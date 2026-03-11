【サイズそのまま、出力劇的アップ】最大65W（24V車）超小型カーチャージャーを3月11日より発売開始

株式会社アドテック

株式会社アドテック（本社：東京都中央区、代表取締役社長：下津 弘享、以下「アドテック」）は、超小型カーチャージャー（車載用USB PD（Power Delivery）対応急速充電器）の新製品「ACPD-V065C2」およびケーブルセットモデル「ACPD-V065C2-SC10U2」を、2026年3月11日（水）より発売いたします。

最大65W超小型シガー PD充電器「ACPD-V065C2」

本製品は、シガーソケットにすっぽり収まる超小型サイズでご好評いただいている従来モデル「ACPD-V045C2」の筐体設計を維持しながら、内部回路を刷新。特に大型車両（24V車）での使用時において、最大65Wの高出力を実現したハイパフォーマンスモデルです。

希望小売価格は、単体モデルで税込1,990円という戦略的な価格に設定。

さらに、65W充電の性能をフルに発揮するために必須となる「eMarker」搭載ケーブルを同梱したセットモデルもラインナップいたしました。



発売記念 10%OFFセールを開催

2026年3月11日（水）～3月18日（水）の期間中、各公式ストアにて発売記念価格（10%OFF）でご提供いたします。

お得なこの機会にぜひお買い求めください。

■ 製品の3大特長

1. 驚異の「サイズ据え置き」進化

従来モデルで支持された、シガーソケットからの飛び出しが極めて少ないフラットデザインを継承。

最新の回路設計技術により、筐体を大型化させることなく、出力の大幅な向上に成功しました。

愛車のインテリアを損なわず、シフトレバー等の操作も妨げません。



2. 24V車で本領発揮「最大65W」、12V車でも「36W」の高出力

大型トラックやバスなどの24V車では、最大65W（20V/3.25A）のUSB PD出力を実現。

MacBook Pro等のノートPCへの急速充電が可能です。

また、一般的な乗用車（12V車）においても、回路の最適化により最大36W（12V/3A）の出力を確保。

最新のスマートフォンやタブレットを最高速度で充電可能です。

3. 性能を保証する「eMarkerケーブルセット」を用意

60Wを超える高出力充電を行うには、対応するケーブル（eMarker内蔵・5A対応）が必要です。

本製品では、アドテック製高品質ケーブル「APC-V1010SCC-U2」（1m）を同梱したセットモデルを用意。

購入後すぐに、安全かつ最大限のパフォーマンスで充電を開始していただけます。

■ ラインナップ・価格

■ 主な仕様

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/102992/table/97_1_c8efc19108f172911848932a9ee5fdba.jpg?v=202603111151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/102992/table/97_2_a8a3d9df84c26df10ee2564ca6ee82d6.jpg?v=202603111151 ]おススメのご使用方法車種による各ポート毎の出力に関して

＜同梱ケーブル仕様（セットモデルのみ）＞

●コネクタ：USB Type-C to Type-C

●長さ：1.0m

●仕様：USB 2.0 / 100W (20V/5A) 対応 / eMarker搭載

■製品情報ホームページ

●アドテック公式ECサイト「アキバデバイス」： https://www.akibadevice.com

●主要ECモール：アマゾン、楽天市場、Yahoo!ショッピング、au Payマーケットなど各アドテック公式ストア

■製品情報サイト

アドテック公式ホームページ https://www.adtec.co.jp/product/car-supplies/acpd-v065c2/

■製品販売サイト

アマゾン https://www.amazon.co.jp/dp/B0GNPQ8CXC/

楽天市場 https://item.rakuten.co.jp/adtecdirect/acpd-v065c2/

Yahoo!ショッピング https://store.shopping.yahoo.co.jp/adtecdirect/acpd-v065c2.html

アキバデバイス（アドテック直営） https://www.akibadevice.com/products/detail/2912

■発売記念セールのお知らせ

2026年3月11日（水）～3月18日（水）の期間中、発売記念として同製品を10％OFFにて販売いたします。

アドテックは、長年積み上げた産業用メモリ・ストレージメーカーとしての品質管理ノウハウと製品力・多くのOEMベンダーとのチャネルを生かし、お客様のご要望にお応えする製品を提供してまいります。

今回の製品を始め、アドテックでは多数のPD充電器を発売しております。

https://www.adtec.co.jp/product/charger/

※本リリースに記載されている会社名、製品名などはそれぞれ各社の商標または登録商標です。

