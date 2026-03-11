ホワイトデーに“和菓子ギフト”。販売40周年如水庵のいちご大福で贈る“和のお返し”
■「白餡で包んだらもっと美味しい」あれから40年
販売当時の広告
こだわりの自家製白餡
昭和61年、現社長の祖母フミエのアイデアで誕生した、如水庵の「いちご大福」。
あえて、“白餡″で包むことで、いちごの風味がより引き立つ他にない大福が誕生しました。
春はいちごが旬を迎える季節。
販売40周年を迎えるいちご大福を、ホワイトデーギフトに。和菓子ならではのやさしい甘さで、幅広い世代に贈りやすい春限定ギフトです。
■旬のいちごを楽しめる春限定の味わい
如水庵のいちご大福のいちごは「いちごはその時期で一番味が良いもの、大福にして一番美味しいもの」を選んで使っています。
現在は「さちのか」「ゆめのか」など九州産の旬のいちごを使用したいちご大福は3月末までの販売です。
みずみずしい苺の酸味と、上品な甘さの餡をやわらかなお餅で包み込んだ季節感と特別感を兼ね備えたいちご大福は、感謝の気持ちを伝えるホワイトデーギフトとしておすすめです。
■商品詳細
商品名：いちご大福
販売期間：2026年1月7日～3月末まで
価格 バラ ：324円（税込）
4個入 ：1,340円（税込）
6個入 ：1,988円（税込）
10個入 ：3,294円（税込）
保存方法：10℃以下で保存してください。
公式オンラインショップ :
https://online.josuian.jp/pages/ichigodaifuku
オンラインショップでは、4個入・6個入・10個入のみの販売
■筑紫菓匠 如水庵
古くから博多の地で商いを行ってきた如水庵。「おいしさひとすじ、健康に良いお菓子を」という想いを胸に、代表銘菓「筑紫もち」をはじめ、黒田如水にちなんだ最中や季節感あふれる上生菓子や大福などを販売しております。
如水庵は、美味しくて詩心あふれるお菓子を通して「筑紫・博多・福岡」の風土を賛え、これからもお客様とともにくつろぎとやすらぎの平和の文化を創造します。
■会社概要
会社名：株式会社 如水庵(じょすいあん)
所在地：福岡県古賀市青柳3476-17
代表者：森正俊
創業：不明
事業内容：和洋菓子製造販売
▶如水庵公式企業サイト：https://corp.josuian.jp/
▶如水庵公式オンラインショップ：https://online.josuian.jp/
▶如水庵Facebook：https://www.facebook.com/josuian.jp/
▶如水庵Instagram: https://www.instagram.com/52josuian_official
▶如水庵のおふく大福Instagram: https://www.instagram.com/ofukudaifuku_official/