アール・ブリュット作品展示

ジェイアール東海静岡開発株式会社

ジェイアール東海静岡開発株式会社（代表取締役社長：武慎一 本社：静岡市葵区黒金町）は、JR静岡駅の商業施設「アスティ静岡（西館）」に、アール・ブリュット作品を掲出します。

■アール・ブリュットとは

waC* 櫻井 陽菜(さくらい ひな)

アール・ブリュット（Art Brut）はフランス語で「生の芸術」を意味し、美術教育を受けていない人々が独自の発想や衝動に従って制作する芸術を指します。現代では、既存教育や制度に縛られない創造の自由を象徴する表現として認知が広がっており、幼児や障がい者などの作品が国内外で高く評価されています。

■今回の取組み

「アスティ静岡をご利用いただくお客様とアール・ブリュット作品が出会う場」をご提供します。

アスティ静岡（西館）のサウスストリート改装工事の際に設置する仮囲いをアートギャラリーとし、複数のアール・ブリュット作品を時期を分けて掲出します（第１期は８点の作品を掲出予定）。

掲出作品の選出は、ＪＲ東海の特例子会社※である株式会社ジェイアール東海ウェル（代表取締役社長：澤邊 義雄 本社：名古屋市港区正徳町）によってコーディネートされた作品群の中からジェイアール東海静岡開発株式会社が実施。掲出作品はすべて静岡県内在住のアーティストによって描かれており、地元の新たな魅力と巡り合える場を生み出します。

※特例子会社：「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき認定された子会社

■概要

【作品掲出箇所】 アスティ静岡（西館） サウスストリート

【掲出期間】 2026年3月18日(水)～2026年秋（予定）

【観覧時間】6:00～23:30（アスティ静岡館内の開館時間に準ずる）

【観覧料】 無料

※工事状況によって、掲出箇所や期間は変更される可能性がございます。予めご了承ください

waC* 河村 竜太郎(かわむら りゅうたろう)