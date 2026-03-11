【ニトリのアパレルブランドN+】みんなの新生活応援キャンペーン第2弾 3月16日(月)スタート

株式会社ニトリホールディングス

ニトリグループのアパレルブランド「N+」を展開する株式会社Nプラス（本社：東京都北区 代表取締役社長：高橋陵）は、2026年3月16日（月）から4月6日（月）までの期間、全国のN+店舗およびニトリネットで、「みんなの新生活応援キャンペーン 第2弾」を開催いたします。

【特集ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/brands/nplus/feature/campaign/(https://www.nitori-net.jp/ec/brands/nplus/feature/campaign/)

N＋が展開する「みんなの新生活応援キャンペーン第2弾」では、春のお出かけに活躍する8種類のアイテムを期間限定価格でご提供いたします。UVカットや花粉が付きにくい機能を備えたアウターをはじめ、毛玉の出来にくいニットやストレッチデニム、スニーカーまで。春のお出かけから日常使いまで幅広く活躍するラインアップを取り揃えております。

ぜひこの機会に、店頭またはニトリネットにてご覧ください。

みんなの新生活応援キャンペーン第2弾 限定価格アイテムを一部ご紹介 ※すべて税込価格

モデル着用カラー：ベージュ/商品画像：左からネイビー・ベージュ・グレージュ・ブラック

【商品名・期間限定価格】

花粉がつきにくいはっ水UVカットAラインコート

5,990円 → 4,990円(税込)

【カラー】

ブラック・ネイビー・ライトグレー・ベージュ

【サイズ】

S・M・L・LL

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633065885s/

【ポイント】

UVカット、はっ水機能が付いたマウンテンパーカー。適度なハリ感あり、艶やかな色合いで高見えします。春先のまだ肌寒い時期の防寒にもぴったりの一着です。

モデル着用カラー：左ホワイト（毛玉が出来にくいベーシックニットカーディガン・毛玉が出来にくいベーシックリブニット）/右ライトイエロー（毛玉が出来にくいベーシックニット）

【商品名・期間限定価格】

毛玉が出来にくいベーシックニットカーディガン・毛玉が出来にくいベーシックニット・毛玉が出来にくいベーシックリブニット

2,990円 → 2,490円(税込)

【カラー】

各ホワイト・ブラック・ライトイエロー・ライトブルー

【サイズ】

各S・M・L

【商品ページ】

毛玉が出来にくいベーシックニットカーディガン：https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633067353s/

毛玉が出来にくいベーシックニット：https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633067230s/

毛玉が出来にくいベーシックリブニット：https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633067476s/

【ポイント】

アンチピリング加工で毛玉が出来にくいのが特長。カーディガンとニットはアンサンブルでの着用が可能です。

モデル着用カラー：左オフホワイト（スリッポンスニーカー）/右ブラック（レースアップスニーカー）

【商品名・期間限定価格】

スリッポンスニーカー・レースアップスニーカー

2,490円 → 1,990円（税込）

【カラー】

各オフホワイト・ブラック・ベージュ

【サイズ】

各S・M・L・LL

【商品ページ】

スリッポンスニーカー：https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633063744s/

レースアップスニーカー：https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633063829s/

【ポイント】

アッパー材は綿100％のため通気性が良く快適。底材は合成ゴムで安定感のある履き心地です。

※画像はイメージです。（2026年2月17日・18日実施N+新商品展示会）

N+は、大人女性の毎日に寄り添うアパレルブランドです。色と柄がつながるカラー提案と、ONからOFFまでの着回し力で、毎日を軽やかに彩ります。着心地がよく、日常でのお手入れが簡単なアイテムを、手に取りやすい価格で揃えています。ニトリグループでは、⾐類の分野においても、お客様の立場に立って、より多くのお客様に豊かな暮らしをご提供することを目指し、今後もアパレルブランド「N+」を積極的に展開してまいります。