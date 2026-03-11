とり専門店「鳥さく」がタニタカフェとコラボ。『鳥〇食堂×タニタカフェ』としてイオンモール和歌山に3月18日（水）リニューアルオープン

写真拡大 (全7枚)

ビッグクリエイト株式会社

とり専門店『鳥さく』やドーナツ専門店『JACK IN THE DONUTS（ジャック イン ザ ドーナツ）』などの飲食店を全国に展開するビッグクリエイト株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：北浦大作、以下当社）は、タニタカフェとのコラボ店『鳥〇食堂×タニタカフェ』を、3月18日（水）和歌山県和歌山市のイオンモール和歌山にオープンいたします。




「鳥さく」が「鳥〇食堂×タニタカフェ」としてリニューアルオープン


日本人に愛される唐揚げをメインとし、ボリューム満点のからあげマウンテンや厳選した鳥肉・こだわりの玉子を使用した親子丼などを取り揃えたとり専門店「鳥さく」が、心の健康づくりをテーマにした「タニタカフェ」とコラボし「鳥〇食堂×タニタカフェ」へとリニューアル。これまでご愛顧いただいてきた鳥料理の味わいはそのままに、毎日食べたくなる、カロリーや栄養バランスを意識した定食メニューをより充実させてお届けいたします。



「ヘルシー×おいしい」鳥◯食堂×タニタカフェで叶う健康生活


”1/2日分の野菜＝175gの野菜をとろう”をコンセプトに掲げる『鳥◯食堂×タニタカフェ』は2022年に1号店をオープンしブランド誕生から4年目を迎えています。現在、ショッピングモールを中心にFC店含め全国9店舗を展開しています。栄養不足になりやすい方でも、気軽に野菜をとれてお腹もしっかり満たせる食事を提供したい。そんな想いから生まれたのが『鳥◯食堂×タニタカフェ』です。既存ブランドでから揚げメインの鳥料理専門店『鳥◯食堂』の美味しさをそのままに、厚生労働省が推奨する1日の野菜目標量の半分以上を摂取できる、健康的なメニューを実現しました。厳選した食材を使用し、安心してお召し上がりいただけるお食事を提供しています。



「タニタカフェ」とのコラボ定食メニュー


特徴１.選べる野菜DELI


コラボ定食では、7種類の野菜を使ったサラダに、「タニタカフェ」の人気DELIを2種選びます。これにより、1／2日分の野菜を摂取することができます。



DELIの一例)


・インゲンときのこのジェノベーゼ


・ハニートマト


・カリフラワーカレーマリネ


・かぼちゃとリンゴレモン


・キャベツと野菜のコールスロー


※DELIメニューは、季節や仕入状況により異なります




特徴２.ヘルシーな味噌汁＆選べるご飯


「タニタ食堂の減塩生みそ」と野菜ベースの和だしを使用したタニタカフェオリジナルレシピの味噌汁に、ご飯はこだわりの白米と十六穀米から選べます。



特徴３.選べる4種の鳥肉料理


当社の強みであるオリジナルの鳥料理4種(から揚げ・チキン南蛮・とり天・チキンステーキ)から1種選べます。


特にから揚げは、特製野菜出汁に長時間漬込むことで味がしっかりと染み込み、添え野菜の甘みと相性よく仕上げました。ヘルシーで満足度の高い定食です。



●こだわり卵


究極の卵かけご飯定食や究極の親子丼では、飼育方法にこだわった卵を使用しています。契約農家で、特別に配合したエサに加え、パプリカや天然イワシなどの魚粉・とうもろこしなどをたっぷり与えているため、ビタミンEが普通の玉子より約30倍あり、黄身は赤みがかった鮮やかなオレンジ色で濃厚なコクのある味わいになっています。





店舗概要



店名：鳥○食堂×タニタカフェ イオンモール和歌山店


住所：和歌山県和歌山市ふじと台23 イオンモール和歌山 3階　　　　　


電話：0734-88-1977


営業時間：10：00～21：00


定休日：イオンモール和歌山の休館日に準ずる





鳥○食堂×タニタカフェ イオンモール和歌山店

おすすめメニュー






タニタカフェ+定食（から揚げ）　　　　 　　　　　　　　 　1,040円（税抜）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,144円（税込）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サラダ＋選べるデリ2種／こだわりの鶏料理／白米か十六穀米／タニタ食堂減塩味噌汁　　　　

究極の卵かけご飯定食（から揚げ）　　　　　　　　　　　　　 940円（税抜）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,034円（税込）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 こだわり卵／宗田節のかつお節／卵かけご飯用醤油／こだわりの鶏料理／こだわりの白米／だし巻き玉子／煮物／タニタ食堂減塩味噌汁


究極の丼ぶり（究極の親子丼）　　　　　　　　　　　　　890円（税抜）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　979円（税込）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こだわり卵／タニタ食堂減塩味噌汁

タニタカフェ＋デリプレート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,090円（税抜）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,199（税込）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サラダ＋選べるデリ3種／こだわりの鶏料理／白米か十六穀米／タニタ食堂減塩味噌汁

オープンキャンペーン




50円引き感謝デークーポン　

実施内容：オープンを記念してメニューをご注文いただいたお客様に「50円引き感謝デークーポン」×5枚をプレゼント！




写真左）50円引き感謝クーポン


※写真はイメージです。


※先着3000名限定となります。


※一組1枚の配布となります。


※700円以上のお会計から利用可能です。


※1会計につき1枚利用可能です。


※有効期限は2026年6月30日（火）です。





『鳥〇食堂×タニタカフェ』について



昨今、商業施設のフードコートの顧客ニーズは多様化しており、特に健康を意識したメニューの要望が高まっています。当社は、フードコート内においても、おいしく・楽しくヘルシーメニューを食べてもらうために、から揚げをメインとした鳥専門店「鳥〇食堂」と野菜をたっぷり使ったヘルシーな食事を提供する「タニタカフェ」とコラボレーションして誕生したブランドです。当店では、厚生労働省が推奨する1日の野菜目標量の1／2以上の野菜を摂取でき、当社の強みである鳥料理も食べられるコラボ定食メニューや、オリジナルのメニューなどを提供し、女性の方を中心に好評いただいております。今後も積極的に出店予定です。


https://bigcreate.com.inc/torimaru-syokudo/



ビッグクリエイト株式会社について



企業理念に「わくわくを創造する」を掲げ、ドーナツの製造・販売、ドーナツショップのチェーン展開、親子丼や唐揚げなどの鶏専門店のFC本部・店舗運営を行っています。ドーナツ専門店『JACK IN THE DONUTS』のほか、とり専門店『鳥さく』やタニタカフェとのコラボ店『鳥〇食堂×タニタカフェ』などの飲食店を全国に59店舗展開中。（2026年3月11日現在）



【会社概要】


会社名　 : ビッグクリエイト株式会社


本社　　：東京都港区北青山1-4-6 246 青山ビル5階


設立　　 : 2011年


代表者　 : 代表取締役　北浦大作


事業内容 : ドーナツに付随する製品の製造及び販売、ドーナツショップのチェーン展開ならびに製品 の供給および経営指導、親子丼・唐揚げをメインとした鳥専門店「鳥さく」のFC本部及び 店舗運営


U　R　L： https://bigcreate.com.inc/torimaru-syokudo/


　　　　　 http://jack-donuts.jp/