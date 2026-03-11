ミステリーを“読んで”楽しみ、“観て”味わう！ミステリー専門CS放送局とミステリーの老舗出版社による、夢のコラボ編成【東京創元社アワー】が3/20(金・祝)よりスタート!

ＡＸＮ株式会社

日本唯一（※1）のミステリードラマ専門チャンネル「ミステリーチャンネル」（ＡＸＮ株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 野島亮司）とミステリーの老舗出版社「東京創元社」（株式会社東京創元社、本社：東京都新宿区、代表取締役 渋谷健太郎）は、両社の強みを活かしたコラボレーション編成「東京創元社アワー」を2026年3月より開始いたします。

記念すべき第1弾は、英国ミステリー界のトップランナーであり、日本の主要ミステリーランキングでも賞を総なめにするなど、圧倒的な人気を誇る小説家兼脚本家、アンソニー・ホロヴィッツが手掛けたドラマを特集いたします。

※1 自社調べ（2026年3月1日）。日本国内における放送サービスとして

●「東京創元社アワー」とは

「東京創元社アワー」は、日本初のミステリー専門文庫である「創元推理文庫」を60年以上にわたり刊行し、古典から最新作まで数々の海外推理小説を日本の読者に紹介し続ける老舗出版社「東京創元社」と、世界中の厳選されたミステリードラマをお届けする日本唯一のミステリードラマ専門チャンネル「ミステリーチャンネル」がタッグを組んだ特別編成枠です。東京創元社より刊行されている海外ミステリー小説を映像化したドラマ作品を放送し、小説ファン、ドラマファンの双方に向け、ミステリーを“読んで”楽しみ、“観て”味わう、極上のミステリータイムをお届けいたします。

●3月の特集

記念すべき第1弾は、現代ミステリー界の至宝アンソニー・ホロヴィッツを大特集いたします。彼が脚本家としてその名を轟かせた初期の傑作から、自身のベストセラー小説を自ら脚本化した新作ドラマまで、その軌跡を一挙に辿ります。

■放送ラインナップ

「このミステリーがすごい！」海外編第1位の傑作小説のドラマ化！

ヨルガオ殺人事件（全6話）

字幕版：3/29（日）夕方4:00 一挙放送

傑作『カササギ殺人事件』の続編で、年末ミステリランキング史上初の４年連続１位、シリーズ累計19冠達成を達成した「ヨルガオ殺人事件」を、アンソニー・ホロヴィッツ自身の脚本によりドラマ化！ミステリーの女王＝アガサ・クリスティーへのオマージュをちりばめた“犯人捜しミステリー”としての意匠が光る逸品 !!

番組サイト：https://www.mystery.co.jp/programs/moonflower_murders/

(C) Eleventh Hour Films Limited MMXXIVカササギ殺人事件（全6話）

字幕版：3/28（土）夕方4:00 一挙放送

作家アラン・コンウェイは人気推理小説「名探偵アティカス・ピュント」シリーズの新作「カササギ殺人事件」を書き上げたばかり。担当編集者スーザンは社長のチャールズから預かった「カササギ殺人事件」の初稿を読み進めていた。読み進めるうちに最終章がないことに気付く… 過去と現在、空想と現実が絡み合う入り組んだ物語を、原作の面白さを活かしながら、映像ならではの表現を取り入れ、見事にドラマ化！

