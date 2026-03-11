【IBJ Matching】東京湾貸切、前回250名が乗船した「大型船クルーズ婚活」を今春も開催！

株式会社IBJ

国内最多*¹の成婚数を誇る株式会社IBJ（代表取締役社長：石坂 茂、本社：東京都新宿区、東証プライム：6071、以下「IBJ」）が運営する婚活パーティーサービス「IBJ Matching」は、2026年3月21日(土)・4月11日(土)の2日間、東京湾を巡る大型船を貸し切った「ナイトクルーズ婚活」を開催いたします。効率的な出会いを求める「タイパ（タイムパフォーマンス）志向」や一緒に体験を重ねながら距離を縮めたい「体験型ニーズ」の高まりを受け、昨年12月の開催では約250名を動員。「非日常なロケーションが緊張を和らげ、初対面でも会話が弾みやすい」と多くの反響をいただいたことを受け、今春も国内最大級となる2日間計400名の募集枠を用意いたしました。深刻な未婚化が社会課題となるなか、共通体験を通じた理想的な出会いの場を創出し、成婚のきっかけ作りを後押しします。

実施背景：なぜ今、大人数イベントが求められているのか

近年の婚活市場では、従来の少人数形式に加え、一度に多くの人と出会える大人数イベントへの関心が高まっています。IBJ Matchingにおける関東エリアの大人数イベント動員数は、行動制限が緩和された2022年以降、継続的な伸長を記録。これは大規模な交流機会を求める声が着実に増えていることを示しており、大人数での出会いが新たな婚活スタイルの一つとして定着しつつあります。

背景には、効率よく出会いたいという「タイムパフォーマンス志向」と、共通の体験を通じて自然に交流したいというニーズの拡大があります。特にオンライン中心の交流を経て、「同じ空間や時間を共有する価値」が再認識されたことで、非日常的な演出を伴うイベントへの期待が高まっています。共通体験があることで「堅苦しさがなく安心できる」といった声も多く、こうした市場動向を受けて昨年実施した「クルーズ婚活」は大きな反響を呼びました。この好評を受け、2026年春、再び同イベントを開催する運びとなりました。

■昨年12月開催、イベント当日の様子

会場は、東京湾を巡るスカイデッキ付き3階建ての大型船です。レインボーブリッジや東京タワーを背景にイベントを実施。窓一面に広がる景色と海上の開放感が緊張を和らげ、各テーブルでは自然と会話が生まれました。

さらに、交流を促進する「ミニゲーム」も実施。「グループトーク」で話しきれなかった相手や気になる相手に話しかけられるような、きっかけ作りができるゲームの内容となっており、参加者同士の距離が縮まる場面が多く見られました。

■今春開催「ナイトクルーズ」魅力ポイント

夜景を楽しみながら談笑する参加者開放的なデッキで会話が弾む参加者クルーズの気分を盛り上げる軽食

☆3階建て大型船を貸切

スカイデッキからは、東京湾の夜景を360度一望できます。

ライトアップされたレインボーブリッジや東京タワーを背景にして、春は寒さも和らぎ、屋外デッキでの滞在も快適です。開放的な空間が、参加者同士の会話をより弾ませます。

☆最大200名規模で開催

各回最大200名（男女各100名）で開催。「グループトーク」や「ミニゲーム」を通じて多くの異性と交流でき、連絡先交換も自由で出会いの機会が広がります。

また、飲み放題・軽食付きのため、リラックスした雰囲気で交流できます。「何を話そう」と緊張しがちな最初の時間も、自然に会話が弾みます。

開催予定（参加受付中）

【3/21(土)開催】

日 程 ：2026年3月21日(土）16:20～ 開催場所：有明客船ターミナル 参加費 ：男性 14,800円／女性 12,900円 対象年齢：男性 39歳～56歳／女性 37歳～54歳 詳細 ：https://www.partyparty.jp/party-detail/pid1715412

【4/11(土)開催】

日 程 ：2026年4月11日(土）16:20～ 開催場所：有明客船ターミナル 参加費 ：男性 16,500円／女性 11,900円 対象年齢：男性 30歳～45歳／女性 28歳～43歳 詳細 ：https://www.partyparty.jp/party-detail/pid1715698

■IBJ Matching（https://www.partyparty.jp/）

東証プライム市場の株式会社IBJが運営する、婚活サービスです。専用ラウンジでの1対1の個室トークから、恋活謎解き・趣味コンなどバラエティ豊かなパーティーで、業界屈指のマッチング率を実現。接客接遇研修やロープレ等を行い、高い基準をクリアしたスタッフが運営に携わることで、満足度の向上（＝マッチングの向上）を目指しています。

■株式会社IBJ（https://www.ibjapan.jp/）

マッチングだけに留まらないトータルサポートで、日本で最も多くの成婚（＝婚約）*¹を創出しています。独自の結婚相談所プラットフォームで全国の結婚相談所と婚活者をつなぎ、人だけが提供できる親身なサポートで、お客様のライフスタイルや婚活フェーズに合わせたサービスを提供。日本の深刻な課題である「人口減少問題」に、結婚に至るカップルを生み出すことで貢献したいと考えています。

本 社 ：東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 12階・17階

代表者 ：代表取締役社長 石坂 茂

*¹日本マーケティングリサーチ機構調べ(成婚数:2024年累計、会員数:2024年12月末時点、2025年2月期_指定領域における市場調査) ※成婚数:IBJ連盟内での成婚者数