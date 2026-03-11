人気No.1「あん巻き」の皮を活かした新定番、老舗和菓子店の進化系『あん巻きラスク』本格販売開始
創業70年以上の老舗和菓子店・株式会社お亀堂（本社：愛知県豊橋市／代表取締役：森貴比古）は、人気No.1商品「もっちりあん巻き」の皮を活かした『あん巻きラスク』を本格販売いたします。
あん巻きの“皮”は、もちもちとした食感とやさしい甘みで特に人気の高い部分。
その美味しさを、より長く、より多くの方に楽しんでいただける形へと進化させました。
和菓子屋ならではの技術と発想から生まれた、新しい定番商品です。
オンラインショップ：https://okamedo.jp/online-shop/
■ なぜ「あん巻きラスク」なのか
「もっちりあん巻き」は、お亀堂の看板商品。
中でも皮だけを求めるお客様もいるほど、根強い人気があります。
しかし生菓子であるため、楽しめる期間は限られていました。
「この皮の魅力を、もっと長く届けたい。」
その想いから、日持ちする新たな形としてラスクへの挑戦が始まりました。
素材を無駄にせず、価値を広げる。
老舗和菓子店としての姿勢が形になった商品です。
■ 美味しさを引き出す、こだわりの製法
もっちりとしたあん巻きの皮に、細かな穴をあけ、
たっぷりのバターを丁寧に染み込ませます。
表面には細かく砕いた氷砂糖をまぶし、
高温で一気に焼き上げることで、
外はカリッと香ばしく、
中はほんのりしっとり。
卵とバターのやさしい風味が広がる、
どこか懐かしさを感じる味わいに仕上げました。
和菓子の技術と洋菓子の発想が融合した、新しい食感体験です。
■ 贈り物にも選ばれる理由
割りやすい一口サイズに仕上げ、
ステンドグラスのような断面に。
可愛らしいポットに詰めることで、
豊橋土産や手土産としても好評をいただいています。
日持ちは10～20日。
遠方へのギフトにも対応できる商品へと進化しました。
■ 代表取締役 森貴比古 コメント
「和菓子は、素材を大切にする文化です。
あん巻きの皮は、多くのお客様に愛されている部分。
その魅力を、より長く楽しんでいただける形を考えました。
伝統を守るだけでなく、
価値を広げていくことも老舗の役割だと思っています。」
【商品概要】
商品名：あん巻きラスク
価格：880円（税込）
賞味期限：10日～20日
販売場所：お亀堂直営各店／オンラインショップ
https://okamedo.jp/online-shop/
所在地：愛知県豊橋市南小池町164
営業時間：9:00～18:00
TEL：0532-45-7840
【お亀堂について】
株式会社お亀堂は、愛知県三河地域で70年以上続く老舗和菓子店。
「挑戦」と「革新」を掲げ、
伝統を守りながら、時代に合わせて進化する和菓子づくりを行っています。
素材を大切にし、地域とともに歩み続ける和菓子店です。
【会社概要】
株式会社お亀堂
所在地：愛知県豊橋市南小池町164
代表取締役：森貴比古
HP：https://okamedo.jp/
X：https://twitter.com/okamedo_jp
Instagram：https://www.instagram.com/okamedo_jp/