株式会社CUE、京都府南丹市へクルポン9・クルポンステーションを寄贈し地方創生に貢献

株式会社CUE

株式会社CUE（本社：大阪市西区土佐堀1-5-11 KDX土佐堀ビル3F 代表取締役：杉本さやか）は、京都府南丹市からの要望を受け、当社開発製品であるカプセルトイマシン「クルポン9」と「クルポンステーション」を企業版ふるさと納税制度を活用し、寄贈させていただきました。

南丹市市役所にて、西村良平市長から感謝状をいただきました！



クルポン9の特徴

9面のカプセルトイマシンを1台のタワーで集合管理する最新鋭のカプセルトイマシンとなります。

100円と500円硬貨を併用することができます。

「お釣り機能」や「連続プレイ機能」を兼ね備え、1,000面前後の多台数化が増えてきたカプセルトイ売り場に最も適したマシンとなります。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/90470/table/46_1_dbcd495b35e2e753bf5e09b4a46323b9.jpg?v=202603111051 ]

クルポンステーションの特徴

クルポンステーションは1,000円紙幣の投入やキャッシュレス決済機能に対応しています。

23.3インチのモニターでは静止画のみではなく動画再生も可能となっており、人感センサーと併せた広告宣伝・集客機能で他のカプセルトイマシンとは一線を画すハイスペックマシンです！

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/90470/table/46_2_8af2ad8631676950085a14f2dc7c2a95.jpg?v=202603111051 ]

南丹市役所にて感謝状贈呈式にお招きいただきました！

南丹市へ寄付目録をお渡しさせていただき西村市長から感謝状をいただきました！クルポンステーションを試遊する西村市長



京都府南丹市は、京都府中部に位置する自然豊かなまちです。重要伝統的建造物群保存地区に選定された「美山かやぶきの里」をはじめ、日吉ダム、るり渓温泉など、自然と歴史が調和した魅力的な観光資源に恵まれています。（※観光ポータルサイトから引用）

南丹市では今回、寄贈させていただいたカプセルトイマシンを用いて市の特産品をＰＲする地方創生事業に取り組まれるとのことです。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/90470/table/46_3_2722b79a038246bc4cec5206cb1a6105.jpg?v=202603111051 ]

株式会社CUEではアミューズメントの発展を、アミューズメント機器メーカーとして地方への貢献を通して実現してまいります。

南丹市設置のクルポン9・クルポンステーションをご覧いただき、ご興味・ご関心をいただきました、地方自治体や法人のご担当者様はぜひ当社HPのお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/90470/table/46_4_535d27b9f33985c6629d88651d35b89b.jpg?v=202603111051 ]