日本ブルーフラッグ協会公式TシャツをHELLY HANSEN（ヘリーハンセン）が制作～環境配慮素材「UpDRIFT(R)」を使用し、国際環境認証ブルーフラッグの普及を目的として企画～

一般社団法人日本ブルーフラッグ協会画像はイメージです

一般社団法人日本ブルーフラッグ協会（所在地：神奈川県藤沢市、代表：片山清宏）は、アウトドアブランド「HELLY HANSEN（ヘリーハンセン）」と連携し、環境配慮素材「UpDRIFT(R)」を使用した「ブルーフラッグ×ヘリーハンセン」Tシャツを2026年3月1日に制作しました。

本Tシャツは、海洋環境の保全と持続可能な社会の実現を目指す両者の理念のもと、国際環境認証「ブルーフラッグ」（以下、ブルーフラッグ）の普及を目的として企画されたものです。

商品概要

ブルーフラッグ認証セレモニーの様子。地域の子どもたちも参加（2025年7月 吉里吉里海岸海水浴場 岩手県大槌町）

Tシャツに使用している「UpDRIFT(R)」は、海辺に漂着したプラスチックゴミをビーチクリーンによって回収し、リサイクルやアップサイクルすることによって新しい価値を生み出すプロジェクトであり、プラスチックごみの問題を解決するだけでなく、地域コミュニティーと協力して海洋環境保全や地域活性化に貢献する取り組みです。

※「UpDRIFT(R)」は豊島株式会社の商標です。

企画の詳細

「ブルーフラッグ×ヘリーハンセン」Tシャツ

今回制作したTシャツは数量限定のため、ブルーフラッグ関係者が普及活動を目的として着用するものとし、一般への販売は予定しておりません。

また、ブルーフラッグへの支援を目的として、ご寄付いただいた個人・企業への返礼品として活用することも予定しています。ご寄付の詳細については、日本ブルーフラッグ協会までお問い合わせください。

今後の展開

日本ブルーフラッグ協会では、今後も企業・自治体・地域団体との連携を通じて、海洋環境保全と持続可能な観光の普及に向けた取り組みを推進してまいります。

また、「ブルーフラッグ×ヘリーハンセン」Tシャツのような企画を通じて、ブルーフラッグの理念を広く社会に発信します。

一般社団法人日本ブルーフラッグ協会

代表理事 片山清宏のコメント

海洋環境を守る取り組みは、行政や市民だけでなく、企業との連携によってより大きな力になります。

今回の「ブルーフラッグ×ヘリーハンセン」Tシャツ制作は、海岸で回収された資源を再生した素材を使用し、環境保全の理念を身近な形で発信する企画として実現しました。

本製品を通じて、海洋環境保全の重要性とブルーフラッグの取り組みを広く知っていただき、持続可能な社会づくりにつながることを期待しています。