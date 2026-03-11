港区の国家資格理学療法士が「高齢者の在宅歩行改善データ」を初公開。片脚立ち保持時間が平均2倍に向上 ― RioToRe独自メソッドを正式導入

RioToRe

高齢者の転倒事故は要介護化の大きな要因となる中、

予防医療の観点に基づいた在宅トレーニング・コンディショニングを提供する 「RioToRe（リオトレ）」 は、

継続利用者20名を対象にした「片脚立ち保持時間の変化データ」を初公開しました。

国家資格である理学療法士が開発した独自メソッド「RioToRe Gait & Balance Method（RGBM）」を活用した結果、平均保持時間が約2倍に向上する改善傾向 が確認されました。（※当社調べにより、結果には個人差があります）

■ 港区でも深刻化する“高齢者の転倒リスク”

港区でも大腿骨頚部骨折や歩行不安定に関する相談が増えており、高齢者の転倒は地域でも深刻な課題となっています。

転倒の背景には、筋力低下や姿勢/バランスの崩れなど、“日常生活の中でどれだけ安定して立つ・歩くことができるか” が大きく関係します。

こうした転倒リスクを把握するため、バランス能力を簡便に評価できる方法として「片脚立ち保持時間」 が国内外で広く用いられています。

片脚立ち検査は立位の安定性を反映しやすく、高齢者における転倒傾向を確認する代表的な評価項目です。

高齢者の転倒予防には、歩行/姿勢/バランスを総合的に評価し、その人の自宅環境に合わせて改善につながるプログラムを設計することが重要です。

■ RioToRe独自の在宅メソッド「RioToRe Gait & Balance Method」を導入

「転倒予防」が高齢者支援の最重要テーマのひとつとする中、RioToRe（リオトレ）は、予防医療の視点に基づいた在宅トレーニングの質を高めるため、理学療法士が開発した独自メソッド 「RioToRe Gait & Balance Method（RGBM）」 を正式導入しました。

【RGBMの特徴】

RGBMは『単なる運動指導』ではなく、医療専門職の知見 × 自宅生活改善 × 継続支援 を統合したメソッドです。

※なお、すべてのトレーニングは理学療法士が安全に配慮し、ご本人の体力や既往歴、自宅環境に合わせて実施しています。

理学療法士トレーナーが自宅で行う、体幹・下肢のバランス改善トレーニングの様子

■ 【初公開】片脚立ちの改善データ（20名・約3ヶ月間）

本データは、3ヶ月以上継続して在宅トレーニングを実施した75～89歳の高齢者20名 を対象としています。

【対象条件】

【平均値の変化】

・Before (開始時)：5.1秒

・After (約3ヶ月後)：12.3秒

▶︎約 2倍に向上する改善傾向 を確認

（※すべて実測値、※当社調べにより、効果には個人差があり)

■ 改善が示す“転倒予防への可能性”

片脚立ち保持10秒未満は転倒リスクが高いとされ、保持時間が向上することは 歩行の安定性向上につながる可能性 を示しています。

今回の結果はあくまで 20名の平均データであり、効果を保証するものではありません。

しかし、在宅での専門的な運動介入が、高齢者の自立支援に寄与し得ることが示唆されました。

■ 利用者の声

・「家の中でつまづかなくなった」

・「外出が怖くなくなった」

・「階段が楽に上れるようになった」

※個人の感想であり、効果を保証するものではありません。

■ 代表コメント（八幡 亮 / 理学療法士・高齢者専門パーソナルトレーナー）

高齢者の転倒は、要介護化につながる最も大きな要因です。

私たちが開発した RioToRe Gait & Balance Method（RGBM） は、予防医療の視点を取り入れながら、自宅環境に合わせて安全かつ無理なく取り組めるよう設計した在宅プログラムです。

今回のデータから、在宅でも歩行・バランス能力が向上する可能性が確認され、RGBMが高齢者の自立支援に寄与し得ることを改めて実感しました。

今後も、ご自宅での生活を続けたいと願う高齢者の方々が、できるだけ長く自分らしく暮らし続けられるよう、地域の健康づくりに貢献してまいります。

■ 今後の展開

・データ数の拡大（50名・100名へ）

・歩行速度/歩幅/立ち上がり動作などの指標追加

・自宅で取り組める転倒予防トレーニングの普及活動

・高齢者の健康維持/自立支援につながる取り組み

・在宅フレイル対策プログラムの拡大

■ RioToRe（リオトレ）について

RioToRe（リオトレ）は、予防医療の観点に基づいた在宅パーソナルトレーニング・コンディショニングを提供する、高齢者専門の出張派遣型サービスです。

国家資格である理学療法士のトレーナーが、高齢者の歩行/姿勢/バランス能力を専門的に評価し、フレイルや転倒を未然に防ぐための個別プログラムを自宅で実施します。

医療的知見と運動科学を組み合わせ、“できるだけ介護に頼らず、自立した生活を長く続けられる体づくり” を目指すことを目的としています。

■ 本件に関するお問い合わせ

Rioグループ株式会社（RioToRe）

代表：八幡 亮（やわた りょう）

【Email】info@riotore.com

【Tell】07083299933

【Web】https://riotore.com