番組サイト：https://www.mystery.co.jp/programs/magpie_murders/

脚本家としての出世作

(C) 2022 Eleventh Hour Films Limited MMXXIIバーナビー警部

字幕版：3/22（日）午後2:55

＜ホロヴィッツ・コレクション 全6話＞

謎のアナベラ／血ぬられた秀作／秘めたる誓い／首絞めの森／不実の王／審判の日

番組サイト：https://www.mystery.co.jp/programs/midsomer_murders/

(C) Bentley Productions名探偵ポワロ

二カ国語版：3/28(土)29(日) 夜10:00

＜ホロヴィッツ・コレクション 全11話＞

100万ドル債券盗難事件／二重の手がかり／スペイン櫃の秘密／盗まれたロイヤル・ルビー／黄色いアイリス／死人の鏡／白昼の悪魔 他

番組サイト： https://www.mystery.co.jp/programs/poirot/

(C) ITV PLC

脚本家としての集大成

刑事フォイル（シーズン1～９・全28話）

字幕版：3/20（金・祝）朝6:00～3/22（日）一挙放送

第二次世界大戦下の英国を舞台に描かれる、骨太な傑作刑事ドラマ！

番組サイト：https://www.mystery.co.jp/programs/foyle/

(C) Greenlit Productions Ltd

※予告： 5月は、英国推理作家協会賞受賞作家 アン・クリーヴスを特集

■プレゼントキャンペーン情報

【東京創元社アワー】アンソニー・ホロヴィッツ特集を記念して、豪華プレゼントキャンペーンを実施！奮ってご応募ください。

＜賞品・当選人数＞

A賞：「カササギ殺人事件〈上・下〉」

「ヨルガオ殺人事件〈上・下〉 」

「マーブル館殺人事件〈上・下〉」セット …3名様

B賞：東京創元社の公式キャラクター“くらり”パタパタメモ（2種セット） …3名様

C賞：ミステリーチャンネルオリジナル付箋付きブロックメモ …3名様

＜応募締切＞ 2026年3月31日（火）

ご応募はこちら :https://www.mystery.co.jp/static/lp/mystery-tv_novel/

■コラム記事

【ドラマ＆小説で楽しむ！】アンソニー・ホロヴィッツ「ヨルガオ殺人事件」ドラマ見どころ＆原作小説をご紹介

「名探偵ポワロ」や「刑事フォイル」「バーナビー警部」など数々の英国ドラマの脚本を手掛けてきたアンソニー・ホロヴィッツ。彼が自ら執筆して世界的大ヒットとなった小説『カササギ殺人事件』と、その続編『ヨルガオ殺人事件』のドラマ版をミステリーチャンネルで放送！原作者自らが脚本を手掛けたことで、小説の面白さを見事に映像化させた本シリーズをご紹介します。東京創元社さんからの小説版の紹介＆出版秘話も届いておりますので、ぜひチェックしてみてください！

記事を読む :https://www.mystery.co.jp/column/slgzmiwa0p2z152m.html

＜ミステリーチャンネルについて＞ https://mystery.co.jp/(https://mystery.co.jp/)

世界各国の上質なドラマをお届けする日本唯一のミステリー専門チャンネル。『名探偵ポワロ』『アガサ・クリスティー ミス・マープル』『シャーロック・ホームズの冒険』『ヴェラ～信念の女警部～』など英国の本格ミステリーをはじめ、『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』といったヨーロッパの話題作、そして人気小説が原作の日本のミステリーまで、選りすぐりのミステリードラマが集結！ミステリーチャンネルだけでしか見られない日本独占初放送の最新作から、時代を超えて愛される不朽の名作まで、幅広いラインナップを放送！

＜ミステリーチャンネルご視聴方法＞ https://www.mystery.co.jp/howtowatch/(https://www.mystery.co.jp/howtowatch/)

ミステリーチャンネルは、スカパー！、J:COM、ひかりTV、auひかり、全国のケーブルテレビでご視聴頂けます。

スカパー！でのご視聴を希望の場合、ご自宅のテレビでCS161/QVCを選局してスカパー！が映ることをご確認ください。映ることが確認できましたら、B-CASカードをご準備頂き、WEB（https://www.mystery.co.jp/join/） で簡単に加入お申し込みができます。お申し込み後は約30分でご視聴可能になります。

＜ご視聴に関するお問い合わせはこちら＞

ミステリーチャンネルカスタマーセンター 0570-002-316 （一部IP電話等 03-4334-7627） 受付時間 10:00 - 20:00（年中無休）

＜東京創元社について＞ https://www.tsogen.co.jp/sp/index.html(https://www.tsogen.co.jp/sp/index.html)

出版社。1954年7月16日に「東京創元社」として創業。1959年4月、日本で初めてのミステリ（推理小説）専門文庫である「創元推理文庫」を創刊。現在ではミステリ以外にもSF・ファンタジイ・ホラー・一般文芸など、扱う小説ジャンルの幅を拡大し「創元SF文庫」「創元文芸文庫」等複数種類の文庫を刊行している。また、長編ミステリを対象とする〈鮎川哲也賞〉をはじめとする複数の文学新人賞を開催、日本人作家の発掘・育成にも当たる。