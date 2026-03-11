【毎年恒例】バレエ好きが集う！Vol.48　バレエガラコンサートin兵庫が2026年も帰ってくる！

マーティ株式会社
毎年出演者多数！今年も人気会場にて開催

　みんなの「踊りたい！」を叶えるバレエガラコンサート。毎年多くの出演者が集います。多くのバレ　　　エ愛好家たちとこの場で出会い、バレエの魅力を存分に分かち合いませんか。



ガラコンサートの様子１.

ガラコンサートの様子２.

芦屋ルナ・ホール

自分に合った出演スタイル

　バレエガラコンサートでは、憧れのパ・ド・ドゥを踊るのにももちろん、コンクールの練習や教室の発表会としてもご出演いただけます。出演枠をご自由にお選びいただくことができ、必要な分数の枠だけお申し込みいただきます。


　また、舞台に立つうえで必要になる事務的な手続きは不要です。ガラコンサートスタッフが、皆様のご要望に合わせて丁寧に対応します。


　他にもバレエガラコンサートの魅力はたっぷり。ぜひHPでバレエガラコンサートの魅了を知ってみてください。


こちらからバレエガラコンサートの魅力をチェック！


（バレエガラコンサートHP）▶https://www.ballet-gala-concert.com/




みんなのバレエガラコンサートvol.48 in 兵庫


［日程］2026年6月6日（土）


［会場］ルネサンスクラシックス　芦屋ルナ・ホール


　　　　（〒659-0068　兵庫県芦屋市業平町8-24）


［申込期間］～　2026.4.30　※早期申込割引期間　～2026.1.31


［出演料］


ソロ1曲 (3分以内)　\36,000/人


5分以内 \48,000/組


10分以内 \96,000/組　　


※10分以上の出演料は5分ごとに48,000円が加算されていきます。


［その他詳細］https://www.ballet-gala-concert.com/vol-48-%E8%8A%A6%E5%B1%8B-2026%E5%B9%B46%E6%9C%88/



他情報は、HPや公式SNSをチェック！


［HP］https://www.ballet-gala-concert.com/


［Instagram］https://www.instagram.com/ballet_concert/




バレエガラコンサート



　バレエガラコンサートは、日本中のバレエを愛する皆さまの「踊りたい」を叶えるべく、関東・関西エリアを中心に全国各地で開催されています。クラシックバレエに限らず、モダンダンスやコンテンポラリーダンスでも出演することができ、毎回人気の公演となっております。経験や年齢を問わず、バレエを愛する方ならどなたでもご参加いただけます。私たちは多くの方々の夢や挑戦、そして将来へのSTEP UPを叶えるべく、輝く舞台作りに励んでおります。




マーティ専用情報サイト『マーティタイムズ』


➤https://www.marty-times.com/


バレエ総合情報サイト『バレエウィーク』


➤https://www.ballet-week.com/



配信主体


マーティ株式会社（https://www.marty.co.jp/）