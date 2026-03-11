アートトラックにデザインされていたら似合いそうなミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック日本代表ランキング！
■アートトラックに似合いそうな冬季五輪日本代表は誰？
ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックが開幕し、日本代表選手たちの熱い戦いが連日話題となっています。フィギュアスケートの逆転劇やスノーボードの大技など、感動の名場面が続きました。
一方、日本の文化のひとつとして根強い人気を誇るのが「アートトラック」です。派手な装飾を施した貨物自動車であるアートトラックに、もしオリンピック選手がデザインされていたら誰が一番似合うのでしょうか。
ということで今回は株式会社アートフレンドAUTOと共同で、事前調査で「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックを見た」と回答した全国の男女400名を対象に「アートトラックに似合いそうな冬季五輪日本代表選手」についてのアンケートをおこないました。
「アートトラックに似合いそうなミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック日本代表選手に関するアンケート」調査概要
調査手法：インターネットでのアンケート
調査期間：2026年2月17日 ～ 2月24日
調査対象者：事前調査で「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックを見た」と回答した全国の男女
有効回答：400サンプル
質問内容：
質問1：あなたがもっとも「アートトラックにデザインされていたら似合いそう」と思うミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックの日本代表選手を1組選んでください。※アートトラックとは派手な装飾を施した貨物自動車（トラック）のこと
質問2：その選手を選んだ理由を教えてください。
アートトラックにデザインされていたら似合いそうなミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック日本代表ランキング！
◆第1位 三浦 璃来 / 木原 龍一（フィギュアスケート ペア） 103票
アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。
・日本で初めてペアで金メダルを成し遂げた 非常にドラマチックだったので。（30代・女性）
・ダイナミックな演技で、トラックも華やかになりそう。（30代・女性）
・荒川・羽生さんをも上回る感動をくれた金メダリストなので、品位のある躍動的な姿が映えると思う。（50代・男性）
・男女のペアなので周りの関心や興味を引きやすい。（70代・男性）
・今大会一番の奇跡的な金メダルであり、勇気と希望、明日への活力と夢を与えてくれるからです。（70代・男性）
圧倒的な得票で1位に輝いたのは、フィギュアスケートペアの「三浦 璃来 / 木原 龍一」組でした。
ペア競技ならではの華やかなリフトや息の合った演技は、アートトラックの車体に描かれたらひときわ目を引くでしょう。
「品位のある躍動的な姿が映える」という声が示すように、競技の芸術性とアートトラックの装飾性が見事にマッチした結果と言えます。
◆第2位 平野歩夢（スノーボード） 72票
アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。
・ハーフパイプでトリックを決める姿がばえるから。（50代・男性）
・ちょっとヤンチャそうな風貌なので似合いそう。（50代・女性）
・けがを超えて、よく頑張りました！ドレッドヘアがよく似合っていて、壁面に映えます！（50代・女性）
・アートトラックの派手さに負けない静かなカリスマ性を持っているから。（60代・男性）
・スノーボードハーフパイプのレジェンド ヘアスタイルと共に誰もが風貌を知っている。（60代・男性）
2位は、スノーボードの「平野歩夢」選手でした。
「かっこいい」「絵になる」という声がもっとも多く、特徴的なドレッドヘアが「アートトラックの派手さに負けない」と評価されています。怪我を乗り越えて競技に挑む姿勢への敬意も多数寄せられました。
◆第3位 坂本花織（フィギュアスケート） 32票
アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。
・華やかな競技なので艶やかになると思いました。（40代・女性）
・衣装も含めキラキラしているので。（30代・女性）
・彼女の全開の笑顔のトラックに出会ったら嬉しいから。（50代・女性）
・笑顔が素敵だから。（60代・女性）
・一番の注目選手だから。（60代・男性）
3位は、フィギュアスケートの「坂本花織」選手でした。
フィギュアスケートの華やかさと、本人の明るい笑顔を推す声が多く集まりました。きらびやかな衣装と力強い演技を持つ日本フィギュアスケート界のエースは、道行く人を元気にしてくれるアートトラックの題材にぴったりでしょう。
◆第4位 高木美帆（スピードスケート） 31票
アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。
・スピードスケートの疾走感がトラックの走る姿とイメージがあっているので。（40代・男性）
・迫力があって力強そうだから。（50代・女性）
・走りがトラックの印象を高めてくれそうなので。（60代・男性）
・スピードを象徴するイメージがあるからです。（70代・男性）
・滑っている姿がトラックアートにぴったりだと思うから。（70代・男性）
4位は、スピードスケートの「高木美帆」選手でした。
氷上を駆け抜ける姿と、道路を力強く走るトラックのイメージが重なるという声が目立ちました。走ることが本質であるトラックにとって、速さの象徴でもある高木選手はまさにぴったりの組み合わせです。
◆第5位 高梨沙羅（スキージャンプ） 28票
アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。
・長年にわたり活躍しているので知名度が高く、知っている人が多いから。（60代・男性）
・冬季オリンピックの象徴と思えるから。（60代・男性）
・飛んでいる姿が綺麗だから。（50代・男性）
・ジャンプ界のスターだからです。（70代・男性）
・スキージャンプが書かれていたら、躍動感があり美人なので注目を浴びる。（70代・男性）
5位は、スキージャンプの「高梨沙羅」選手でした。
「冬季オリンピックの象徴」という言葉が示すように、長年にわたる活躍から幅広い世代に知られている知名度の高さが最大のポイントでした。大空を飛ぶスキージャンプの姿がトラックの側面に描かれたら、走るたびに人々の目を引くこと間違いありません。
◆第6位～第10位
ここからは第6位～第10位を、一部の理由とともにまとめて発表していきます。
第6位 二階堂蓮（スキージャンプ） 19票
・爽やかで、かっこいい。（40代・女性）
・ジャンプする姿が美しい。（50代・男性）
・陸を走るトラックに空を飛ぶスキージャンプ選手をアートしたらなんか良い。（50代・男性）
第7位 村瀬心椛（スノーボード） 18票
・金メダルをとったから。（40代・男性）
・とにかくかっこいいから。（40代・男性）
・金メダリストの素敵な女性。（60代・女性）
第8位 平野流佳（スノーボード） 13票
・ダイナミックなイメージなので。（50代・男性）
・カッコ良いから。（50代・女性）
・ジャンプしているところ（躍動感がある）。（70代・男性）
第9位 小林陵侑（スキージャンプ） 12票
・飛行姿勢が綺麗のでトラックの側面に冬山上空を飛ぶ姿が描かれていたら見栄えがする。（70代・男性）
・日本ジャンプ界のトップスターであり、ジャンプ台から飛び出す瞬間はアート向きだと思います。（60代・男性）
第10位 中井亜美（フィギュアスケート） 7票
・かわいくて華があるから。（30代・女性）
・若いが実力がありそうだから。（40代・女性）
・これからの選手であり目立つと思う。（70代・男性）
ということで今回は、以下のようなランキングになりました。
「アートトラックにデザインされていたら似合いそうな冬季五輪日本代表」ランキングは、フィギュアスケートペアの「三浦 璃来 / 木原 龍一」組が圧倒的な票を集め1位となりました。
全体として、フィギュアスケートやスノーボードなど視覚的なインパクトが強い競技の選手が上位に並ぶ傾向が見られました。
アートトラックの魅力は、走る芸術作品とも呼べるその華やかさにあります。おしゃれで目立つアートトラックを探している方は、アートトラック専門業者をチェックしてみてはいかがでしょうか。
