舗へ自動反映されるため、EC運営における在庫管理の完全自動化・一元化が可能となります。
■ 背景：多店舗運営における「在庫情報の分断」を解消
複数のECモールを展開する事業者にとって、在庫管理の正確性は売上を左右する重要な要素です。
これまでの在庫連携は、主に「注文が入った際の減少」を同期する仕組みが中心でした。
しかし、多くの現場では「外部倉庫へ商品が到着（入庫）した後のデータ反映」などに手作業が残っており、反映の遅れによる「売り越し（在庫切れ販売）」や、更新の手間が大きな課題となっていました。
こうした背景を受け、「GoQロジ」と「GoQSystem」の連携を強化。
物流管理とモール管理の境界線をなくし、「外部倉庫に在庫がある＝即座に全モールで販売可能」
な状態を自動で創出する仕組みを実現しました。
■ 今回のアップデートで実現すること
「GoQロジ」で管理されている最新の外部倉庫在庫データが、GoQSystemを通じて各モールへ自動反映されます。
■ 期待できる効果
- 更新作業のゼロ化
外部倉庫側の在庫変動が各店舗に即時反映されるため、
管理画面への手入力作業が不要になります。
- 売り越し・機会損失の防止
実在庫と販売数が常に一致するため、深夜や休日でも「在庫があるのに売れない」
「在庫がないのに売れてしまう」といったトラブルを防ぎます。
こんな方におすすめ
- 複数モールを運営し、在庫更新のタイムラグに悩んでいるEC事業者様
- 「外部倉庫の在庫数」と「モールの販売数」の突き合わせに時間を取られている方
- 売り越しによるキャンセルや、レビュー低下を防ぎたい方
■ 「GoQロジ」の主な機能
今回の連携強化により、以下の機能とモール在庫がよりスムーズに連動します。
- 在庫の一元管理
複数拠点の在庫数を一覧で可視化し、適切な在庫配分を支援。
- 出荷・入荷管理の自動化
注文に合わせた出荷指示から、検品・棚入れ状況のリアルタイム確認まで対応。
- 配送状況の可視化
受注画面から出荷状況を即座に把握し、顧客対応の迅速化を実現。
ご利用料金
【ロジオプション】
初期費用：30,000円
月額費用：20,000円（税別）
【APIオプション】
初期費用：10,000円
月額費用：5,000円（税別）
※詳細は公式サイト（https://goqsystem.com/plan）をご確認ください。
連携倉庫
フルフィルメント by Amazon、楽天スーパーロジスティクス、STOCKCREW、mimosa など
対応モール・カート（一部抜粋）
モール：楽天市場、Yahoo!ショッピング、auPAYマーケット、Amazon ほか
カート：makeshop、shopify、COLOR ME、BASE、Bcart、futureshop ほか
今後の展望
GoQSystemは今後も、物流・在庫・受注管理のさらなる自動化を推進します。
バックヤード業務の負担を最小化し、EC事業者様が売上拡大に直結する業務へ専念できる環境を
提供することで、店舗運営の成長と効率化を支援してまいります。
資料ダウンロード :
https://goqsystem.com/pamphlet/
株式会社GoQSystem
GoQSystemは通販業務を一元管理できるシステムです。
全てのネットショップの受注・売上・在庫・商品データを1つのシステム内で管理できるため、業務効率を格段にUPすることができます。
■「GoQSystem」公式Webサイト
https://goqsystem.com/
【会社概要】
株式会社GoQSystem
所在地 ：東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル5F
設立 ： 2009年2月25日
事業内容 ：システム開発、デザイン事業、動画事業、ネット通販事業
代表者 ：代表取締役 藤本 卓治
企業サイト：https://goq.co.jp/