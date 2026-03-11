【Ｚ会の本】皆さんの新学期・新生活を応援！「抽選で図書カードNEXTが当たる　春の英語力UPキャンペーン」を実施中！

株式会社増進会ホールディングス

株式会社増進会ホールディングス(Ｚ会グループ)のグループ会社、株式会社Ｚ会ソリューションズは、春から英語学習に取り組む皆さんを応援するキャンペーンを実施中。キャンペーン帯が巻かれたＺ会の書籍を購入いただいた方に、抽選で図書カードNEXT1,000円分をプレゼント。ご応募をお待ちしております。

▼春の英語力UPキャンペーン特設サイト

https://www.zkai.co.jp/high/event-stra-spr-e/

新しい教科書や参考書を揃える春。「今年は英語を頑張ろう！」と決意を新たにする人も多いのではないでしょうか。

Ｚ会では、皆様の学習へのモチベーションをさらに高めていただきたいという想いから、「春の英語力UPキャンペーン」を実施します。キャンペーン帯が巻かれたＺ会の書籍を購入いただいた方の中から、抽選で200名様に図書カードNEXT1,000円分をプレゼント。この春に手にした一冊が、皆さまの未来を切り拓くパートナーとなることを願っています。

特別帯つきの書籍が対象

対象書籍のうち、速単シリーズにはQuizKnock伊沢拓司さんとプロサッカー選手遠藤航さんの帯を、Ｚ会の語学書にはプロサッカー選手遠藤航さんの帯が巻かれています。



また、対象店舗で速単シリーズをご購入いただいた方にはQuizKnock特製英語クイズを掲載した伊沢拓司さんのしおりを、Ｚ会の語学書をご購入いただいた方には、プロサッカー選手遠藤航さんのしおりをそれぞれ配布中です。ぜひお早めにお近くの店舗にてお買い求めください。

対象書籍

対象書籍一覧

・速読英単語（入門編 [改訂第3版]／必修編 [改訂第8版]／上級編 [改訂第5版]／中学版 [改訂版]）

・速読英熟語 [改訂版]

・速読英文法

・話題別英単語リンガメタリカ [改訂第2版]

・解体英熟語 改訂第2版 [ブック型]

・速読速聴・英単語（Basic2400 ver.4／Daily ver.4／Core 1900 ver.6／Opinion ver.2／Business ver.2／Advanced ver.5）

・TOEIC TEST(R) 速読速聴・英単語（Standard 1800 ver.2／Global 900 ver.2）

開催期間

2026年3月1日(日)～5月31日（日）

フェア開催店舗

全国の書店

※詳細は下記のサイトからご確認ください。

https://www.zkai.co.jp/books/sokutan7/26spring/

抽選プレゼント

キャンペーン帯が巻かれたＺ会の書籍を購入いただき、専用フォームからご応募いただくと、抽選で合計200名様に図書カードNEXT1,000円分をプレゼント。

応募方法

対象書籍をご購入後、特設サイトの申込フォームから必要事項を入力のうえ、ご応募ください。

▼キャンペーンの詳細・応募はこちらから

下記の特設サイトをご確認ください。

〈本件についてのお問い合わせ〉

株式会社Ｚ会ソリューションズ

TEL : 055-976-8311

月～金曜 午前9:00～午後5:30(祝日、年末年始を除く)

URL : https://www.zkai.co.jp/books/