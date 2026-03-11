ベイスターズファン必見！DB.スターマンデザインのエコバッグをBASEGATE横浜関内店限定で発売！

株式会社ポンパドウル

株式会社ポンパドウル（本社:神奈川県横浜市中区 代表取締役社長:三藤貴史）は、横浜DeNAベイスターズの球団キャラクター「DB.スターマン」デザインのエコバッグを、BASEGATE横浜関内店限定で税込770円（本体価格700円） で発売いたします。

横浜生まれ・横浜育ちの“DB.スターマン”がエコバッグに

2012年に誕生し、“ファンとチームをつなぐ存在”として愛されてきたDB.スターマン。

愛らしい特徴はそのままに、今回は「くいしんぼうのDB.スターマン」の世界観をデザインに表現しました。パンが大好物のDB.スターマンが、ボールと一緒においしそうなパンに囲まれた、笑顔あふれるアートは、ポンパドウルならではの遊び心のある限定デザインです。

商品概要

商品名：エコバッグBASEGATE横浜関内（くいしんぼうのDB.スターマン）

価格：税込770円（本体価格700円）

発売日：3月19日（木）

販売店舗：BASEGATE横浜関内店限定

商品コメント：横浜ＤｅＮＡベイスターズ球団キャラクター「DB.スターマン」が

エコバッグになりました。パンもボールも大好物！

※数量に限りがあるため、完売の際はご容赦ください。

背景

横浜に本社を置くポンパドウルと、横浜で生まれ育ったDB.スターマン。

地元横浜への愛と「地域に根ざした取り組みを広げたい」という双方の想いから、今回のエコバッグが誕生しました。

今後の展開

ポンパドウルでは、横浜DeNAベイスターズとの企画を通じて、地域の皆さまによりワクワクする体験を届けてまいります。元町本店限定でフェリス女学院コラボエコバッグを３月21日から発売します。

商品概要

商品名：エコバッグ フェリス女学院コラボ（LOVE）

価格：税込500円（本体価格455円）

発売日：3月21日（土）

販売店舗：元町本店限定

商品コメント：フェリスベアといつもいっしょ。フェリス女学院高等学校生徒さんのアイデアから生まれたチェック柄のエコバッグ。

※数量に限りがあるため、完売の際はご容赦ください。

【株式会社ポンパドウルについて】

1969 年 11 月 29 日横浜元町に創業したベーカリーです。『焼き立て』『出来立て』『作り立て』をお客様に提供することにこだわり、国内に 70 店舗以上を展開しています。

フランスパンを看板商品とし、食パン、デニッシュ、ドーナツ、蒸しパン、サンドウィッチなど数多く取り揃えています。

【会社概要】

社名：株式会社ポンパドウル

事業概要：パンの製造及び販売

本社所在地：神奈川県横浜市中区元町4-158-1

電話番号：（代表）045-662-4180

HP：https://www.pompadour.co.jp

Instagram:pompadour_1969