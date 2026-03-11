【チヨダ】株式会社チヨダは「オレンジイノベーション・アワード2025 特別賞」を受賞しました！手を使わずにスパッと履ける「スパットシューズ」を認知症当事者の皆様と改良し、新商品を開発しました。

株式会社チヨダ

株式会社チヨダ（東京都杉並区 代表取締役社長 町野 雅俊）は、経済産業省が主催する「オレンジイノベーション・プロジェクト」に実践企業として参画しており、この度「オレンジイノベーション・アワード2025 特別賞」を受賞いたしました。

同プロジェクトは、認知症になってからも自分らしく暮らし続けられる共生社会の実現を目指し、認知症の人が主体的に企業や社会等と関わり、認知症当事者の真のニーズをとらえた製品・サービスの開発を行う「当事者参画型開発」の普及と、その持続的な仕組みの実現に向けた取り組みを推進するものです。当社は2024年から同プロジェクトに参画し、認知症当事者の皆様と一緒に当社のプライベートブランド「bio fitter（バイオフィッター）」のスパットシューズの改良・開発を進めてまいりました。

手を使わずにスパッと履ける「スパットシューズ」は、当社が2021年から行っている福祉施設への靴の訪問販売サービス「HOME de SHOES（ホームでシューズ）」でも、施設のご利用者様から高いご支持をいただいております。今回のプロジェクトでは、当社プライベートブランド「bio fitter」から発売しているスパット機能搭載のサポートシューズBF-601W/Mをベースに、認知症当事者の皆様のご意見を元に改良を重ねました。履き口がわかりやすいカラーリングや、他人の靴と間違えないように名前カードの入るポケット、従来の介護系シューズにありがちな地味なカラーでなく、気分の上がるファッション性の高いカラーリングなど、認知症当事者の皆様だからこそ感じる消費者ニーズを盛り込み、より履きやすく便利なスパットシューズ「BF-605W/M」が誕生いたしました。こちらの商品は2026年６月発売予定です。

今後も当社は、認知症当事者の方を含め全ての方が、歩くことや外出を今よりも快適に楽しめるようなシューズを開発してまいります。

■スパットシューズのご紹介

授賞式の模様

「スパットシューズ」は、『手を使わずに立ったままスパッと履ける』をコンセプトに、ハンズフリーシューズのパイオニアとして株式会社チヨダが2022年３月に発売いたしました。特許を取得した、靴ベラ状のかかと構造により、手を使わずに「スパッと！」履くことができます。その新感覚の履き心地と便利さで消費者のニーズを捉えて大ヒット。シリーズ累計378万足（※）を達成しました。

靴ベラ状のかかと構造で、手を使わずに立ったまま履けます。

スパットシューズはメンズ・レディース・ジュニア向けにスニーカーやカジュアルシューズ、ビジネスシューズなど幅広いラインナップを展開しております。またセーフティーシューズ（軽作業靴）や、厨房シューズなどの業務用をはじめ、ご高齢者やお身体の不自由な方に向けたサポートシューズなど、お客様のニーズに合わせて、さまざまなタイプのスパットシューズを展開しております。

※2022年３月～2025年８月 販売実績

＜Chiyoda 会社概要＞

■社名：株式会社チヨダ（東証プライム 証券コード：8185）

■本社：東京都杉並区荻窪４丁目30番16号 藤澤ビルディング５階

■代表者：代表取締役社長 町野 雅俊

■設立：1948年（創業1936年）

■決算期：２月末

■従業員数：1,065名（単体）

■資本金：68億9,321万円

■売上：800億円（単体）

■子会社：チヨダ物産株式会社、トモエ商事株式会社

■店舗数：873店舗（単体）

（2025年２月末現在）

https://www.chiyodagrp.co.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d13170-467-54cfee5d37709bcbbf5ff8c6db08acfd.pdf