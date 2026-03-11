300年の伝統を未来へ紡ぐー京都府の新たな文化観光拠点「TAIZAプロジェクト」起工式開催（2026年3月25日）

株式会社TCI研究所

株式会社REVIVEおよび株式会社日本の窓（本社：京都市右京区／代表取締役：ルガシ・アブラハム）は、京都府京丹後市・間人（たいざ）地区において、「TAIZAプロジェクト」を始動いたします。

本プロジェクトでは、長年織物工場として操業してきた旧中健織物工場群跡地および、間人地区を中心とした周辺地域に点在する住宅跡地10棟などを改装。「伝統文化を活かし、未来を創造する」という理念のもと、地域住民、地元関係者、地元行政の皆様と協力・連携しながら、丹後地方の織物文化をテーマとした文化観光拠点として整備します。これにより、丹後地域の織物製造業・観光業をはじめとする関連産業の復興と振興を目指し、2026年4月より改装工事に着工する予定です。

このたび、下記の通り起工式および広報発表会を開催いたします。京丹後市の中山泰市長をはじめ、関係者・支援者の皆様の出席の下、地域と伝統文化の未来を象徴するプロジェクトのスタートをお披露目いたします。

開催概要

日時：2026年3月25日（水）10:00～11:00

場所：旧中健織物工場跡「TAIZAプロジェクト」改装工事予定地

京都府京丹後市丹後町間人1500－2(https://maps.app.goo.gl/KwuAQCKRP2x3Ujmz5)

参加：起工式・広報発表会のご参加及び、ご取材につきましては、

登録フォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclpWYOSFTYgf2OnNza9nsFyNVHoLE_soF8x6H4VHyLBFVb_A/viewform)もしくは、以下QRコードよりお申し込みください（3月23日（月）17:00まで）

※起工式にご参加頂ける方は平服でお越しください。

※当日ご参加できない方でも、取材受付をしております。上記フォームよりご登録願います。

TAIZAプロジェクトについて

VISION（ビジョン）

「伝統文化を活かし、未来を創造する」

間人・丹後地域の職人技や伝統を守りつつ、未来の職人やアーティスト・デザイナーを惹きつけ、日本の職人技を世界へ発信する拠点をつくります。

MISSION（ミッション）

旧織物工場や空き家を改修し、日本遺産「300年を紡ぐ絹が織り成す丹後ちりめん回廊」を次世代へつなぐ場所を創出。新しい職人たちが働き暮らす空間であると同時に、地域住民や来訪者が触れ合い、地域の暮らしを体験できる文化観光拠点を目指します。

プロジェクト概要

改装工事期間：2026年4月～2028年3月（予定）

総工費：約18億円（予定）

開業予定：2028年春

■主催・運営

株式会社REVIVE 代表取締役 ルガシ・アブラハム （株式会社日本の窓代表取締役兼務）

株式会社REVIVE 執行役員 西堀 耕太郎（株式会社日吉屋・株式会社TCI研究所代表取締役兼務）

■協力・パートナー

事業運営アドバイザー：株式会社アクアイグニス 代表取締役 立花 哲也（ヴィソン多気株式会社代表取締役）

事業パートナー：株式会社ジュネイ 代表取締役 徳永 栄美

建築設計・内装デザイン：株式会社ローバー都市建築事務所 代表取締役 野村 正樹

施工：株式会社大滝工務店 代表取締役 大滝 雄介

■支援

本事業は、経済産業省・中小企業庁・中小企業基盤整備機構の認定する「１００億企業宣言」並びに「令和6年度補正予算中小企業成長加速化補助金（一次公募）」の採択を受けております。

詳細：100億企業ポータルサイト https://growth-100-oku.smrj.go.jp/

お問い合わせ先

株式会社REVIVE「TAIZAプロジェクト」間人連絡事務所

担当：中里佳史（地域おこし協力隊／合同会社まるっぽ間人代表）

〒627-0201 京都府京丹後市丹後町間人1974

TEL：090-4769-8215