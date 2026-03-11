人気No.1「あん巻き」の皮を活かした新定番、老舗和菓子店の進化系『あん巻きラスク』本格販売開始

株式会社お亀堂

創業70年以上の老舗和菓子店・株式会社お亀堂（本社：愛知県豊橋市／代表取締役：森貴比古）は、人気No.1商品「もっちりあん巻き」の皮を活かした『あん巻きラスク』を本格販売いたします。

あん巻きの“皮”は、もちもちとした食感とやさしい甘みで特に人気の高い部分。

その美味しさを、より長く、より多くの方に楽しんでいただける形へと進化させました。

和菓子屋ならではの技術と発想から生まれた、新しい定番商品です。

オンラインショップ：https://okamedo.jp/online-shop/

■ なぜ「あん巻きラスク」なのか

「もっちりあん巻き」は、お亀堂の看板商品。

中でも皮だけを求めるお客様もいるほど、根強い人気があります。

しかし生菓子であるため、楽しめる期間は限られていました。

「この皮の魅力を、もっと長く届けたい。」

その想いから、日持ちする新たな形としてラスクへの挑戦が始まりました。

素材を無駄にせず、価値を広げる。

老舗和菓子店としての姿勢が形になった商品です。

■ 美味しさを引き出す、こだわりの製法

もっちりとしたあん巻きの皮に、細かな穴をあけ、

たっぷりのバターを丁寧に染み込ませます。

表面には細かく砕いた氷砂糖をまぶし、

高温で一気に焼き上げることで、

外はカリッと香ばしく、

中はほんのりしっとり。

卵とバターのやさしい風味が広がる、

どこか懐かしさを感じる味わいに仕上げました。

和菓子の技術と洋菓子の発想が融合した、新しい食感体験です。

■ 贈り物にも選ばれる理由

割りやすい一口サイズに仕上げ、

ステンドグラスのような断面に。

可愛らしいポットに詰めることで、

豊橋土産や手土産としても好評をいただいています。

日持ちは10～20日。

遠方へのギフトにも対応できる商品へと進化しました。

■ 代表取締役 森貴比古 コメント

「和菓子は、素材を大切にする文化です。

あん巻きの皮は、多くのお客様に愛されている部分。

その魅力を、より長く楽しんでいただける形を考えました。

伝統を守るだけでなく、

価値を広げていくことも老舗の役割だと思っています。」

【商品概要】

商品名：あん巻きラスク

価格：880円（税込）

賞味期限：10日～20日

販売場所：お亀堂直営各店／オンラインショップ

https://okamedo.jp/online-shop/

所在地：愛知県豊橋市南小池町164

営業時間：9:00～18:00

TEL：0532-45-7840

【お亀堂について】

株式会社お亀堂は、愛知県三河地域で70年以上続く老舗和菓子店。

「挑戦」と「革新」を掲げ、

伝統を守りながら、時代に合わせて進化する和菓子づくりを行っています。

素材を大切にし、地域とともに歩み続ける和菓子店です。

【会社概要】

株式会社お亀堂

所在地：愛知県豊橋市南小池町164

代表取締役：森貴比古

HP：https://okamedo.jp/

X：https://twitter.com/okamedo_jp

Instagram：https://www.instagram.com/okamedo_jp/