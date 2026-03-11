【新日本海フェリー】55歳以上のお客様を対象に個室船室・乗用車運賃が＜15％OFF＞に『夏旅GOGO割』

株式会社ＳＨＫライン

新日本海フェリーは、55歳以上のお客様を対象に個室・乗用車運賃が15％OFFになるおトクな企画商品割引「夏旅GOGO割」の2026年対象期間を発表しました。ご友人やご家族、もちろんお一人旅でも、個室船室でゆっくりと流れる船旅時間をお楽しみください。

●『夏旅GOGO割』詳しくは下記URLをご確認ください。

https://www.snf.jp/campaign/summer/

ご自宅からフェリー・観光地まで乗り慣れたマイカーで移動できるフェリーで夏旅を満喫しませんか？ご予約はご乗船の3ヵ月前から受付開始しており、ご乗船の1ヵ月前までに『夏旅GOGO割』を適用してのご予約が必要です。

また、インターネット予約はマイページにて事前にe乗船券の発券が可能です。事前にe乗船券を発行いただくと、窓口での乗船手続きが不要となりスムーズにご乗船いただけます。『夏旅GOGO割』で船旅のベストシーズンをお楽しみください。



●夏旅GOGO割 割引例



新潟～小樽航路にて、6月（期間A）に大人2名様・5ｍ未満のお車1台・ステートA個室ご乗船の場合、正規運賃55,000円から⇒割引適用後『46,760円』に！夏旅GOGO割ご利用で8,240円もおトクにご乗船が可能となります。

おトクになった分、新日本海フェリー自慢のコース料理「グリル」や船室をさらにランクアップいただくなど一段と充実した船旅をお楽しみください。



●夏旅GOGO割 概要



新潟～小樽航路「らべんだあ・あざれあ」新潟～小樽航路「らべんだあ・あざれあ」ステートA

【利用期間】（北行・南行共通）2026年6月1日～6月30日

【対象航路】全航路

【対象運賃】スイートルーム・ジュニアスイートルーム・デラックスルームA/B・ステートルームS/A/B・乗用車

【割引率】15％

【その他の条件】

・年齢が55歳以上のお客様

※年齢証明(免許証・健康保険証等)の提示を求める場合がございます。乗船時は必ず携行してください。

・ご乗船の1ヵ月前までに『夏旅GOGO割』を適用しご予約、予約日を含め3日間以内にご精算されたお客様



乗船のご予約はインターネットまたはお電話にて受付中です。

●新日本海フェリー インターネット予約

https://frens.snf.co.jp/

【ＳＨＫライングループ】

ＳＨＫライングループは、中核をなす関光ロジNEXT、新日本海フェリー（Ｓ）、阪九フェリー（Ｈ）、関釜フェリー（Ｋ）、東京九州フェリーのフェリー会社等で構成されており、海運・ホテル・観光事業や陸運・倉庫事業等の事業を展開しています。トータルな付加価値の創出を目指しており、クルージングリゾートから総合物流まで、多様なニーズに応える「シーラインネットワーク」を形成しています。