北海道・支笏湖で「支笏湖 ILLUMINA HISTORIA（イルミナヒストリア）」4月4日から初開催！　湖畔の森を光と音で彩る１か月

「しこつ湖 鶴雅リゾートスパ 水の謌」「しこつ湖 鶴雅別荘 碧の座」のある北海道・支笏湖にて今春、光と音のイベント「支笏湖 ILLUMINA HISTORIA（イルミナヒストリア）」が初めて開催されます。湖畔の森を舞台に、プロジェクションマッピングによる幻想的な世界が広がる体感イベントです。この世界の物語を監修するのは、『テルマエ・ロマエ』の作者である漫画家・文筆家のヤマザキマリ氏。そして物語を彩る音楽は、ギタリスト・音楽プロデューサーとして活躍する鳥山雄司氏が手掛けます。期間は4月4日（土）から29日（水・祝）まで。１か月間限定で織りなす新たな物語を、どうぞお楽しみください。

湖畔を彩る４つの演出

木々のライトアップ演出光が織りなす空間演出ホワイトロック演出ポイントライト演出

会場となる支笏湖ビジターセンターのデッキ前広場で、自然と調和したプロジェクションマッピングが繰り広げられます。木々やドーム（ホワイトロック）を幻想的に照らし、訪れる人々を物語の世界へ誘う没入空間を展開。支笏湖の歴史と息吹を映します。

期間中に音楽と朗読のコンサートを開催

期間中の土曜日と最終日は、ヤマザキマリ氏による朗読や、千歳フィルハーモニーを中心とする多彩なアーティストによる音楽の、特別なコンサートを開催します。第一線で活躍するプロのミュージシャンを交えて、臨場感溢れる生演奏を体感出来る特別なセッションをお楽しみいただけます。

【コンサートスケジュール】

◆ヤマザキマリ＆鳥山雄司＆千歳フィルハーモニー朗読コンサート

ヤマザキマリ氏の語り、鳥山雄司氏の演出、千歳フィルハーモニーの演奏が一体となるコンサート

4月4日（土）、29日（水・祝）

◆ヤマザキマリ＆千歳フィルハーモニー朗読コンサート

ヤマザキマリ氏の朗読と千歳フィルハーモニーの演奏が織りなす豊かな響き

4月18日（土）

◆光の物語を彩る音楽コンサート

千歳フィルハーモニーの演奏や、異国情緒のある音色が奏でる特別なコンサート

4月11日（土）、25日（土）

会場：支笏湖ビジターセンター デッキ側エリア

時間：各日18:00～19:00（18:15開演予定）

定員：各日先着30名

入場料：おひとり様 1,000円(税込) ※お支払いは現金のみ

鑑賞申込方法：3月中旬より公式サイトにて申込受付開始予定

開催概要

【支笏湖ILLUMINA HISTORIA】

期間：2026年4月4日(土)～29日(水・祝) 毎日開催

時間：18：00～21：00

会場：支笏湖ビジターセンター デッキ前広場

所在地：北海道千歳市支笏湖温泉番外地

入場料：無料

お問い合わせ：一般社団法人 国立公園支笏湖運営協議会 0123-23-8288（平日9:00～17:00）

会場は「しこつ湖 鶴雅リゾートスパ 水の謌(https://www.mizunouta.com/)」「しこつ湖 鶴雅別荘 碧の座(https://www.aonoza.com/)」から徒歩３分です。支笏湖にお越しの際は、宿泊もあわせてどうぞお楽しみください。

※最新情報は公式サイト、公式SNS( Facebook(https://www.facebook.com/profile.php?id=61587342203907) ・ Instagram(https://www.instagram.com/shikotsuko.illumina/?hl=ja) )をご覧ください

公式サイトはこちら :https://www.illuminahistoria.com/