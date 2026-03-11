[朝食が楽しみになる美味しさ]食物繊維を気軽にとれる3枚約50kcalのグルテンフリーフラットブレッドでハンガリーの朝食を。ハンガリー発アボネットより〈グルテンフリークラッカーブレッド〉2種が新登場！

キタノ商事株式会社

キタノ商事株式会社(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：木村谷和宏)は、ハンガリー発「アボネット(abonett)」から〈グルテンフリークラッカーブレッド〉2種を2026年3月11日(水)より発売いたします。

アボネットのクラッカーブレッドは、穀物粉などを加熱加圧・押出成形することでつくられるフラットブレッド。焼いても揚げてもいないため、オイルも使用しておらず低カロリー。トースト代わりにもなる、忙しい朝も焼かずにそのまま手軽に食べられる時短アイテムです。そしてこの度、クラッカーブレッドシリーズからグルテンフリータイプが登場しました。

たんぱく質の一種であるグルテンを含まない軽い食感のフラットブレッドは、朝はパン派でもグルテンが気になるという方や、小麦やライ麦を控えた食生活をしている方、アレルギーのある方もお楽しみいただけます。

食物繊維を豊富に含む、香ばしくエアリーな食感。グルテンフリータイプのフラットブレッドは、1枚約17kcalとヘルシー。朝食にも、小腹が空いた時のスナックにもちょうどよい食べきりサイズの3枚入りです。

フレーバーは2種展開。キヌアや大豆の味わいを楽しめる[キヌア]、野菜やハーブの味わいが広がる[ベジタブル]。どちらもほどよい塩気でスナック感覚で楽しめる後を引く味わい。軽い食感で、グルテンを意識している方にもしていない方にも、朝食が楽しみになる美味しさです。

今年40周年になるアボネットは、ハンガリーでは押出成形したフラットブレッド自体の名称として知られ、お子さまの携帯食からシニア世代まで、健康志向な方々の毎日の食生活で親しまれています。

ぜひハンガリーのヘルシーな朝食をお楽しみください。

アボネットのSDGsへの取り組み

●電力の30％は太陽光パネルによって発電されたものを使用しています。

●従来のパンと比較すると、水の使用量を遥かに節約できることだけでなく賞味期間も延長できるため食品廃棄量を抑えられ、パッケージの無駄を軽減することにもつながっています。

●パッケージは1種類のプラスティックから、カートンボックスは再生紙からできているのでリサイクルが可能です。

●賞味期限が近くなってしまった商品はフードバンクに寄付し、チャリティにも役立てています。

商品概要

１．商品名・説明

商品名：グルテンフリークラッカーブレッド キヌア3P

説明：1枚約17kcal。たんぱく質と食物繊維を豊富に含む、グルテンフリータイプのエアリーで軽い食感のフラットブレッド。ノンオイル・ノンフライ、ほのかに甘みのある大豆やキヌアの味わい。（3枚入）

商品名：グルテンフリークラッカーブレッド ベジタブル3P

説明：1枚約17kcal。食物繊維を豊富に含む、グルテンフリータイプのエアリーで軽い食感のフラットブレッド。ノンオイル・ノンフライ、ほどよい塩気とスパイス香る野菜やハーブの味わい。（3枚入）

2．内容量・標準小売価格・発売日・販売エリア

内容量：3枚

標準小売価格：162円(税抜 150円)

発売日：2026年3月11日(水)

販売エリア：カフェランテ(イオンの輸入食品専門店)をはじめとする全国輸入食品店・スーパーマーケット・オンラインストア他 ※カフェランテでは、一部店舗にて3月11日(水)以降、順次発売予定。

アボネット(abonett)について

1986年に誕生して以来、ファミリービジネスで続くハンガリー・アボニー発のフラットブレッドブランド。トーストのように活用でき、長期保存ができていつでもどこでも食べることができるフラットブレッドは、穀物粉などを加熱加圧・押出成形することでノンフライ・ノンオイル・低カロリーを実現。環境に配慮された加工技術により製造されています。アボネットは、手軽に食物繊維やたんぱく質をとることができ、忙しいライフスタイルにも提案できる低カロリーでヘルシーなアイテムを提供しています。ハンガリーではブランド名である「アボネット」が押出成形されたフラットブレッドの代名詞となっており、マーケットリーダーとして認知を獲得している他、国外では現在、ヨーロッパをはじめ25ヵ国で楽しまれています。

インスタグラムについて

新商品・アレンジレシピなど弊社取り扱いの輸入菓子・食品をご紹介しています。

キタノ商事株式会社公式インスタグラム

https://www.instagram.com/kitano_kk/

アボネット(abonett)日本輸入総代理店

会社名 : キタノ商事株式会社

代表者 : 代表取締役社長 木村谷和宏

所在地 : 〒531-0075 大阪市北区大淀南1丁目11番8号

私たちは海外の菓子・食品を扱う食品輸入商社です。ウエハースからカレーパウダーまで、1948年の創業以来、世界各国の食品とその食文化を日本へお届けしています。