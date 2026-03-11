店販180%UP、美容師がデジタルで変えた経営

株式会社Eye Universe

美容業界では「新規集客に追われ続けている」「デジタルツールを入れたのに売上が変わらない」--そんな悩みを抱える美容師・サロンオーナーは少なくありません。

こうした課題を解決すべく、2026年2月17日（火）の「KIKU FES」において、「美容師がやるべきデジタル活用で店販・リピートの80%セミナー」を開催。株式会社SENJYU代表・内田氏とデジサロ・平井氏が登壇し、実績に裏付けられたノウハウを公開しました。

内田氏はECを活用してお客様に負担をかけずに売上を伸ばす具体的な方法を紹介。「ECが普及した今だからこそ、リアルの接点やアナログなコミュニケーションがより重要になる」 という言葉は参加者の大きな共感を呼びました。デジタルが進化するほど、リアルの価値は高まる--そんな気づきが会場全体に広がったイベントとなりました。

■ 当日の様子

登壇した内田氏の講演は、参加者への問いかけが続く双方向スタイル。

「AIツールを使っている方？」の一声に会場の大半が挙手し、「もうこんなに手が上がるようになったんですね」と内田氏自身が驚く場面も。店販比率30%を誇る美容師の実例が紹介されると、会場から自然と拍手が沸き起こりました。

後半の平井氏パートでは、福利厚生サービスの紹介中に内田氏が「焼肉1万7,000円が10%オフ。それだけで元が取れた」と割り込み、笑いと共感が広がる場面も。終始「デジタルはアナログの価値を最大化する手段」というメッセージが貫かれ、参加者の熱量は最後まで途切れませんでした。

■ 効果・実績

■ 会場を沸かせた、リアルな声/会場を沸かせた「1万7,000円の焼肉」発言

- 店頭販売 180%UP を達成したサロン事例を紹介- AIツール（ChatGPT・Gemini・Genspark等）を活用している参加者が続出し「話が早い」と登壇者も驚く反応- SENJYUではカウンセリング動画をAIと人間が複数項目で採点・評価する独自の教育制度を導入し、接客品質を標準化

「AI時代に誰も置いていかない」をスローガンに、美容業界のDX推進を支援する団体です。主な4つのサービスを提供しています。

１.デジサロプライム｜映画・飲食・テーマパーク等の割引が受けられる美容師向け福利厚生（会員からは「焼肉1万7000円が10%オフで、それだけで元が取れた」との声も）

２.美容業界特化型ChatGPT｜接客後のLINEメッセージ作成やマーケティング相談に使える専用AI（株式会社アイユニバース開発）

３.DX研修｜月1回のリアル開催＋オンラインで、AIツールの具体的な使い方をレクチャー（株式会社アイユニバースによるプログラム提供）

４.定期セミナー｜最新デジタル活用・マーケティングをテーマにした大規模イベントを定期開催

会員になることで、これら全てのサービスを活用しながら、売上向上・業務効率化・スキルアップを同時に実現できます。

会員登録サイト：https://www.digital-salon.com/

■ 今後の展望

今後も定期的にセミナーや研修を開催予定です。次回イベントの情報は公式サイト・SNSにて随時告知します。また現在、会員限定でセミナー動画をいつでも視聴できる環境を整えるべく、デジサロ公式アプリのアップデートを進めています。参加できなかった回の内容もフォローできる仕組みが整う予定で、会員向けのコンテンツがさらに充実していきます。

美容業界のデジタル活用にご興味をお持ちのサロンオーナー・美容師の方は、ぜひこの機会に会員登録をご検討ください。

■次回のイベント

SNS導線設計完全攻略セミナー

2026年3月20日（金） 開催

時間：21：00～

講師：POIRE代表取締役 會澤和磨

場所：オンライン

内容：SNS導線設計完全攻略。スマホ1台で予約枠を埋め尽くす

申込リンク：https://line.me/R/ti/p/@803ytjuz

デジサロ公式アプリ

美容サロン支援に特化した「デジサロ公式アプリ」は、株式会社Eye Universeが開発した福利厚生・教育支援・AIコミュニケーションを一元化するサロン向けDXアプリです。日々のサロン運営を強力にサポートし、経営の安定化と業務効率化に貢献します。本セミナーのイベント詳細や最新情報は、アプリ内よりご確認いただけます。

App Store：https://x.gd/eo6um

Eye Universe×デジタルサロン協会

デジタルサロン協会は、2023年7月7日設立。美容師・サロン・メーカー・ディーラーなど業界全体をデジタルでつなぐハブ機関です。「AI時代に誰も置いていかない」をスローガンに、AI活用による顧客体験向上を追求してきた株式会社Eye Universeの知見を背景に、先端技術を現場で使いやすい形に落とし込む活動を展開しています。

株式会社Eye Universe：https://www.digital-salon.com/

デジタルサロン協会：https://www.digital-salon.com/