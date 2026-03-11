【パチンコ×SDGs】「植林ぱちんこ」が『ALIVE 石橋店』にて新たに導入開始！遊技を通じた地球環境保全の輪がさらに拡大

株式会社地球のために

株式会社地球のために（本社：大阪府大阪市、代表取締役：内藤 勝好）が提供するパチンコホール向けCSR事業「植林ぱちんこ」が、この度『ALIVE 石橋店』（運営会社：株式会社平成興業）にて新たに導入されました。

栃木県内では初の導入店舗となり、これまで導入を進めてきた各店舗に続き、地域での環境貢献活動の輪をさらに広げてまいります。

■ 植林ぱちんことは

単なる消費型のレジャーから、地球環境に投資するレジャーへ。

パチンコホールの営業に伴うエネルギー消費に対し、「遊技するだけで気軽に環境保護に参加できる」仕組みを構築しました。

パチンコ・スロットの遊技の回転数を植林本数に換算し、植林実施団体への寄付を通じて、これまでに24,000本以上の植林を実施しています。

植林ぱちんこWebサイト：https://shokurin-pachinko.jp/

■ 新導入店舗：ALIVE 石橋店

ALIVE 石橋店

運営： 株式会社平成興業

住所： 栃木県下野市下古山3326-2

導入の背景

「新しいをもっと、楽しいをずっと。」という企業理念のもと、ALIVE 石橋店においても、お客様が遊技を楽しみながら自然と地球環境保護に貢献できる「植林ぱちんこ」のシステムを導入いたしました。

店内には専用のデジタルサイネージを設置し、日々の植林実績をリアルタイムでお客様にお知らせしています。

■ 株式会社平成興業の取り組み

株式会社平成興業では、「ZENT 太田店」「ALIVE 東海南店」「ALIVE ひたちなか店」「ALIVE 常陸太田店」などに次いで継続的な導入を進めています。

先行導入店舗の合計植林本数は、2,200本を超えており、企業全体として地球環境保護に大きく貢献し続けています。

株式会社平成興業Webサイト：https://www.zent-heisei.co.jp/

■ 今後の展開

「植林ぱちんこ」では今後も導入企業・店舗を拡大し、アミューズメント業界の持続的な発展に寄与してまいります。

導入をご検討の企業様は、下記のお問い合わせフォームよりぜひお気軽にお問い合わせください。

