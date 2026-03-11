【フローラノーティス　ジルスチュアート】「ジェイアール名古屋タカシマヤ店」が3月25日(水)にリニューアルオープン。

株式会社コーセー（戦略ブランド事業部）

花の香りに包まれた上質なライフスタイルを提案する『フローラノーティス ジルスチュアート』は、

2026年3月25日(水)にジェイアール名古屋タカシマヤ 3階 化粧品売場にリニューアルオープンいたします。

リニューアルオープンを記念して、2026年3月25日(水)から2026年3月29日(日)までの期間中、ご来店特典をはじめ、リニューアルオープニング限定のお得なキットやお買上げ特典など多数特典をご用意しております。

■ Flora Notis JILL STUART ジェイアール名古屋タカシマヤ店

・リニューアルオープン日： 2026年3月25日（水)

・場所：ジェイアール名古屋タカシマヤ 3階 化粧品売場

・住所： 〒450-6001 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1-4

・営業時間：午前10時～午後8時

■ご来店特典

＜対象期間＞3月25日(水)～3月29日(日)

上記期間中にご来店いただき、＜フローラノーティス ジルスチュアート＞で香りアイテムの肌のせ体感をしてくださったお客さまに、SPF50＋/PA＋＋＋＋の美容液仕立ての日焼け止め「コンフォートUVセラム」 2回分のサンプルをさしあげます。

※なくなり次第終了となります。

■オープニング限定キット

アイコニックブルーム オードパルファン キット 税込9,900円

＜販売期間＞2026年3月25日(水)～2026年3月29日(日)

＜キット内容＞

・アイコニックブルーム オードパルファン(現品)

・シャンプー＆トリートメント トライアルキット(現品)

・ホワイトローズ リペアヘアオイル 9mL

※数に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。

■お買上げ特典

＜対象期間＞3月25日(水)～3月29日(日)

ルーレット抽選

上記期間中、＜フローラノーティス ジルスチュアート＞のアイテムを1品以上お買上げにつき、スペシャルアイテムやボトルサンプルなどが当たるルーレット抽選に1回ご参加いただけます。

オリジナルポーチ進呈

上記期間中、アイコニックブルーム オードパルファンを除く税込み6,600円以上お買上げのお客さま先着30名に、オリジナルポーチをさしあげます。

※なくなり次第終了となります。

■Flora Notis JILL STUART

ラテン語で“花の本質”という意味をもつ『Flora Notis JILL STUART』は、ニューヨークを拠点に活躍するファッションデザイナー、ジル・スチュアートの愛する花々へのこだわりと想いが込められた、花の香りに包まれた上質なライフスタイルを提案するブランドです。

厳選された70種*あまりの花々のエッセンスを、こだわりの技術で贅沢に配合したアイテムを揃えました。

“花”に秘められた生命力と、つみたての花のようにフレッシュで贅沢な香りにより、心を豊かにし、その人のもつ美しさを引き出します。

*全商品総計において

■Flora Notis JILL STUART 公式アカウント

公式オンラインショップ https://www.jillstuart-floranotisjillstuart.com/site/floranotis/c/c20/

Instagram：https://www.instagram.com/floranotis_jillstuart/

X ：https://x.com/FloraNotis_JILL

LINE ：https://page.line.me/floranotis

Tiktok ：https://www.tiktok.com/@floranotis_jillstuart

■ショップリスト

下記URLよりご確認ください。

ショップリスト :https://www.jillstuart-floranotisjillstuart.com/site/floranotis/s/f_shoplist.aspx