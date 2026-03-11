ラオックス秋葉原本店５階に111坪のトレーディングカードショップに特化した大型専門モール「トレカモーール５F」が3月14日グランドオープン

株式会社パレットグループ

「アソビ領域に特化した総合商社」である株式会社パレットグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役：新井貴雄）は、ラオックス秋葉原本店5階にて、トレーディングカード（以下、トレカ）ショップに特化した大型専門モール「トレカモーール（5F）」を2026年3月14日にグランドオープンいたします。



秋葉原の新たな「体験型アソビ拠点」が誕生

既に同ビルB1Fにて展開中のトレカモーール（約80坪）は、オープン以来トレカファンやコレクターの皆様から絶大な支持をいただき、年間売上10億円を突破いたしました。

連日、国内の熱心なユーザー様はもちろん、日本のアニメ・ホビー文化を求めるインバウンドのお客様も継続的に来店されており、フロアは常に熱気と笑顔に包まれています。

この圧倒的な活気をさらに加速させるべく、新たに同ビル5Fへ111坪の「メガモール」を増設いたします。

【B1F × 5F】地下から地上へ。ビルを遊び尽くすシナジー体験

既存のトレカユーザーに加え、新たにクレーンゲームファンもターゲットに。2つのフロアが連携することで、これまでにない「遊びのサイクル」が生まれます。

地下1階フロア：濃密なコミュニティと専門性 希少性の高いトレカの売買や対戦、熱量の高いコミュニティ形成の場。

5階フロア：圧倒的な開放感とエンタメ 111坪の大空間を活かしたバトルスペースや最新クレーンゲームコーナーの展開。

「HAO秋葉原」





■ 「トレカモーール（5F）」の3つの特徴

1. 秋葉原最大級のスケール感

既存のB5階（約80坪）に続き、新たに5階フロアへ111坪を増設。ビル内計191坪に及ぶ、トレカファン垂涎の圧倒的ボリュームを誇るモールへと進化します。

2. トレカ×ゲームの融合「HAO秋葉原」が同時集結

今回の目玉として、複数の有力カードショップに加え、クレーンゲームを中心としたゲームコーナー

「HAO秋葉原」が同時展開。カードを求めるファンだけでなく、ライトな観光客やエンタメ層を巻き込んだ相乗効果を生み出します。

3. 「体験」にこだわったモール運営

単なる販売・買取の枠を超え、トレカファンとクレーンゲームファンが回遊し、その場で遊べる「体験型モール」として、秋葉原の新たなランドマークを目指します。



■ 充実のテナントブランド

トレカショップ

TCG Revival（https://x.com/Revivalakb）

買取当番（https://x.com/toban_akiba）

Starriverse（https://x.com/starriversakiba）

MERO（https://x.com/MERO_akihabara）

Questトレカ（https://x.com/Quest_TCG_AKIBA?s=20）

ポケ堂（https://x.com/Pokedou_Akiba?s=20）

爆速買取1minutes（https://x.com/1minutes_akiba?s=20）

ゲームコーナー

HAO秋葉原（https://x.com/HAO_akihabara）





■ トレカモーール(5F) グランドオープンイベント

【開催概要】

開催日： 3/14（土）・3/15（日）

時間： 12:00 ～ 18:00（両日共通）

場所： 同ビル 5F トレカモーール

【2大スペシャルイベント！】

クレーンゲーム 1回無料！ 当日ビル周辺で配布予定のチラシをご持参いただいた方は、

HAO秋葉原のクレーンゲームを1回無料でお楽しみいただけます。

更に、総額100万円相当！！！豪華トレカが当たる三角くじ トレカモーールのGoogle口コミを投稿いただいた方は、豪華トレカなどが当たるハズレなしの三角くじに挑戦いただけます。

※総額100万円相当の豪華景品をご用意！無くなり次第終了となります。

■ トレカモーール(5F) 店舗概要

名称： トレカモーール(5F)

所在地： 〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目2-9 ラオックス秋葉原本店 5階

営業面積： 111坪

アクセス： JR秋葉原駅 電気街口より徒歩1分

営業時間： 11:00～19:00

■ 新規物件の募集について

現在、当社ではトレカモーールやココルアトリエ等の体験型モーール施設を筆頭に出店計画を予定しており、複数の地域で物件を募集しております。

[ 条件概要 ]

・坪数30坪～1棟

・空中階可能

[ 募集エリア ]

東京、その他主要都市

■会社概要

会社名：株式会社パレットグループ

代表者：代表取締役 新井貴雄

設立：2017年12月14日

本社所在地：東京都千代田区神田鍛冶町3丁目3番1号 神田ノースフロント8階

事業内容：アソビ領域に特化した総合商社

（トレカ・ホビー卸、業務用機器販売・レンタル、エンタメモール運営、業界特化BPaaS提供 ほか）

HP：https://palettegroup.co.jp/



■空き区画収益開発カンパニー（事業部）概要

空き区画収益開発カンパニー（事業部）は、不動産オーナー様や運営事業者様のパートナーとして、資産価値向上に寄与するソリューションを提供しています。単なる空き区画の穴埋めではなく、施設全体のブランディングや顧客体験の向上に繋がるコンテンツを誘致。最新のマーケットデータと独自のノウハウを掛け合わせ、持続可能な収益モデルを共創し、都市と商業空間の活性化に貢献してまいります。

過去実績物件

・HAO中野

・HAO湊川

・HAO秋葉原（本物件）

・ココルアトリエ

・トレカモーールetc.

■本件に関するお問い合わせ先

【テナント入居や新規物件情報に関するお問い合わせ】

株式会社パレットグループ

空き区画収益開発カンパニー

担当： 高橋

電話番号： 03-4405-4584

メール： r.takahashi@palettegroup.co.jp

カンパニーHP： https://sppcorp.jp/