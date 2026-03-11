バッグに忍ばせて、気負わず渡せる春の手土産！「ANNA SUI」「Cath Kidston」の2ブランドから、限定パッケージ入りタオルハンカチが登場

ブルーミング中西株式会社

1879年（明治12年）創業のブルーミング中西株式会社（本社：東京都中央区／取締役社長：中西 一）は、「ANNA SUI」「Cath Kidston」より、限定パッケージ入りのタオルギフトを、当社直営のオンラインショップ【ハンカチーフギャラリー】および全国の一部百貨店にて販売開始いたしました。

それぞれのブランドの世界観やアイコンを落とし込んだパッケージは、ラッピング不要でそのままお渡しできる手軽さも魅力です。ホワイトデーのギフトをはじめ、送別や新生活など、さまざまな春のギフトシーンにおすすめのアイテムです。

ホームページ :https://www.blooming.co.jp/news/20260311-1p-gift

■限定パッケージ入りタオルハンカチ 概要

ANNA SUI

価格：\990（税込）サイズ：約25×25cm 2柄展開

ブランドアイコンのバタフライやユニコーンを春らしいパステルカラーでまとめ、手に取ると心が浮き立つようなパッケージギフトに仕上げました。柔らかなローズモチーフをあしらったタオルは、無撚糸を使いふんわりとした優しい手触りが魅力です。

Cath Kidston

価格：\990（税込）サイズ：約25×25cm 2柄展開

キャス キッドソンの世界観をぎゅっと閉じ込めた、リボンモチーフの窓が目を引く限定パッケージをご用意しました。カラフルで華やかなBOXにピンクのタオルハンカチを組み合わせたセットと、ロンドンのマーケットをイメージしたお花屋さんのデザインをあしらったBOXにネイビーのタオルハンカチを合わせたセットの、全2柄を展開。

日常使いしやすいタオルハンカチは、さまざまなシーンで感謝の気持ちをさりげなく伝えるギフトとしておすすめです。

■販売場所

・オンラインショップ「ハンカチーフギャラリー」

URL：https://www.handkerchief-gallery.com/view/category/ct828

・全国の一部百貨店

■ANNA SUI について

独創的な世界観を持つアナ スイは、フェミニン・ロマンティック・キュートを追及しながらも、その中にロックやポップ・カルチャーのエッセンスが加えられた、唯一無二のブランドです。

■Cath Kidstonについて

Cath Kidstonは、30年以上もの長きにわたりプリントの歴史を持つ英国のライフスタイルブランド。1993年にロンドンで設立後、アップサイクルの家具やヴィンテージ商品を販売したことが起源となっています。その後、手描きのプリントを施した遊び心あふれる様々な商品展開で世界中に知れ渡り、人々の日常に喜びをもたらすブランドへと今も成長を遂げています。ノスタルジックな花柄や、緻密に配置された細やかなプリント柄で、ブランドの代名詞でもあるバッグやアクセサリーから家庭用品、アパレルに至るまでライフスタイルの幅広い商品を世の中に発信しています。

■ブルーミング中西株式会社

1879年(明治12年)東京 日本橋葺屋町(現在の人形町)で欧米雑貨商として創業。以来、140余年一枚の布にこだわり、世界中の人々にモノづくりを通して潤いと豊かさを提供することを企業理念とし、ハンカチーフ、テーブルクロス、ホテルリネンまで幅広い繊維製品を中心に扱っています。全国百貨店、専門店などへの卸売りや、自社ブランドの開発、小売り事業、OEM事業も展開しております。

■会社概要

社 名：ブルーミング中西株式会社

創 業：1879年11月16日

代 表 者：取締役社長 中西 一

本 社：東京都中央区日本橋人形町3-2-8 TEL 03-3663-2331（代表）

事業内容：繊維製品企画販売

【企業ホームページ】 https://www.blooming.co.jp/

【X】 https://twitter.com/blooming1879?lang=ja

【Instagram】 https://www.instagram.com/blooming1879/?hl=ja

【YouTube】 https://www.youtube.com/channel/UCJarMZYWCCoN97SdZ5eTzaw

【オンラインショップ】ハンカチーフギャラリー https://www.handkerchief-gallery.com/

【オンラインショップ】クラシクス・ザ・スモールラグジュアリ

https://classics-the-small-luxury.com/