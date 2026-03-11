「外部倉庫在庫」と「モール在庫」が連携。GoQSystemが物流管理「GoQロジ」とのリアルタイム在庫同期機能をリリース

株式会社GoQSystem

株式会社GoQSystem(本社：東京都中央区、代表：藤本 卓治)は、自社が提供するクラウド型通販一元管理システム「GoQSystem」において、物流支援機能「GoQロジ」との連携が強化されました。

アップデート概要

本アップデートにより、物流倉庫の実在庫数と各ECモールの販売在庫数を直接同期する仕組みが構築されます。 従来の受注・出荷による変動に加え、入庫情報を含めた最新の在庫状況が全店舗へ自動反映されるため、EC運営における在庫管理の完全自動化・一元化が可能となります。

■ 背景：多店舗運営における「在庫情報の分断」を解消

複数のECモールを展開する事業者にとって、在庫管理の正確性は売上を左右する重要な要素です。

これまでの在庫連携は、主に「注文が入った際の減少」を同期する仕組みが中心でした。

しかし、多くの現場では「外部倉庫へ商品が到着（入庫）した後のデータ反映」などに手作業が残っており、反映の遅れによる「売り越し（在庫切れ販売）」や、更新の手間が大きな課題となっていました。

こうした背景を受け、「GoQロジ」と「GoQSystem」の連携を強化。

物流管理とモール管理の境界線をなくし、「外部倉庫に在庫がある＝即座に全モールで販売可能」

な状態を自動で創出する仕組みを実現しました。

■ 今回のアップデートで実現すること

「GoQロジ」で管理されている最新の外部倉庫在庫データが、GoQSystemを通じて各モールへ自動反映されます。

■ 期待できる効果

- 更新作業のゼロ化外部倉庫側の在庫変動が各店舗に即時反映されるため、管理画面への手入力作業が不要になります。- 売り越し・機会損失の防止実在庫と販売数が常に一致するため、深夜や休日でも「在庫があるのに売れない」「在庫がないのに売れてしまう」といったトラブルを防ぎます。

こんな方におすすめ

- 複数モールを運営し、在庫更新のタイムラグに悩んでいるEC事業者様- 「外部倉庫の在庫数」と「モールの販売数」の突き合わせに時間を取られている方- 売り越しによるキャンセルや、レビュー低下を防ぎたい方

■ 「GoQロジ」の主な機能

今回の連携強化により、以下の機能とモール在庫がよりスムーズに連動します。

- 在庫の一元管理複数拠点の在庫数を一覧で可視化し、適切な在庫配分を支援。- 出荷・入荷管理の自動化注文に合わせた出荷指示から、検品・棚入れ状況のリアルタイム確認まで対応。- 配送状況の可視化受注画面から出荷状況を即座に把握し、顧客対応の迅速化を実現。

ご利用料金

【ロジオプション】

初期費用：30,000円

月額費用：20,000円（税別）

【APIオプション】

初期費用：10,000円

月額費用：5,000円（税別）

※詳細は公式サイト（https://goqsystem.com/plan）をご確認ください。

連携倉庫

フルフィルメント by Amazon、楽天スーパーロジスティクス、STOCKCREW、mimosa など

対応モール・カート（一部抜粋）

モール：楽天市場、Yahoo!ショッピング、auPAYマーケット、Amazon ほか

カート：makeshop、shopify、COLOR ME、BASE、Bcart、futureshop ほか

今後の展望

GoQSystemは今後も、物流・在庫・受注管理のさらなる自動化を推進します。

バックヤード業務の負担を最小化し、EC事業者様が売上拡大に直結する業務へ専念できる環境を

提供することで、店舗運営の成長と効率化を支援してまいります。

資料ダウンロード :https://goqsystem.com/pamphlet/

株式会社GoQSystem

GoQSystemは通販業務を一元管理できるシステムです。



全てのネットショップの受注・売上・在庫・商品データを1つのシステム内で管理できるため、業務効率を格段にUPすることができます。



■「GoQSystem」公式Webサイト

https://goqsystem.com/



【会社概要】

株式会社GoQSystem

所在地 ：東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル5F

設立 ： 2009年2月25日

事業内容 ：システム開発、デザイン事業、動画事業、ネット通販事業

代表者 ：代表取締役 藤本 卓治

企業サイト：https://goq.co.jp/