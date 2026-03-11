【三代目鳥メロ】春の恵みを贅沢に！真鯛・アスパラガス・新玉ねぎ・ハマグリ「春のグルメフェア」を盛り込んだ季節限定メニューが登場！

ワタミ株式会社

ワタミ株式会社（本社：東京都大田区、以下ワタミ）が展開する居酒屋業態「三代目鳥メロ」（以下、鳥メロ）は、2026年３月11日（水）から、全国の鳥メロ店舗（一部店舗を除く）で「春のグルメフェア」を開始いたします。旬の魅力を届けるため、真鯛やアスパラガス、新玉ねぎなど、春の訪れを感じさせる食材を厳選し素材の持ち味を引き出す調理で、鳥メロならではの魅力あふれる一皿をご用意いたしました。

春ならではの真鯛や新玉ねぎが織りなす、この時期だけのごちそうをぜひこの機会にご賞味ください。

『春のグルメフェア』概要

◇店舗情報：【公式】居酒屋 三代目鳥メロ｜焼き鳥 居酒屋(https://torimero.com/)

◇対象期間：2026年３月11日(水)から５月26日(火)

■春を告げる一尾、愛媛県産真鯛

全国有数の真鯛産地として知られる愛媛県産の真鯛をご用意いたしました。愛媛県産の真鯛は、潮流の速い海域で育ち、恵まれた漁場環境と長年にわたり培われてきた養殖技術によって、高い品質を安定して維持している点が特長です。

身の締まりが良く、上質な甘みが広がる味わいで、お刺身やお寿司のどちらでも真鯛本来の旨みを存分にお楽しみいただける一品です。

愛媛県産真鯛の刺身～おろしポン酢～599円（税込658円）愛媛県産真鯛のっけ寿司 599円（税込658円）

■季節野菜の旨みを引き出す串焼き

「アスパラの肉巻き」と「新玉ねぎの肉巻き串」は、店舗で一本一本丁寧に串打ちした、鳥メロこだわりの一串です。素材の持ち味を最大限に活かすため、串焼きでじっくりと火入れし、絶妙な焼き加減でご提供いたします。豚肉で巻くことで、野菜にほどよく脂をまとわせ、外は香ばしく焼き上げながら、アスパラガスはみずみずしさを保ったままシャキッとした食感に、新玉ねぎは驚くほど甘くジューシーに仕上げました。

串で焼くからこそ、豚の香ばしさと野菜のみずみずしさが一体となり、素材それぞれの持ち味を最大限に引き出した一串に仕上げました。シンプルながら、火入れの妙を感じられる自慢の野菜巻き串です。

アスパラの肉巻き串 299円(税込328円)新玉ねぎの肉巻き串 299円(税込328円)

■海の恵みを楽しむ 季節限定串揚げ

鳥メロでは看板商品の焼鳥に加え、串揚げも多くのお客様にご注文いただいている人気メニューとして展開しています。その中でも全国の産地とつながる食材を活かした串メニューにも力を入れています。今回特におすすめが、ワタミが運営する農業型テーマーパーク、ワタミオーガニックランドのある岩手県陸前高田市の海で水揚げされた鮭を使用した「銀鮭の串揚げ」です。三陸の潮流にもまれ弾力と締まりのある肉質で、ほどよい脂のりと凝縮した旨みが特長です。串揚げにすることで素材の味わいを活かすシンプルながら満足感のある一串に仕上げました。

また、春に旬の最盛期を迎える、ハマグリもご用意いたしました。丁寧に一串一串手作業で仕込み、口にした瞬間に広がる磯の旨みと、ふっくらとした食感をお楽しみいただけます。素材の味わいを活かした、季節を感じる一串です。鳥メロは食を通じて産地とお客様をつなぎ、地域への想いを伝えていきます。これからも全国各地の生産者と連携し、食の価値を高めてまいります。

岩手県産陸前高田産 銀鮭の串揚げ 199円(税込218円)ハマグリの串揚げ 299円(税込328円)

■ワタミファームが育てた有機さつまいも×美幌峠牧場生乳

サツマイモフライに使用している「有機さつまいもスティック」は、日本最大級の規模を誇るワタミファーム（全国7カ所・計532ha）の中でも、千葉県の佐原農場で大切に育てられたさつまいもを使用しています。収穫後は、温度・湿度を徹底管理した専用保管庫で30日以上じっくりと熟成。でんぷんの糖化を促すことで、さつまいも本来の甘みを最大限に引き出しました。十分に甘みがのった状態で出荷された原料を、シンプルにフライにすることで、素材そのものの味わいをダイレクトにお楽しみいただけます。外は軽やかに、中はほくほく。後味は上品で自然な甘さが広がる一品。素材の力を活かした、こだわりのデザートです。

グランドメニューでも人気のデザート「有機サツマイモ」と、ワタミファームの北海道美幌峠牧場(放牧型グラスフェッド酪農)で採れた生乳を掛け合わせた、素材本来の甘さをたのしむ「グラスフェッドアイス～有機紅はるか～」をご用意いたしました。ミルクのまろやかさと有機さつまいもの、やさしく広がる自然な甘みのグラスフェッドアイスをぜひお楽しみください。

ワタミ株式会社

ワタミグループは、「地球上で一番たくさんの“ありがとう”を集めるグループになろう」という理念に基づき、経済・社会・環境ニーズの充足に取り組み、持続可能な循環型社会づくりを推進しています。

【住所】 東京都大田区羽田1-1-3

【代表者名】 代表取締役会長 兼 社長CEO 渡邉 美樹

【設立】 1986年5月

【事業内容】 国内外食事業、海外事業、宅食事業、農業、環境事業、人材サービス事業

【ホームページURL】 https://www.watami.co.jp/

